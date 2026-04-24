Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Physical Intercourse During Pregnancy May Help A Normal Delivery Easier What Is The Truth Behind This Expert Shared

Pregnancy मध्ये शारीरिक संबंध ठेवल्यास होते नॉर्मल डिलिव्हरी? काय आहे तथ्य, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवावेत की नाही याबद्दल तुम्हाला अजूनही खात्री नसेल, तर तुमचा संभ्रम दूर करण्यासाठी स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा हा सल्ला आहे. त्या गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवण्याचे फायदे स्पष्ट करतात.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:28 PM
गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवणे योग्य की अयोग्य (फोटो सौजन्य - iStock)

गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवणे योग्य की अयोग्य (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवणे योग्य की अयोग्य 
  • काय सांगतात तज्ज्ञ
  • प्रत्येक महिला आणि पुरुषाला हे माहीत असणे आवश्यक 
गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवावेत की नाही, हा वाद खूप जुना आहे. आई, आजी आणि घरातील वडीलधारी मंडळी याला तीव्र विरोध करतात, तर डॉक्टर म्हणतात की हे पूर्णपणे सुरक्षित आहे. बहुतेक स्त्रीरोगतज्ज्ञ सहमत आहेत की, जर गरोदरपणात कोणतीही गुंतागुंत नसेल, तर लैंगिक संबंध ठेवण्यात काहीही गैर नाही. खरं तर, गरोदरपणात तुमचा मूड आणि नातेसंबंध सुधारण्यासाठी हे उपयुक्त ठरू शकते. प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. अरुणा कालरा यांच्या मते, सामान्य प्रसूतीसाठी हे फायदेशीर आहे. गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवल्याने खरोखरच सामान्य प्रसूती होते का? चला याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवण्याबद्दल स्त्रीरोगतज्ज्ञ काय म्हणत आहेत?

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dr Aruna Kalra Director robotic gyne( academic Birla hospitals (@gynaedrarunakalra)

प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. अरुणा कालरा यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्या मते, सामान्य प्रसूतीसाठी हे उपयुक्त ठरते. त्यांच्या पोस्टमध्ये, त्यांनी घरगुती कामगार महिलांचा उल्लेख केला आणि स्पष्ट केले की यापैकी बहुतेक महिलांची प्रसूती सामान्य होते. याउलट, शहरी भागातील नोकरदार महिलांमध्ये सी-सेक्शनचे प्रमाण जास्त असते.

याचे कारण म्हणजे गरोदरपणाच्या नऊ महिन्यांत शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे, असे त्या सांगतात. डॉ. अरुणा म्हणतात की, गरोदरपणात शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय असणाऱ्या महिलांची सामान्य प्रसूती सुलभ होते, तर ज्या महिला शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय नसतात, त्यांची सिझेरियन होण्याची शक्यता जास्त असते.

पहिल्यांदाच शारीरिक संबंध ठेवल्यावर होतात शरीरात 8 बदल, लग्नापूर्वी हे माहीत असायलाच हवे

भारतीय पद्धतीची टॉयलेट सीट देखील उपयुक्त ठरते

ग्रामीण महिलांचे उदाहरण देताना डॉ. अरुणा कालरा म्हणतात की, भारतीय पद्धतीची टॉयलेट सीट वापरल्याने तुम्हाला बसकण मारून बसावे लागते, ज्यामुळे ओटीपोटाचे स्नायू आकुंचन आणि प्रसरण पावण्यास मदत होते. ही स्थिती शरीराच्या या भागासाठी एक नैसर्गिक व्यायाम आहे.

लैंगिक संबंध सामान्य प्रसूतीसाठी कसे योगदान देतात

शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे आणि भारतीय पद्धतीची टॉयलेट सीट वापरण्याव्यतिरिक्त, गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवल्याने देखील सामान्य प्रसूती सुलभ होते. डॉ. अरुणा कालरा म्हणतात की, पुरुषाच्या वीर्यामध्ये प्रोस्टाग्लँडिन नावाचा पदार्थ असतो. यामुळे सामान्य प्रसूतीस मदत होते. डॉ. पुढे सुचवतात की, जर तुम्हाला गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवण्याची भीती वाटत असेल, तर तुम्ही नववा महिना सुरू झाल्यावर लैंगिक संबंध ठेवण्यास सुरुवात करावी. यामुळे योनीमार्गाचे स्नायू मजबूत होतील आणि योनीमार्गे होणारी प्रसूती अधिक सुलभ होईल.

