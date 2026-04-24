GT Vs RCB Pitch Report: गुजरात अन् बंगलोरला खुणावतेय ‘ते’ स्थान; एम. चिन्नास्वामीवर कोण मारणार बाजी?

IPL 2026: आतापर्यंत या मैदानावर 104 आयपीएलचे सामने खेळवले गेले आहेत. त्यापैकी 56 सामन्यांमध्ये दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला विजय मिळाला आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:45 PM
GT vs RCB Live Streaming (फोटो- ai gemini)

गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आमने सामने
रजत पाटीदार आणि शुभमन गिलकडे सर्वांचे लक्ष
विराट कोहली विरुद्ध प्रसिद्ध कृष्णा रंगणार सामना

Tata IPL 2026 GT Vs RCB Live Updates: आज चाहत्यांना आयपीएलचा रणसंग्राम पाहायला मिळणार आहे. दोन युवा कर्णधार आज आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी मैदानात उतरणार आहेत. आरसीबीचे (RCB Vs GT) नेतृत्व रजत पाटीदार तर गुजरातचे नेतृत्व शुभमन गिल करत आहे. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. या खेळपट्टीचा अहवाल जाणून घेऊयात.

आयपीएलच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये आघाडी घेण्यासाठी आज दोन्ही संघ प्रयत्नशील असतील. आरसीबीचा संघ तिसऱ्या स्थानी तर गुजरातचा संघ 7 व्या स्थानी आहे. त्यामुळे आजचा सामना खास करून गुजरात टायटन्ससाठी महत्वाचा असणार आहे.

काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?

बंगळुरूचे एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम हे फलंदाजांसाठी नंदनवन मानले जाते. 2026 च्या हंगामातही येथे मोठे स्कोअर पाहायला मिळाले आहेत.ही खेळपट्टी अत्यंत सपाट आणि कडक आहे, ज्यामुळे चेंडू बॅटवर व्यवस्थित येतो. फलंदाज पहिल्या चेंडूपासूनच आक्रमक फटके खेळू शकतात. सुरुवातीच्या 2-3 ओव्हर्समध्ये वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते. परंतु त्यानंतर फलंदाजांचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फिरकीपटूंना धावा रोखणे कठीण जाऊ शकते.

आतापर्यंत या मैदानावर 104 आयपीएलचे सामने खेळवले गेले आहेत. त्यापैकी 56 सामन्यांमध्ये दुसऱ्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला विजय मिळाला आहे. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे.आजचा सामना हाय-स्कोअरिंग होण्याची शक्यता आहे. विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांसारख्या दिग्गज फलंदाजांसाठी ही खेळपट्टी रन मशीनसारखी असणार आहे.

दोन्ही संघांची सद्यस्थिती

आतापर्यंत 6 सामन्यांपैकी 4 विजय मिळवून पॉईंट्स टेबलमध्ये आरसीबी तिसऱ्या स्थानावर आहे. आजचा सामना त्यांनी जिंकल्यास ते ठेत दुसऱ्या स्थानावर जाऊ शकणार आहेत. तर गुजरात टायटन्स 6 पैकी 3 सामने जिंकला आहे. तो सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये 7 व्या स्थानी आहे. गुजरातचा कर्णधार उत्तम फॉर्ममध्ये असून त्याने ५ डावात २६५ धावा केल्या आहेत.

गुजरातचा प्रसिध कृष्णा हा गोलंदाज सध्या ‘पर्पल कॅप’च्या शर्यतीत असून त्याने आतापर्यंत 11 विकेट्स घेतल्या आहेत. घरच्या मैदानावर खेळत असल्याने आरसीबीचे पारडे जड मानले जात आहे. मात्र, गुजरातच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीचे बळी घेतले तर सामना कोणाहीकडे झुकू शकतो.रजत पाटीदार विरुद्ध शुभमन गिल अशी ही युवा कर्णधारांची लढत क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरणार आहे

Published On: Apr 24, 2026 | 03:26 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

