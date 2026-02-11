Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rahul Gandhi Loksabha Live : “ही ट्रेड डील नाही तर…; अमेरिकेच्या करारावर राहुल गांधींचा संसदेमध्ये जोरदार प्रहार

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेमध्ये आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अर्थसंकल्पात सध्याच्या आव्हानांचा उल्लेख नाही आणि एआय आणि डेटाशी संबंधित मुद्द्यांकडे विशेष दुर्लक्ष असल्याचे म्हटले.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:15 PM
Congress mp rahul gandhi targets pm narendra modi over india us trade deal

भारत-अमेरिका व्यापार करारावरून काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला (फोटो - सोशल मीडिया)

  • राहुल गांधी यांनी लोकसभेमध्ये आक्रमक भूमिका
  • अर्थसंकल्पामध्ये उणीवा असल्याचा आरोप
  • बजेटमध्ये रणनीतीचा अभाव – राहुल गांधी
Rahul Gandhi Loksabha Live : नवी दिल्ली : आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दहावा दिवस आहे आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत आक्रमक भाषण केले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार प्रहार केला आहे. अर्थसंकल्पावर देखील राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी टीका केली आहे. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात सध्याच्या आव्हानांचा उल्लेख नाही आणि एआय आणि डेटाशी संबंधित मुद्द्यांकडे विशेष दुर्लक्ष केले गेले आहे. (Delhi News)

विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, आपण युद्धाच्या युगात राहतो. रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष सुरू आहे, चीन अमेरिकेला आव्हान देत आहे आणि ऊर्जा आणि आर्थिक संसाधने शस्त्रे बनली आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये “ऑपरेशन सिंदूर” देखील सुरू आहे. त्यांनी सांगितले की जगभरातील या संघर्षांमध्ये, आपल्या बजेटमध्ये कोणत्याही रणनीतीचा अभाव आहे, अशा शब्दांत राहुल गांधींनी निशाणा साधला.

हे देखील वाचा :  काँग्रेस खासदारांची ओम बिर्लांना शिवीगाळ; किरेन रिजीजू म्हणाले, “ते चांगल्या मनाचे नाहीतर…”

सरकार देश विकल्याचा आरोप 

राहुल गांधी यांनी अमेरिकन आणि भारतीय डेटाचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले. ते म्हणाले की भारताची मोठी लोकसंख्या ही आपली ताकद आहे, परंतु ती योग्यरित्या समजून घेतली तरच ती उपयुक्त ठरेल. जर भारत ब्लॉकच्या अध्यक्षांशी वाटाघाटी करत असेल तर भारतीय डेटा हा करारातील सर्वात महत्त्वाचा घटक असेल.आर्थिक सर्वेक्षणाचा हवाला देत ते म्हणाले की, जगात भू-राजकीय संघर्ष वेगाने वाढत आहेत. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चीन, रशिया आणि इतर शक्ती आव्हान देत आहेत. शिवाय, ऊर्जा आणि आर्थिक संसाधनांचे शस्त्रीकरण सुरूच आहे.

हे देखील वाचा :  अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय; अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत लोकसभेत…

व्यापार करारांमध्ये शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष

राहुल गांधी यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आणि म्हटले की अमेरिका आमच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकत आहे. कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष झाले. त्यांनी अमेरिकेतील वाढत्या शुल्काचा आणि पंतप्रधानांच्या कथित चिंतेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की केंद्र सरकारच्या संरक्षण बजेटवर परिणाम होत असल्याचे दिसून येते आणि श्री. अदानी यांचे नाव याच्याशी जोडले गेले आहे. राहुल गांधी म्हणाले की अदानी हे सामान्य व्यापारी नाहीत आणि त्यांची कंपनी अमेरिकेत खटल्याचा सामना करत आहे.

ते म्हणाले की ही कंपनी भाजपच्या आर्थिक रचनेचा भाग आहे. रविशंकर प्रसाद आणि किरेन रिजिजू यांनी यावर आक्षेप घेतला. राहुल गांधींनी अनिल अंबानी यांचे उदाहरणही दिले आणि विचारले की ते तुरुंगात का नाहीत. त्यांनी हे एपस्टाईन फाइलशी जोडले. यामुळे सभागृहातही आक्षेप घेण्यात आला.

 

Published On: Feb 11, 2026 | 06:15 PM

