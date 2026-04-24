2027 मध्ये पॅन-इंडिया चित्रपटांचा महाउत्सव; ‘वाराणसी’, ‘NTRNeel’ आणि ‘स्पिरिट’ची जोरदार चर्चा

आता सगळ्यांच्या नजरा 2027 वर खिळल्या आहेत, कारण प्रेक्षक मोठ्या पडद्यावर आतापर्यंतच्या सर्वात भव्य पॅन-इंडिया कथा पाहण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

Updated On: Apr 24, 2026 | 03:20 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

२०२७ वर्षाकडे सध्या संपूर्ण चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागले आहे. प्रेक्षक मोठ्या पडद्यावर आतापर्यंतच्या सर्वात भव्य पॅन-इंडिया कथा पाहण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. ‘वाराणसी’, ‘NTRNeel’ आणि ‘स्पिरिट’सारखे मेगा प्रोजेक्ट्स याच वर्षी प्रदर्शित होण्याची शक्यता असून, यामुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

हे चित्रपट केवळ मोठ्या बजेटमुळेच नाही, तर त्यांच्या दमदार कथानकामुळेही चर्चेत आहेत. सिनेमातील कथा सांगण्याची शैली नव्याने परिभाषित करण्याचा या चित्रपटांचा प्रयत्न असणार आहे. भव्य दृश्यं, उत्कृष्ट तांत्रिक मांडणी आणि ताकदीचा अभिनय यामुळे हे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरील सर्व विक्रम मोडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पॅन-इंडिया सिनेमाचा नवा ट्रेंड निर्माण करत, हे चित्रपट भारतीय चित्रपटसृष्टीला एका वेगळ्याच उंचीवर नेतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

हाय-ऑक्टेन अ‍ॅक्शन थ्रिलरपासून ते मोठ्या स्टारकास्ट असलेल्या जमिनीशी जोडलेल्या कथांपर्यंत, हा लाइनअप प्रेक्षकांना एक अप्रतिम थिएटर अनुभव देण्याचे वचन देतो. ‘स्पिरिट’, ‘वाराणसी’ आणि ‘NTRNeel’ सारख्या चित्रपटांसह भारतीय सिनेमा स्वतःला एका नव्या उंचीवर नेण्याच्या तयारीत आहे. मोठा स्केल आणि ग्लोबल अपील यांचा संगम साधत, हे प्रोजेक्ट्स कथा देशाच्या सीमा ओलांडून जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी आणि पॅन-इंडिया सिनेमासाठी नवे विक्रम निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहेत.

स्पिरिट

‘स्पिरिट’ हा एक दमदार अ‍ॅक्शन ड्रामा चित्रपट असून तो मोठ्या पडद्यावर धुमाकूळ घालण्यासाठी तयार आहे. यात Prabhas एका नव्या आणि यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या अवतारात दिसणार आहेत. Sandeep Reddy Vanga यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी आणि ऊर्जावान कथा सादर करेल. चित्रपटात Triptii Dimri, Vivek Oberoi आणि Kanchana यांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे, ज्यामुळे हा 2027 मधील सर्वात चर्चित चित्रपटांपैकी एक ठरणार आहे.

NTRNeel

भारतीय सिनेमातील ग्लोबल स्टार Jr. NTR आणि ‘केजीएफ’ व ‘सालार’सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट देणारे दिग्दर्शक Prashanth Neel हे त्यांच्या बहुप्रतीक्षित ‘NTRNeel’साठी एकत्र आले आहेत. हा एक हाय-ऑक्टेन अ‍ॅक्शन थ्रिलर असून, जबरदस्त अ‍ॅक्शन सीन्स आणि दमदार अभिनयासह पॅन-इंडिया स्तरावर कथा सांगण्याचा नवा आयाम सादर करेल. चित्रपटात Rukmini Vasanth फीमेल लीडमध्ये असून Anil Kapoor महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. हा चित्रपट 11 जून 2027 रोजी जगभरात भव्य पद्धतीने प्रदर्शित होणार आहे.

वाराणसी

‘वाराणसी’ हा एक भव्य अ‍ॅक्शन-अ‍ॅडव्हेंचर चित्रपट असून तो 7 एप्रिल 2027 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट आधीपासूनच सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या पॅन-इंडिया प्रोजेक्ट्सपैकी एक बनला आहे. Mahesh Babu, Priyanka Chopra Jonas आणि Prithviraj Sukumaran यांसारख्या स्टार्समुळे या चित्रपटाला मोठा स्केल आणि स्टार पॉवर मिळते. दिग्दर्शक S. S. Rajamouli यांच्या भव्य दृष्टीकोनातून साकारलेला हा चित्रपट भारतीय सिनेमाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी आणि सिनेमाच्या मर्यादा ओलांडण्यासाठी सज्ज आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 03:20 PM

