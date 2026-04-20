दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग म्हणाले, “भारताच्या जनतेचे आणि पंतप्रधान मोदींचे, त्यांच्या विविध उपक्रमांबद्दल तसेच मला आणि माझ्या शिष्टमंडळाला दिलेल्या उबदार आतिथ्याबद्दल मी मनापासून आभार मानतो. भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. दक्षिण कोरियाचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून, तुमच्या देशाला ‘राजकीय भेट’ (State Visit) देणे माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे गेल्या आठ वर्षांतील अशी ही पहिलीच भेट आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “आज पंतप्रधान आणि मी आमच्या द्विपक्षीय संबंधांना अधिक बळकट करण्याच्या मार्गांवर सखोल चर्चा केली; तसेच जागतिक आणि प्रादेशिक घडामोडींवर विचारांची देवाणघेवाण केली. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या आणि चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये (विकसनशील देशांच्या समूहात) एक अग्रणी देश म्हणून आपले स्थान निर्माण केले आहे. ‘विकसित भारत २०२७’ (Developed India 2047) या तुमच्या संकल्पनेनुसार, भारत लक्षणीय प्रगती करत आहे. ‘कोरिया प्रजासत्ताक’ (दक्षिण कोरिया) देखील चिप निर्मिती, सेमीकंडक्टर्स आणि सांस्कृतिक उद्योग यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये एक अग्रणी देश म्हणून उदयास आला आहे.”
दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी नमूद केले, “सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात, परस्पर विकास आणि नाविन्याला चालना देण्यासाठी व्यापक सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने भारत आणि कोरिया हे आदर्श भागीदार आहेत, यावर आमचे एकमत झाले आहे. जहाजबांधणी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वित्त आणि संरक्षण यांसारख्या धोरणात्मक उद्योगांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर; तसेच सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि दोन्ही देशांतील लोकांचे एकमेकांशी होणारे संवाद वाढवण्यावरही आम्ही सहमती दर्शवली आहे.”
त्यांनी पुढे म्हटले, “भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील सध्याचा वार्षिक व्यापार सुमारे २५ अब्ज डॉलर्स इतका आहे; तो वाढवून २०३० सालापर्यंत अंदाजे ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.” राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी सांगितले, “भारत आणि दक्षिण कोरिया यांनी त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालींना एकमेकांशी जोडण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे नागरिक एकमेकांच्या देशांना भेट देताना तेथील स्थानिक ‘QR कोड’ प्रणालीचा वापर करून पैसे अदा करू शकतील. हा उपक्रम म्हणजे एक असे पाऊल आहे, ज्यामुळे आपल्या दोन्ही देशांमधील प्रवास अधिकच सोयीस्कर होईल.” त्यांनी पुढे सांगितले, “पंतप्रधान मोदी आणि मी मध्यपूर्वेतील अलीकडील घडामोडींबाबत विचारांची देवाणघेवाण केली आणि या प्रदेशात पुन्हा स्थिरता व शांतता प्रस्थापित करणे हे जागतिक सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, यावर आमचे एकमत झाले.”
भारत आणि कोरिया यांच्यातील चित्रपट, संस्कृती, भाषा आणि शिक्षण या क्षेत्रांचा संदर्भ देत ली जे-म्युंग म्हणाले, “सर्जनशील क्षेत्राशी (Creative Sector) संबंधित सामंजस्य करारांतर्गत, आम्ही ‘मुंबई-कोरिया केंद्र’ (Mumbai-Korea Center) स्थापन करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. या उपक्रमामुळे सांस्कृतिक सहकार्याला चालना मिळेल आणि ‘के-पॉप’ (K-Pop) व ‘बॉलिवूड’ यांना एकत्र आणले जाईल, अशी आशा आहे. शिवाय, ‘कोरिया फाउंडेशन’ आणि भारतातील ‘कोरियाई शिक्षण केंद्रा’च्या माध्यमातून, आम्ही कोरियाई भाषा आणि अभ्यासक्रमांचा सक्रियपणे प्रचार करू.”
