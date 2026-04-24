Pregnancy मध्ये शारीरिक संबंध ठेवल्यास होते नॉर्मल डिलिव्हरी? काय आहे तथ्य, तज्ज्ञांनी केला खुलासा

गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवण्याबद्दल स्त्रीरोगतज्ज्ञ काय म्हणत आहेत?
प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. अरुणा कालरा यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्या मते, सामान्य प्रसूतीसाठी हे उपयुक्त ठरते. त्यांच्या पोस्टमध्ये, त्यांनी घरगुती कामगार महिलांचा उल्लेख केला आणि स्पष्ट केले की यापैकी बहुतेक महिलांची प्रसूती सामान्य होते. याउलट, शहरी भागातील नोकरदार महिलांमध्ये सी-सेक्शनचे प्रमाण जास्त असते.
याचे कारण म्हणजे गरोदरपणाच्या नऊ महिन्यांत शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे, असे त्या सांगतात. डॉ. अरुणा म्हणतात की, गरोदरपणात शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय असणाऱ्या महिलांची सामान्य प्रसूती सुलभ होते, तर ज्या महिला शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय नसतात, त्यांची सिझेरियन होण्याची शक्यता जास्त असते.
भारतीय पद्धतीची टॉयलेट सीट देखील उपयुक्त ठरते
ग्रामीण महिलांचे उदाहरण देताना डॉ. अरुणा कालरा म्हणतात की, भारतीय पद्धतीची टॉयलेट सीट वापरल्याने तुम्हाला बसकण मारून बसावे लागते, ज्यामुळे ओटीपोटाचे स्नायू आकुंचन आणि प्रसरण पावण्यास मदत होते. ही स्थिती शरीराच्या या भागासाठी एक नैसर्गिक व्यायाम आहे.
लैंगिक संबंध सामान्य प्रसूतीसाठी कसे योगदान देतात
शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे आणि भारतीय पद्धतीची टॉयलेट सीट वापरण्याव्यतिरिक्त, गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवल्याने देखील सामान्य प्रसूती सुलभ होते. डॉ. अरुणा कालरा म्हणतात की, पुरुषाच्या वीर्यामध्ये प्रोस्टाग्लँडिन नावाचा पदार्थ असतो. यामुळे सामान्य प्रसूतीस मदत होते. डॉ. पुढे सुचवतात की, जर तुम्हाला गरोदरपणात लैंगिक संबंध ठेवण्याची भीती वाटत असेल, तर तुम्ही नववा महिना सुरू झाल्यावर लैंगिक संबंध ठेवण्यास सुरुवात करावी. यामुळे योनीमार्गाचे स्नायू मजबूत होतील आणि योनीमार्गे होणारी प्रसूती अधिक सुलभ होईल.
गरोदरपणात लैंगिक संबंध खरोखरच फायदेशीर आहेत का?
जोसेफिन कॅव्हनाघ, अँथनी जे. केली आणि जेन थॉमस यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये २८ महिलांवर एक अभ्यास केला, ज्यामध्ये गर्भाशयमुख मऊ होण्यात आणि प्रसूती वेदना सुरू होण्यात लैंगिक संबंधांची भूमिका तपासण्यात आली.
या अभ्यासात प्रसूती वेदना सुलभ करण्यात पुरुषाच्या शुक्राणूंमधील प्रोस्टाग्लँडिन्सच्या भूमिकेचेही परीक्षण करण्यात आले. यामुळे गर्भाशयमुखाचे तोंड खरोखरच मऊ आणि लवचिक होते का, हे तपासण्यासाठी केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये, ज्या महिलांनी गरोदरपणाच्या तिसऱ्या तिमाहीत लैंगिक संबंध ठेवले होते, त्यांची प्रसूती अधिक सुलभ झाली. तथापि, याचे संपूर्ण श्रेय पुरुषाच्या वीर्याला देण्यासाठी पुरेसा डेटा उपलब्ध नाही.
संशोधक गटाचा असा विश्वास होता की, लैंगिक संबंधांदरम्यान गर्भाशयाच्या खालच्या भागात वाढलेल्या आकुंचनांमुळे असे होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, कामोत्तेजनेदरम्यान ऑक्सिटोसिनचा स्राव, जे वेदना कमी करणारे आणि आरोग्याची भावना वाढवणारे संप्रेरक आहे, हे देखील एक कारण असू शकते. तज्ज्ञांनी स्तनाग्रांना उत्तेजित करणे ही एक प्रभावी पद्धत असल्याचेही सुचवले आहे.
काय आहे निष्कर्ष
या अभ्यासाचे निष्कर्ष संदिग्ध असू शकतात आणि मर्यादित उपलब्ध डेटा निर्णायक नसू शकतो. मात्र, या क्षेत्रात दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या आणि प्रत्यक्ष अनुभवांवर आधारित पुरावे सादर करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉ. अरुणा कालरा यांचे ठाम मत आहे की, गरोदरपणाच्या तिसऱ्या तिमाहीत लैंगिक संबंध ठेवल्याने सामान्य नैसर्गिक प्रसूती सुलभ होऊ शकते.
यामुळे गर्भाशयाच्या खालच्या भागातील स्नायू मऊ आणि शिथिल होतात, ऑक्सिटोसिन स्रवते आणि पुरूष आणि गरोदर स्त्री या दोघांनाही सुखद वाटते. त्यामुळे घाबरू नका, तुमच्या डॉक्टरांशी बोला आणि गरोदरपणात लैंगिक संबंधांचा आनंद घ्या. मात्र हे करताना काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.