Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Latest Pm Kisan Maandhan Yojana Get Rs 3000 Monthly Pension Know Eligibility Benefits And How To Apply Marathi News

Kisan Maandhan Yojana: शेतकऱ्यांनाही मिळणार ‘सरकारी बाबू’सारखी पेन्शन! दरमहा खात्यात तब्बल इतके रुपये; जाणून घ्या खास योजना

शेतकऱ्यांनाही आता वयाच्या ६० वर्षांनंतर मासिक निवृत्तीवेतन मिळू शकते. अनेकदा असे दिसून येते की, जसजसे वय वाढते तसतसे शेतकरी शेतीकाम करण्यास शारीरिकदृष्ट्या असमर्थ ठरतात आणि त्यामुळे त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत खंडित होतो.

Updated On: Apr 24, 2026 | 01:32 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • शेतकऱ्यांनाही मिळणार ‘सरकारी बाबू’सारखी पेन्शन!
  • दरमहा खात्यात तब्बल इतके रुपये
  • शेतकऱ्याच्या पत्नीला देखील संरक्षण प्रदान
Kisan Maandhan Yojana: सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच, शेतकऱ्यांनाही आता वयाच्या ६० वर्षांनंतर मासिक निवृत्तीवेतन मिळू शकते. अनेकदा असे दिसून येते की, जसजसे वय वाढते तसतसे शेतकरी शेतीकाम करण्यास शारीरिकदृष्ट्या असमर्थ ठरतात आणि त्यामुळे त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत खंडित होतो. याच समस्येचे निवारण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ सुरू केली आहे; ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात आत्मनिर्भर बनवून सक्षम करणे हा आहे.

Stock Market Today: शेअर बाजारात अस्थिरतेची शक्यता! जागतिक तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम

शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे

२०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा उद्देश, उपजीविकेची इतर साधने उपलब्ध नसलेल्या लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील कोणताही शेतकरी ‘PM-MaanDhan योजने’साठी नोंदणी करू शकतो. या योजनेचे सर्वात महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे, यासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणुकीची रक्कम अत्यंत माफक आहे अगदी चहा आणि नाश्त्याच्या दैनंदिन खर्चापेक्षाही कमी आहे.

‘PM किसान मानधन योजना’ निवृत्तीवेतन योजना

‘पीएम किसान मानधन योजना’ ही एक निवृत्तीवेतन योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, योगदान किमान ₹५५ पासून ते कमाल ₹२०० पर्यंत असते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने वयाच्या १८ व्या वर्षी या योजनेत सहभाग घेतला, तर त्याला केवळ ₹५५ चा हप्ता भरावा लागतो; ज्यामुळे त्याच्या आर्थिक बजेटवर कोणताही बोजा पडत नाही.

‘समान योगदानाच्या’ तत्त्वावर आधारित

‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजने’चे आणखी एक अत्यंत कौतुकास्पद वैशिष्ट्य म्हणजे ही योजना ‘समान योगदानाच्या’ तत्त्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ असा की, शेतकरी आपल्या खात्यात हप्त्याची जी काही रक्कम जमा करतो, तितकीच रक्कम केंद्र सरकार आपल्या बाजूने त्याच्या निवृत्तीवेतन निधीमध्ये जमा करते. उदाहरणार्थ, जर तुमचा मासिक हप्ता १०० असेल, तर सरकार देखील १०० चे योगदान देईल.

शेतकऱ्याच्या पत्नीला देखील संरक्षण प्रदान

ही तरतूद केवळ शेतकऱ्यापुरतीच मर्यादित नाही; तर ती त्यांच्या कुटुंबाला विशेषतः शेतकऱ्याच्या पत्नीला देखील संरक्षण प्रदान करते. जर लाभार्थी शेतकऱ्याचे कोणत्याही कारणास्तव निधन झाले, तर त्यांच्या पत्नीला ‘कौटुंबिक निवृत्तीवेतन’ म्हणून निवृत्तीवेतनाच्या ५० टक्के रक्कम म्हणजेच दरमहा ₹१,५०० सातत्याने मिळत राहील.

यांना मिळून शकतो लाभ

१८ ते ४० वर्षे वयोगटातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांच्याकडे २ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन नसावी. जर एखादा शेतकरी आधीच EPFO, NPS किंवा ESIC सारख्या इतर कोणत्याही सरकारी निवृत्तीवेतन किंवा सामाजिक सुरक्षा योजनेचा सदस्य असेल, तर तो या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार नाही. शेतकरी आपल्या जवळच्या ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर’ला CSC भेट देऊन ‘पीएम किसान मानधन योजने’साठी नोंदणी करू शकतात. नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्यासोबत ओळखपत्र, बँकेचे पासबुक आणि जमिनीची कागदपत्रे जसे की खसरा, खतौनीच्या प्रती बाळगणे आवश्यक आहे.

‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ ही शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानपूर्ण आणि सन्मानजनक जीवनातील एका नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, शेतकरी आता वृद्धापकाळाच्या चिंतेपासून मुक्त होऊन, आपल्या शेतीकामांवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकतात. केवळ ५५ रुपयांसारखी एक छोटीशी बचत भविष्यात एका मोठ्या भांडवलात रूपांतरित होऊ शकते; ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीसाठी इतरांसमोर हात पसरण्याची वेळ येणार नाही.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! खरेदीपूर्वी नक्की वाचा आजचा भाव

Web Title: Latest pm kisan maandhan yojana get rs 3000 monthly pension know eligibility benefits and how to apply marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 01:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?
1

8th Pay Commission: कर्मचारी संघटनांची मोठी मागणी, वेतन निश्चितीच्या सूत्रात होणार बदल? पगारवाढ आणखी मोठी?

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर
2

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण
3

6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर Gold बाबत मोठे अपडेट! देशात लवकरच सुरू होणार ‘बुलियन बँक’;काय होणार फायदा?
4

पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर Gold बाबत मोठे अपडेट! देशात लवकरच सुरू होणार ‘बुलियन बँक’;काय होणार फायदा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Car Care Tips : नायट्रोजन गॅसमुळे टायर खरंच थंड राहतात का? काय सांगते विज्ञान?

Car Care Tips : नायट्रोजन गॅसमुळे टायर खरंच थंड राहतात का? काय सांगते विज्ञान?

May 12, 2026 | 03:27 PM
GT Vs SRH Pitch Report: आज ‘महायुद्ध’ होणार! जो जिंकेल तो थेट…; पहा आजचा पीच रिपोर्ट

GT Vs SRH Pitch Report: आज ‘महायुद्ध’ होणार! जो जिंकेल तो थेट…; पहा आजचा पीच रिपोर्ट

May 12, 2026 | 03:26 PM
Pune Crime: कार चालकाचा ताबा सुटला आणि महिला आली थेट चाकाखाली चिरडली; CCTV मध्ये कैद थरार

Pune Crime: कार चालकाचा ताबा सुटला आणि महिला आली थेट चाकाखाली चिरडली; CCTV मध्ये कैद थरार

May 12, 2026 | 03:21 PM
Honda ने लाँच केली नवीन NX500 बाईक; एक्स-शोरूम किंमत पोहोचली 7.44 लाखांवर

Honda ने लाँच केली नवीन NX500 बाईक; एक्स-शोरूम किंमत पोहोचली 7.44 लाखांवर

May 12, 2026 | 03:10 PM
Shubh Shravani Marathi Serial: ‘शुभ श्रावणी’मध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रावणी मृत्यूशी झुंजणार; शुभ करणार प्रेमाची कबुली

Shubh Shravani Marathi Serial: ‘शुभ श्रावणी’मध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रावणी मृत्यूशी झुंजणार; शुभ करणार प्रेमाची कबुली

May 12, 2026 | 03:08 PM
Census 2026 Maharashtra: शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनो सावधान! जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार

Census 2026 Maharashtra: शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनो सावधान! जनगणनेच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास थेट गुन्हे दाखल होणार

May 12, 2026 | 03:04 PM
Bhandara Crime: प्रेमविवाह करून पळाली मुलगी, “मुलगी परत आणतो” म्हणत स्टॅम्प पेपरवर दिली हमी; भोंदूबाबाकडून लाखोंची फसवणूक

Bhandara Crime: प्रेमविवाह करून पळाली मुलगी, “मुलगी परत आणतो” म्हणत स्टॅम्प पेपरवर दिली हमी; भोंदूबाबाकडून लाखोंची फसवणूक

May 12, 2026 | 03:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

May 11, 2026 | 08:09 PM
Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

May 11, 2026 | 07:57 PM
Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

May 11, 2026 | 07:19 PM
Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM