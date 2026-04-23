Bhujia King : ‘भुजिया किंग’चा प्रवास इथेच थांबला! कोट्यवधींचे साम्राज्य उभं करणारे प्रसिद्ध शिवरतन अग्रवाल यांचे निधन

Bhujia King Shivratan Agarwal Passes Away : बिकाजी ग्रुपचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिव रतन अग्रवाल यांचे गुरुवारी (23 एप्रिल 2026) सकाळी चेन्नई येथे निधन झाले. पत्नीच्या उपचारासाठी कुटुंबासोबत तिथे राहत होते. सकाळी त्यांची प्रकृती अचानक खालावल्यानंतर त्यांना तातडीने एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या पत्नीची नुकतीच हार्ट बायपास शस्त्रक्रिया झाली होती आणि डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे ते गेल्या १० दिवसांपासून चेन्नईमध्ये राहत होते. गुरुवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले, त्यानंतर त्यांची प्रकृती झपाट्याने खालावली.
बिकाजी फूड्स इंटरनॅशनलची स्थापना १९९३ मध्ये बिकानेर येथे शिवरतन अग्रवाल यांनी केली. तथापि, त्यांचा व्यावसायिक प्रवास आधीच सुरू झाला होता. कौटुंबिक पारंपरिक व्यवसाय, हल्दीराम्सपासून वेगळे झाल्यानंतर, त्यांनी स्वतःचा मार्ग निवडला आणि शिवदीप फूड्स प्रॉडक्ट्स या नावाने बिकानेरमध्ये भुजियाचे उत्पादन सुरू केले. भारतीय चवींना एक नवीन ओळख देण्याची त्यांची दूरदृष्टी होती. याच दूरदृष्टीने, त्यांनी बिकानेर शहराचे संस्थापक राव बिका यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन आपल्या ब्रँडला ‘बिकाजी’ असे नाव दिले.
केवळ आठवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या शिवरतन अग्रवाल यांनी आपल्या सर्जनशील दूरदृष्टी आणि कठोर परिश्रमातून एका मोठ्या ब्रँडचा पाया घातला. आपला व्यवसाय सुरू करताना, त्यांनी अनेक देशांना भेटी दिल्या आणि तेथील तंत्रज्ञानाबद्दल जाणून घेतले. त्यावेळी भुजिया पूर्णपणे हाताने बनवली जात होती, परंतु त्यांनी यंत्रांचा वापर करून उत्पादनासाठी एक नवीन प्रणाली विकसित केली. यंत्र-आधारित भुजिया उत्पादन सुरू करणारा बिकाजी हा देशातील पहिला ब्रँड ठरला. यामुळे उत्पादन वाढले आणि गुणवत्ता सुधारली.
आज, बिकाजीने केवळ भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही आपले भक्कम स्थान निर्माण केले आहे. कंपनी आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता, पॅकेजिंग आणि जागतिक मानकांवर विशेष लक्ष देते. शिवरतन अग्रवाल यांचे निधन स्नॅक उद्योगासाठी एक मोठी हानी आहे. त्यांनी केवळ एक यशस्वी व्यवसायच उभारला नाही, तर भारतीय चवींना जगभरात ओळख मिळवून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली.
