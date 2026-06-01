सरकारकडून थेट अल्टिमेटम! 30 दिवसांत गॅस कनेक्शनचे ‘हे’ काम पूर्ण करा! अन्यथा 1 जुलैपासून LPG सिलिंडर मिळणे होईल बंद

LPG Cylinder Rule Change From 1st June: देशात जून महिन्याची सुरुवात अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांसह झाली आहे. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल हा LPG सिलिंडर्सशी संबंधित नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचा आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे देशात निर्माण झालेल्या गॅस संकटाचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारने यापूर्वीच अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. आता, १ जून २०२६ पासून एलपीजीसंदर्भात एक नवीन नियम लागू केला जात आहे; घरगुती वापरासाठी सिलिंडर्सचा पुरवठा सातत्यपूर्ण आणि पुरेसा राहील याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने हा नियम वास्तवात आणला गेला आहे. नेमका काय आहे हा नियम आणि त्यामुळे तुमच्या आयुष्यावर काय परिणाम होऊ शकतो?
वास्तविक पाहता, देशभरात ‘पाइप्ड नॅचरल गॅस’ म्हणजे PNG जोडण्यांची संख्या विस्तारली जात असली, तरीही LPG च्या वापरामध्ये कोणतीही घट झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने आता दुहेरी गॅस जोडण्या पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून, ज्या ग्राहकांकडे PNG जोडण्या आहेत, त्यांच्यासाठी ३० दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे; जर या कालावधीत LPG सिलेंडर परत केला गेला नाही, तर संबंधित गॅस जोडणी रद्द केली जाण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे, तसेच ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या LPG च्या तुटवड्याच्या काळात, सरकारने PNG जोडण्यांचा विस्तार करण्याला प्राधान्य दिले आहे आणि अशा जोडण्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मार्च महिन्यापर्यंत, ६,५०,००० नवीन PNG जोडण्या वितरित करण्यात आल्या होत्या; असे असूनही, LPG सिलेंडरच्या वापरामध्ये मात्र कोणतीही घट झालेली नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, अनेक कुटुंबांनी प्रत्यक्ष LPG वापरणे बंद न करताच नवीन PNG जोडण्या मिळवून घेतल्या आहेत आणि हे त्यांनी सरकारच्या त्या स्पष्ट निर्देशानंतरही केले आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, जर एखाद्या कुटुंबाकडे PNG आणि LPG या दोन्ही जोडण्या असतील, तर LPG जोडणी परत करणे अनिवार्य आहे. हे निर्देश असूनही, लोक अद्यापही त्यांच्या LPG जोडण्या परत करण्यात कसूर करत आहेत.
या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय एक मोठा बदल लागू करत आहे. ज्या भागांमध्ये गॅस ग्रिड कार्यरत आहेत म्हणजेच, जिथे पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध आहेत तिथल्या ड्युअल-फ्यूएल कनेक्शन्स टप्प्याटप्प्याने बंद करणे, हा यामागील उद्देश आहे. एलपीजी नियमन आदेशात अलीकडेच झालेल्या सुधारणांनुसार, पीएनजी कनेक्शन घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी आता ३० दिवसांची अनिवार्य कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. १ जून २०२६ पासून, कुटुंबांनी त्यांचे पीएनजी जोडल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत, त्यांचे सध्याचे एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन अधिकृतपणे रद्द करून ते परत करणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास कनेक्शन रद्द केले जाऊ शकते.
