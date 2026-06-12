...तर भारत पुन्हा रोखीतील व्यवहारांकडेच वळण्याचा धोका; पहिले इंडिया फाऊंडेशनकडून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध

पहिले इंडिया फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन श्वेतपत्रिकेनुसार, भारताच्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) आराखड्यात प्रस्तावित बदल काळजीपूर्वक न केल्यास, डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन आणि दैनंदिन ग्राहक व्यवहारांवर त्याचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात. ‘प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि भारताची डिजिटल पेमेंट परिसंस्था: नियामक उद्दिष्टांचा अवलंब, समावेश आणि नवोपक्रमाशी समतोल साधणे’ या शीर्षकाच्या श्वेतपत्रिकेत, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पीपीआयच्या वाढत्या भूमिकेचे आणि सध्या सुरू असलेल्या नियामक घडामोडींच्या संभाव्य परिणामांचे परीक्षण केले आहे.
आरबीआयच्या सहा वर्षांहून अधिक काळाच्या पेमेंट सिस्टम डेटाच्या आधारे केलेल्या या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पीपीआयची संख्या ९८,६९९ लाखांपर्यंत पोहोचली असून, ते भारताच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत संरचनेचा एक महत्त्वपूर्ण घटक बनले आहे. ही श्वेतपत्रिका एका प्रमाणबद्ध आणि जोखीम-आधारित नियामक चौकटीची शिफारस करते, जी अनुपालन आवश्यकतांना वास्तविक जोखमीच्या पातळीशी जुळवून घेईल. तसेच, कमी-मूल्याच्या, उच्च-वारंवारतेच्या वापराच्या प्रकरणांचे जतन करणे, मोठ्या धोरणात्मक हस्तक्षेपांपूर्वी नियामक परिणाम मूल्यांकन करणे, ग्राहक संरक्षण आणि सुलभ उपलब्धता यांचा समतोल साधणे, आणि महत्त्वपूर्ण नियामक बदलांसाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचे दृष्टिकोन स्वीकारणे, अशी मागणीही यात केली आहे.
या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की, पीपीआय (PPIs) अनेकदा पहिल्यांदा वापरणाऱ्यांसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रवेशाचे माध्यम म्हणून काम करतात आणि भारताच्या व्यापक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना पूरक असे सुलभ पेमेंट सोल्यूशन्स प्रदान करतात, ज्यामुळे औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याचा एक सोपा आणि सुलभ मार्ग उपलब्ध होतो. त्यांच्या सुलभ उपलब्धतेमुळे ते गिग वर्कर्स, छोटे व्यापारी आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरले आहेत. यामुळे आरबीआयच्या ‘डिजिटल पेमेंट इंडेक्स’ (DPI) मध्ये सप्टेंबर २०२० मधील २१७.७४ वरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये ५१६.७६ पर्यंत वाढ झाली आहे. म्हणजेच सलग अकरा कालावधींमधील अखंड वाढीसह यात १३७% ची वाढ झाली आहे.
“असे दिसून येते की, लाखो वापरकर्त्यांसाठी ‘पीपीआय’ (PPIs – प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स) हे डिजिटल पेमेंटचे एक महत्त्वाचे माध्यम बनले आहेत. त्यांचा जलद स्वीकार होण्यामागे सोय, सुलभ उपलब्धता आणि वापरण्यास सोपे असणे ही प्रमुख कारणे आहेत. धोरणकर्ते जेव्हा ग्राहकांचे संरक्षण आणि कार्यप्रणालीची लवचिकता (operational resilience) बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असतात, तेव्हा नियामक उपाययोजना या प्रमाणात, पुराव्यांवर आधारित आणि या सेवांच्या निरंतर स्वीकारार्हतेला पूरक असणे महत्त्वाचे ठरते,” असे ‘पहिले इंडिया फाउंडेशन’चे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि या अहवालाचे सह-लेखक डॉ. सुयोग दांडेकर यांनी सांगितले.
डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन, जीवन सुलभता (ease of living), नाविन्यपूर्णता आणि स्पर्धा यांसारखी अनेक राष्ट्रीय धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यात पीपीआयची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही हा अहवाल अधोरेखित करतो. अहवालात नमूद केल्यानुसार, पीपीआय विविध प्रकारच्या वापरकर्त्यांना – ज्यामध्ये ‘गिग वर्कर्स’ (अस्थायी/करार-आधारित कामगार), एमएसएमई (MSMEs), प्लॅटफॉर्म वापरकर्ते आणि अल्प-उत्पन्न गटातील लोकांचा समावेश आहे – सेवा देतात. यामुळे त्यांना रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास, औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास आणि बँका तसेच फिनटेक कंपन्यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यास मदत होते.
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“भारतातील डिजिटल पेमेंटचे यश हे विश्वास, नाविन्यपूर्णता आणि वापरण्यास सोपे असणे या घटकांच्या संयोगावर आधारित आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या परिसंस्थेमध्ये पीपीआयचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे, विशेषतः कमी मूल्याच्या आणि वारंवार केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांच्या बाबतीत. धोरणात्मक चर्चेत पुराव्यांचा समावेश करणे आणि अशा नियामक आराखड्याच्या निर्मितीत योगदान देणे हा या अहवालाचा उद्देश आहे; ज्यामुळे ग्राहकांचे संरक्षण होईल आणि त्याच वेळी पीपीआयच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्वीकारार्हतेस कारणीभूत ठरलेली सुलभता व सोय देखील टिकून राहील,” असे ‘पहिले इंडिया फाउंडेशन’च्या संशोधन सहकारी (Research Associate) आणि अहवालाच्या सह-लेखिका सुरभी सिंग यांनी सांगितले.