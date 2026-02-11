Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्न न करता ‘ही’ अभिनेत्री बनली तीन मुलांची आई, चित्रपटांनंतर आता मिळवली डॉक्टरेट पदवी

अभिनेत्री असण्यासोबतच श्रीलीला आता डॉक्टर देखील बनली आहे. एमबीबीएस पदवी मिळाल्याचा तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे,

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:18 PM
२४ वर्षीय दक्षिणेतील अभिनेत्री श्रीलीला हिच्या नावावर आणखी एक पदवी जमा झाली आहे. अभिनेत्री असण्यासोबतच श्रीलीला आता डॉक्टर देखील बनली आहे. एमबीबीएस पदवी मिळाल्याचा तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये ती खूप आनंदी दिसत आहे. विशेष म्हणजे, श्रीलीला ही तीन मुलांची आई देखील आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, श्रीलीला मरून रंगाच्या पदवीदान समारंभात दिसत आहे. अभिनेत्रीने लांब मरून रंगाचा कोट आणि टोपी घातली आहे. दीक्षांत समारंभाचे फोटो सोशल मीडियावर फिरत आहेत, ज्यामध्ये अभिनेत्रीचा आनंद स्पष्टपणे दिसत आहे.

श्रीलीलाने वयाच्या १६ व्या वर्षी अभिनयाच्या जगात प्रवेश केला. तिला डॉक्टर होण्यासोबतच अभिनेत्रीही बनण्याची आकांक्षा होती. म्हणूनच तिने अभ्यास आणि अभिनय यात संतुलन राखले. तिने २०१९ मध्ये आलेल्या कन्नड चित्रपट ‘किस’मधून पदार्पण केले. त्यानंतर पेल्ली सांडाडीमधील तिच्या अभिनयाचे कौतुक झाले. अलीकडेच, ती अल्लू अर्जुनच्या ‘पुष्पा २’सह अनेक हिट चित्रपटांमध्ये दिसली आहे.

 

‘धुरंधर’ मधील ‘शरारत’ गायिका जास्मिन सँडलासच्या लाईव्ह कॉन्सर्टदरम्यान उडाला गोंधळ; गायिकेने थांबवला शो

श्रीला ही केवळ एक उत्तम अभिनेत्रीच नाही तर एक चांगली व्यक्ती देखील आहे. फक्त २१ वर्षांची असताना, श्रीलाने गुरु आणि शोभिता या दोन दिव्यांग मुलांना दत्तक घेतले. त्यानंतर गेल्या वर्षी तिने आणखी एका मुलीला दत्तक घेतले. पण, ही अभिनेत्री तिच्या मुलांसोबत राहत नाही.

‘O Romeo’ने रिलीज होण्यापूर्वीच उडवली खळबळ; निर्माते Advance Booking मधूनच झाले मालामाल

दक्षिणेत पदार्पणानंतर, श्रीलीला लवकरच कार्तिक आर्यनसोबत बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार आहे. गेल्या वर्षी कार्तिक आर्यनने श्रीलीलासोबतच्या त्याच्या ऑनस्क्रीन केमिस्ट्रीची झलक दाखवली होती. या चित्रपटाचे नाव “तू मेरी जिंदगी” असे ठेवण्यात आले आहे. या चित्रपटाचे पूर्वी आशिकी ३ असे नाव होते, परंतु आता त्याचे अधिकृत नाव देण्यात आले आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 06:18 PM

लग्न न करता 'ही' अभिनेत्री बनली तीन मुलांची आई, चित्रपटांनंतर आता मिळवली डॉक्टरेट पदवी

