Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Always On India Connectivity As Infrastructure Digital Transformation Trends

‘ऑलवेज ऑन इंडिया’: कनेक्टिव्हिटी आता केवळ सेवा नाही तर जीवनाचा पायाभूत कणा; ‘या’ ७ ट्रेंड्समुळे बदलतोय डिजिटल अनुभव

वीज किंवा बँकिंगप्रमाणेच, दैनंदिन जीवनाला आकार देणाऱ्या डिजिटल क्षणांना चालना देत, ती विश्वसनीयपणे, सातत्याने आणि कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय कार्यरत राहणे अपेक्षित आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:34 PM
'ऑलवेज ऑन इंडिया': कनेक्टिव्हिटी आता केवळ सेवा नाही तर जीवनाचा पायाभूत कणा (Photo Credit-AI)

'ऑलवेज ऑन इंडिया': कनेक्टिव्हिटी आता केवळ सेवा नाही तर जीवनाचा पायाभूत कणा (Photo Credit-AI)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • ‘ऑलवेज ऑन इंडिया’
  • कनेक्टिव्हिटी आता केवळ सेवा नाही तर जीवनाचा पायाभूत कणा
  • ‘या’ ७ ट्रेंड्समुळे बदलतोय डिजिटल अनुभव
Digital Connectivity India: भारतातील कनेक्टिव्हिटी आता वेगळेपण दर्शवणारा घटक राहिलेली नाही; ती एक पायाभूत सुविधा बनली आहे. वीज किंवा बँकिंगप्रमाणेच, दैनंदिन जीवनाला आकार देणाऱ्या डिजिटल क्षणांना चालना देत, ती विश्वसनीयपणे, सातत्याने आणि कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय कार्यरत राहणे अपेक्षित आहे. आजचा बदल हा वेगवान नेटवर्क्सबद्दल कमी आणि वाढत्या डिजिटल समाजाचा कणा म्हणून कनेक्टिव्हिटीच्या भूमिकेबद्दल अधिक आहे. अपेक्षा बदलत असल्यामुळे, सेवा पुरवठादारांवर सेवा वितरणाच्या पलीकडे जाऊन, स्वतःला अखंड आणि नेहमी उपलब्ध असणाऱ्या अनुभवांचे विश्वसनीय प्रवर्तक म्हणून स्थापित करण्यासाठी दबाव येत आहे.

ऑलवेज ऑन इंडिया घडवणारे महत्त्वाचे ट्रेंड्स पुढीलप्रमाणे आहेत:

1) वेगापेक्षा विश्वसनीयता अधिक महत्त्वाची आहे

ग्राहक आता बँडविड्थबद्दल क्वचितच बोलतात. त्याऐवजी, त्यांचे लक्ष व्यत्ययाकडे जाते. बँकिंग अलर्ट चालू असताना कॉल ड्रॉप होणे, डिजिटल पेमेंट करताना विलंब होणे, किंवा कामाच्या मध्येच नेटवर्कमध्ये अडथळा येणे, याकडे आता गैरसोय म्हणून पाहिले जात नाही, तर पायाभूत सुविधांचे अपयश म्हणून पाहिले जाते. यामुळे अपेक्षांचे स्वरूपच बदलले आहे. आता नेटवर्कचे मूल्यमापन सातत्य, अपटाइम आणि पूर्वानुमानक्षमतेवर केले जाते, सर्वोच्च कामगिरीवर नाही. आजची सर्वोत्तम कनेक्टिव्हिटी ती आहे, ज्याबद्दल वापरकर्त्यांना अजिबात विचार करण्याची गरज भासत नाही.

2) सुरक्षितता ही कनेक्टिव्हिटीची मुख्य अपेक्षा बनली आहे

भारताचा डिजिटल विस्तार वाढल्याबरोबर जोखीमही वाढल्या आहेत. स्कॅम कॉल्स, फिशिंग प्रयत्न आणि आर्थिक फसवणूक आता दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहेत. ग्राहकांना आता सेवा प्रदात्यांकडून फक्त प्रवेश नव्हे तर संरक्षणाचीही अपेक्षा आहे. डिजिटल वापर वाढत असताना, सुरक्षितता ही वापरकर्त्याची जबाबदारी न राहता कनेक्टिव्हिटीचा अंगभूत भाग बनली आहे. याला प्रतिसाद म्हणून, ऑपरेटर्स एआय-आधारित नेटवर्क बुद्धिमत्तेचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा प्रदान करत आहेत. यात संशयास्पद कॉल्स आणि संदेश ओळखून ब्लॉक करणारी प्रणाली, संभाव्य फसवणुकीबद्दल रिअल-टाइम अलर्ट, आणि उदयोन्मुख धोके ओळखण्यासाठी सतत नेटवर्क मॉनिटरिंग यांचा समावेश आहे. हे उपाय वापरकर्त्यांपर्यंत धोके पोहोचण्यापूर्वीच त्यांना अडवतात.

3) ग्राहक-केंद्रितता वैशिष्ट्य-आधारित नवोपक्रमाची जागा घेत आहे

स्पर्धात्मक फायदा आता वेगळ्या फीचर्सपेक्षा समस्या सोडवण्यावर आधारित आहे. आधुनिक कनेक्टिव्हिटी सेवा ग्राहकांच्या अडचणी, सुरक्षा, साधेपणा आणि मानसिक शांतता यांवर आधारित तयार केल्या जातात. हे उद्योगातील व्यापक बदल दर्शवते यश आता योजना विकण्यात नसून दैनंदिन डिजिटल अनुभवातील अडथळे कमी करण्यात आहे.

Oil Companies Loss: Diesel विक्रीतून कंपन्यांना होतोय 100 रुपयांचा तोटा; Petrol वर किती सोसावा लागतोय घाटा?

4) विविध नेटवर्क्समध्ये अखंडता आता पर्याय राहिलेली नाही

ग्राहक सतत बदल करतात घर, काम, प्रवास, उपकरणे आणि प्लॅटफॉर्म्समध्ये. कनेक्टिव्हिटीने कोणत्याही खंडाशिवाय त्यांच्यासोबत राहणे अपेक्षित आहे. यामुळे अखंड अनुभव, सहज संक्रमण आणि कमी सेटअप अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत.

5) मनोरंजन आता स्वतंत्र नसून एकत्रित स्वरूपात येते

मनोरंजनाच्या वापरात मोठा बदल झाला आहे. ग्राहकांना लाईव्ह टीव्ही, ऑन-डिमांड कंटेंट आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स एकाच सेटअपमध्ये मिळावेत अशी अपेक्षा आहे. या अपेक्षेनुसार, एकाच कनेक्शनद्वारे सर्व सेवा उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरले आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटी ही दिसणारी सेवा नसून डिजिटल जीवनाचा अदृश्य पाया असल्याचे स्पष्ट होते.

6) कनेक्टिव्हिटी सेवा नसून पायाभूत सुविधा बनली आहे

डाऊनटाइम आता स्वीकारला जात नाही. नेटवर्क अडथळे आता वीजपुरवठा खंडित होणे किंवा पेमेंट फेल होण्यासारखे मानले जातात. यामुळे ग्राहकांच्या दृष्टीने कनेक्टिव्हिटीला पायाभूत सुविधेचा दर्जा मिळाला आहे.

7) विश्वास हा नवीन फरक निर्माण करणारा घटक आहे

नेहमी कनेक्टेड असलेल्या वातावरणात, विश्वास सुरक्षित अनुभव, पारदर्शक संवाद, तत्पर मदत आणि दीर्घकालीन विश्वासार्हतेतून निर्माण होतो. ग्राहक प्रत्येक संवाद लक्षात ठेवत नाहीत, पण त्यांचा डिजिटल अनुभव किती सुरक्षित आणि सहज आहे हे लक्षात ठेवतात.

याचा अर्थ काय

भारत फक्त अधिक कनेक्टेड झाला नाही; तो सतत कनेक्टेड राहण्यावर अवलंबून झाला आहे. कनेक्टिव्हिटी आता लक्ष वेधून घेण्यासाठी स्पर्धा करत नाही; ती पेमेंट्स, सुरक्षा, उत्पादकता आणि मनोरंजन यांना आधार देते. ऑलवेज ऑन इंडियामध्ये कनेक्टिव्हिटीची भूमिका वेगळी दिसण्याची नसून स्थिर, विश्वासार्ह, अदृश्य आणि ग्राहक-केंद्रित राहण्याची आहे. जे हा बदल समजतात ते खेळ बदलत नाहीत ते शांतपणे तो चालू ठेवतात.

Stock Market Today: शेअर बाजारात अस्थिरतेची शक्यता! जागतिक तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम

Web Title: Always on india connectivity as infrastructure digital transformation trends

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 03:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा
1

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला
2

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
3

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
4

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM