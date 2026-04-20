Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

India-South Korea: भारत-दक्षिण कोरियामध्ये ऐतिहासिक ‘इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट’ करार; दोन्ही देशांच्या पेमेंट सिस्टिम एकमेकांश जोडणार

दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली यांनी सांगितले की, वाढती मागणी लक्षात घेता, ते 'कोरिया फाउंडेशन' आणि 'कोरिया एज्युकेशन सेंटर' यांच्या माध्यमातून भारतात कोरियन भाष

Updated On: Apr 20, 2026 | 05:08 PM
भारत-दक्षिण कोरियामध्ये ऐतिहासिक 'इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट' करार (Photo Credit- X)

भारत-दक्षिण कोरियामध्ये ऐतिहासिक 'इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट' करार (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • भारत-दक्षिण कोरियामध्ये ऐतिहासिक ‘इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट’ करार
  • दोन्ही देशांच्या पेमेंट सिस्टिम एकमेकांशी जोडणार
India-South Korea Digital Payment: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी नवी दिल्लीतील ‘हैदराबाद हाऊस’ येथे दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीनंतर, दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले. दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली यांनी सांगितले की, वाढती मागणी लक्षात घेता, ते ‘कोरिया फाउंडेशन’ आणि ‘कोरिया एज्युकेशन सेंटर’ यांच्या माध्यमातून भारतात कोरियन भाषा आणि अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन देतील.

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग म्हणाले, “भारताच्या जनतेचे आणि पंतप्रधान मोदींचे, त्यांच्या विविध उपक्रमांबद्दल तसेच मला आणि माझ्या शिष्टमंडळाला दिलेल्या उबदार आतिथ्याबद्दल मी मनापासून आभार मानतो. भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. दक्षिण कोरियाचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून, तुमच्या देशाला ‘राजकीय भेट’ (State Visit) देणे माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची बाब आहे गेल्या आठ वर्षांतील अशी ही पहिलीच भेट आहे.”

त्यांनी पुढे सांगितले, “आज पंतप्रधान आणि मी आमच्या द्विपक्षीय संबंधांना अधिक बळकट करण्याच्या मार्गांवर सखोल चर्चा केली; तसेच जागतिक आणि प्रादेशिक घडामोडींवर विचारांची देवाणघेवाण केली. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या आणि चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये (विकसनशील देशांच्या समूहात) एक अग्रणी देश म्हणून आपले स्थान निर्माण केले आहे. ‘विकसित भारत २०२७’ (Developed India 2047) या तुमच्या संकल्पनेनुसार, भारत लक्षणीय प्रगती करत आहे. ‘कोरिया प्रजासत्ताक’ (दक्षिण कोरिया) देखील चिप निर्मिती, सेमीकंडक्टर्स आणि सांस्कृतिक उद्योग यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये एक अग्रणी देश म्हणून उदयास आला आहे.”

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी नमूद केले, “सध्याच्या अनिश्चिततेच्या काळात, परस्पर विकास आणि नाविन्याला चालना देण्यासाठी व्यापक सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने भारत आणि कोरिया हे आदर्श भागीदार आहेत, यावर आमचे एकमत झाले आहे. जहाजबांधणी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वित्त आणि संरक्षण यांसारख्या धोरणात्मक उद्योगांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर; तसेच सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि दोन्ही देशांतील लोकांचे एकमेकांशी होणारे संवाद वाढवण्यावरही आम्ही सहमती दर्शवली आहे.”

India US Trade : भारत-अमेरिका करारावर मोठी हालचाल; वॉशिंग्टनमध्ये आजपासून निर्णायक बैठक, चर्चेकडे जगाचं लक्ष

त्यांनी पुढे म्हटले, “भारत आणि दक्षिण कोरिया यांच्यातील सध्याचा वार्षिक व्यापार सुमारे २५ अब्ज डॉलर्स इतका आहे; तो वाढवून २०३० सालापर्यंत अंदाजे ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.” राष्ट्राध्यक्ष ली जे-म्युंग यांनी सांगितले, “भारत आणि दक्षिण कोरिया यांनी त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालींना एकमेकांशी जोडण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे नागरिक एकमेकांच्या देशांना भेट देताना तेथील स्थानिक ‘QR कोड’ प्रणालीचा वापर करून पैसे अदा करू शकतील. हा उपक्रम म्हणजे एक असे पाऊल आहे, ज्यामुळे आपल्या दोन्ही देशांमधील प्रवास अधिकच सोयीस्कर होईल.” त्यांनी पुढे सांगितले, “पंतप्रधान मोदी आणि मी मध्यपूर्वेतील अलीकडील घडामोडींबाबत विचारांची देवाणघेवाण केली आणि या प्रदेशात पुन्हा स्थिरता व शांतता प्रस्थापित करणे हे जागतिक सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, यावर आमचे एकमत झाले.”

भारत आणि कोरिया यांच्यातील चित्रपट, संस्कृती, भाषा आणि शिक्षण या क्षेत्रांचा संदर्भ देत ली जे-म्युंग म्हणाले, “सर्जनशील क्षेत्राशी (Creative Sector) संबंधित सामंजस्य करारांतर्गत, आम्ही ‘मुंबई-कोरिया केंद्र’ (Mumbai-Korea Center) स्थापन करण्याबाबत सहमती दर्शवली आहे. या उपक्रमामुळे सांस्कृतिक सहकार्याला चालना मिळेल आणि ‘के-पॉप’ (K-Pop) व ‘बॉलिवूड’ यांना एकत्र आणले जाईल, अशी आशा आहे. शिवाय, ‘कोरिया फाउंडेशन’ आणि भारतातील ‘कोरियाई शिक्षण केंद्रा’च्या माध्यमातून, आम्ही कोरियाई भाषा आणि अभ्यासक्रमांचा सक्रियपणे प्रचार करू.”

DA Hike: 2% वाढ, बेसिक पगाराच्या हिशेबाने हातात किती मिळणार पगार; केंद्र सरकारने दिले गिफ्ट

Web Title: India south korea electronic payment agreement qr code payment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 05:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता
1

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण
2

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या…; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास
3

वयाच्या 18 व्या वर्षी ‘एलआयसी’ एजंट, आज 211 कोटी रुपयांच्या…; जाणून घ्या सूरज जगदाळे यांचा व्यवसायाचा प्रवास

Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून
4

Petrol Diesel Rate: पेट्रोल डिझेल कडाडले! कोणत्या शहरात स्वस्त आणि कुठे बसणार खिशाला फटका घ्या जाणून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM
CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

May 15, 2026 | 09:29 PM
नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

May 15, 2026 | 09:21 PM
इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

इथेनॉल आले नसते तर साखर कारखाने बंद पडले असते- नितीन गडकरी

May 15, 2026 | 09:18 PM
NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

NEET पेपरफुटीचा ‘मास्टरमाइंड’ CBI च्या जाळ्यात! पुण्यातून माजी प्राध्यापकाला अटक; रॅकेटचा असा झाला पर्दाफाश

May 15, 2026 | 09:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM