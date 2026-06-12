भारतातील सर्वाधिक प्रतिष्ठित जिन ब्रँडपैकी एक, ब्लू रिबँड जिन नव्या आधुनिक अवतारात

ब्लू रिबँड जिनने आपल्या नव्या आकर्षक रूपाचे अनावरण केले असून, भारतातील सर्वाधिक प्रतिष्ठित जिन ब्रँडपैकी एकाला नव्या पिढीच्या ग्राहकांसाठी नव्याने सादर केले आहे. नव्या पॅकेजिंगमुळे ब्रँडला आधुनिक आणि प्रीमियम ओळख मिळाली आहे, तर त्याचा विश्वासार्ह स्वाद आणि समृद्ध वारसा कायम ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे ब्लू रिबँड जिन अनेक दशकांपासून ग्राहकांची पसंती ठरली आहे.
हा बदल विकसित होत असलेल्या बाजारपेठेत सुसंगत राहण्याची, शेल्फवरील आकर्षकता वाढवण्याची आणि दीर्घकाळापासून ब्रँडशी जोडलेल्या ग्राहकांसोबत तसेच आधुनिक जिन पसंत करणाऱ्या नव्या ग्राहकांसोबत अधिक मजबूत नाते निर्माण करण्याची ब्लू रिबँड जिनची वचनबद्धता दर्शवतो.
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या लॉन्चबाबत बोलताना इनब्रू बेव्हरेजेसचे जनरल मॅनेजर – मार्केटिंग, सुमित तिवारी म्हणाले, “या नव्या ओळखीमुळे ब्लू रिबँड एका नव्या पर्वात प्रवेश करत आहे, जे परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर समतोल साधते. नव्या पॅकेजिंगची रचना ब्रँडची आधुनिक आकर्षकता वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे, तसेच ग्राहकांना आवडणारा विश्वास, परिचित अनुभव आणि चवीचा दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे. हा बदल इनब्रू बेव्हरेजेसच्या पोर्टफोलिओला अधिक प्रीमियम आणि मजबूत बनवण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे प्रतीक आहे. आधुनिकता आणि ग्राहक-केंद्रित नवकल्पनांच्या माध्यमातून हा ब्रँड आपल्या निष्ठावान ग्राहकांबरोबरच प्रीमियम जिन अनुभव शोधणाऱ्या नव्या पिढीलाही आकर्षित करेल.”
नव्या पॅकेजिंगसह ब्लू रिबँड जिन आता महाराष्ट्रभर ७५० मि.ली., १८० मि.ली. आणि ९० मि.ली. या पॅक साइजमध्ये उपलब्ध आहे.
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