गरोदरपणात लैंगिक संबंध खरोखरच फायदेशीर आहेत का?

जोसेफिन कॅव्हनाघ, अँथनी जे. केली आणि जेन थॉमस यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये २८ महिलांवर एक अभ्यास केला, ज्यामध्ये गर्भाशयमुख मऊ होण्यात आणि प्रसूती वेदना सुरू होण्यात लैंगिक संबंधांची भूमिका तपासण्यात आली.

या अभ्यासात प्रसूती वेदना सुलभ करण्यात पुरुषाच्या शुक्राणूंमधील प्रोस्टाग्लँडिन्सच्या भूमिकेचेही परीक्षण करण्यात आले. यामुळे गर्भाशयमुखाचे तोंड खरोखरच मऊ आणि लवचिक होते का, हे तपासण्यासाठी केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये, ज्या महिलांनी गरोदरपणाच्या तिसऱ्या तिमाहीत लैंगिक संबंध ठेवले होते, त्यांची प्रसूती अधिक सुलभ झाली. तथापि, याचे संपूर्ण श्रेय पुरुषाच्या वीर्याला देण्यासाठी पुरेसा डेटा उपलब्ध नाही.

संशोधक गटाचा असा विश्वास होता की, लैंगिक संबंधांदरम्यान गर्भाशयाच्या खालच्या भागात वाढलेल्या आकुंचनांमुळे असे होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, कामोत्तेजनेदरम्यान ऑक्सिटोसिनचा स्राव, जे वेदना कमी करणारे आणि आरोग्याची भावना वाढवणारे संप्रेरक आहे, हे देखील एक कारण असू शकते. तज्ज्ञांनी स्तनाग्रांना उत्तेजित करणे ही एक प्रभावी पद्धत असल्याचेही सुचवले आहे.

Pregnancy: दिवसातून कधीही नाही तर ‘या’ वेळेत शारीरिक संबंध ठेवल्यास होईल गर्भधारणा, डॉक्टरांनी दिली योग्य वेळ

काय आहे निष्कर्ष 

या अभ्यासाचे निष्कर्ष संदिग्ध असू शकतात आणि मर्यादित उपलब्ध डेटा निर्णायक नसू शकतो. मात्र, या क्षेत्रात दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या आणि प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित पुरावे सादर करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉ. अरुणा कालरा यांचे ठाम मत आहे की, गरोदरपणाच्या तिसऱ्या तिमाहीत लैंगिक संबंध ठेवल्याने सामान्य नैसर्गिक प्रसूती सुलभ होऊ शकते.

यामुळे गर्भाशयाच्या खालच्या भागातील स्नायू मऊ आणि शिथिल होतात, ऑक्सिटोसिन स्रवते आणि पुरूष आणि गरोदर स्त्री या दोघांनाही सुखद वाटते. त्यामुळे घाबरू नका, तुमच्या डॉक्टरांशी बोला आणि गरोदरपणात लैंगिक संबंधांचा आनंद घ्या. मात्र हे करताना काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

Web Title: Physical intercourse during pregnancy may help a normal delivery easier what is the truth behind this expert shared

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 03:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा
1

मासिक पाळीत Alcohol पिताय? होऊ शकतो महिलांच्या Fertility वर परिणाम, तज्ज्ञांनी दिला इशारा

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे
2

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार
3

स्ट्रोक रुग्णांसाठी राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; गावातच मिळणार अत्याधुनिक उपचार

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक
4

Sitting Too Long On Toilet: 15 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ शौचासाठी बसताय? डॉक्टरने सांगितले किती धोकादायक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM