Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

…तर भारत पुन्हा रोखीतील व्यवहारांकडेच वळण्याचा धोका; पहिले इंडिया फाऊंडेशनकडून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध

Updated On: Jun 12, 2026 | 12:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

पहिले इंडिया फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन श्वेतपत्रिकेनुसार, भारताच्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) आराखड्यात प्रस्तावित बदल काळजीपूर्वक न केल्यास, डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन आणि दैनंदिन ग्राहक व्यवहारांवर त्याचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात.

...तर भारत पुन्हा रोखीतील व्यवहारांकडेच वळण्याचा धोका; पहिले इंडिया फाऊंडेशनकडून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पहिले इंडिया फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन श्वेतपत्रिकेनुसार, भारताच्या प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट (पीपीआय) आराखड्यात प्रस्तावित बदल काळजीपूर्वक न केल्यास, डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन आणि दैनंदिन ग्राहक व्यवहारांवर त्याचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात. ‘प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स आणि भारताची डिजिटल पेमेंट परिसंस्था: नियामक उद्दिष्टांचा अवलंब, समावेश आणि नवोपक्रमाशी समतोल साधणे’ या शीर्षकाच्या श्वेतपत्रिकेत, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पीपीआयच्या वाढत्या भूमिकेचे आणि सध्या सुरू असलेल्या नियामक घडामोडींच्या संभाव्य परिणामांचे परीक्षण केले आहे.

 

आरबीआयच्या सहा वर्षांहून अधिक काळाच्या पेमेंट सिस्टम डेटाच्या आधारे केलेल्या या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये पीपीआयची संख्या ९८,६९९ लाखांपर्यंत पोहोचली असून, ते भारताच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत संरचनेचा एक महत्त्वपूर्ण घटक बनले आहे. ही श्वेतपत्रिका एका प्रमाणबद्ध आणि जोखीम-आधारित नियामक चौकटीची शिफारस करते, जी अनुपालन आवश्यकतांना वास्तविक जोखमीच्या पातळीशी जुळवून घेईल. तसेच, कमी-मूल्याच्या, उच्च-वारंवारतेच्या वापराच्या प्रकरणांचे जतन करणे, मोठ्या धोरणात्मक हस्तक्षेपांपूर्वी नियामक परिणाम मूल्यांकन करणे, ग्राहक संरक्षण आणि सुलभ उपलब्धता यांचा समतोल साधणे, आणि महत्त्वपूर्ण नियामक बदलांसाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीचे दृष्टिकोन स्वीकारणे, अशी मागणीही यात केली आहे.

या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की, पीपीआय (PPIs) अनेकदा पहिल्यांदा वापरणाऱ्यांसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रवेशाचे माध्यम म्हणून काम करतात आणि भारताच्या व्यापक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना पूरक असे सुलभ पेमेंट सोल्यूशन्स प्रदान करतात, ज्यामुळे औपचारिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याचा एक सोपा आणि सुलभ मार्ग उपलब्ध होतो. त्यांच्या सुलभ उपलब्धतेमुळे ते गिग वर्कर्स, छोटे व्यापारी आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित लोकांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरले आहेत. यामुळे आरबीआयच्या ‘डिजिटल पेमेंट इंडेक्स’ (DPI) मध्ये सप्टेंबर २०२० मधील २१७.७४ वरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये ५१६.७६ पर्यंत वाढ झाली आहे. म्हणजेच सलग अकरा कालावधींमधील अखंड वाढीसह यात १३७% ची वाढ झाली आहे.

“असे दिसून येते की, लाखो वापरकर्त्यांसाठी ‘पीपीआय’ (PPIs – प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स) हे डिजिटल पेमेंटचे एक महत्त्वाचे माध्यम बनले आहेत. त्यांचा जलद स्वीकार होण्यामागे सोय, सुलभ उपलब्धता आणि वापरण्यास सोपे असणे ही प्रमुख कारणे आहेत. धोरणकर्ते जेव्हा ग्राहकांचे संरक्षण आणि कार्यप्रणालीची लवचिकता (operational resilience) बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असतात, तेव्हा नियामक उपाययोजना या प्रमाणात, पुराव्यांवर आधारित आणि या सेवांच्या निरंतर स्वीकारार्हतेला पूरक असणे महत्त्वाचे ठरते,” असे ‘पहिले इंडिया फाउंडेशन’चे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि या अहवालाचे सह-लेखक डॉ. सुयोग दांडेकर यांनी सांगितले.

डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार, आर्थिक समावेशन, जीवन सुलभता (ease of living), नाविन्यपूर्णता आणि स्पर्धा यांसारखी अनेक राष्ट्रीय धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यात पीपीआयची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही हा अहवाल अधोरेखित करतो. अहवालात नमूद केल्यानुसार, पीपीआय विविध प्रकारच्या वापरकर्त्यांना – ज्यामध्ये ‘गिग वर्कर्स’ (अस्थायी/करार-आधारित कामगार), एमएसएमई (MSMEs), प्लॅटफॉर्म वापरकर्ते आणि अल्प-उत्पन्न गटातील लोकांचा समावेश आहे – सेवा देतात. यामुळे त्यांना रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास, औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास आणि बँका तसेच फिनटेक कंपन्यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना चालना देण्यास मदत होते.

हे सुद्धा वाचा : नरेंद्र मोदींनी 12 वर्षात देश चुकीच्या दिशेला नेला, मोदी सरकारमध्ये ‘राम’ नाही अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

“भारतातील डिजिटल पेमेंटचे यश हे विश्वास, नाविन्यपूर्णता आणि वापरण्यास सोपे असणे या घटकांच्या संयोगावर आधारित आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या परिसंस्थेमध्ये पीपीआयचे स्थान महत्त्वपूर्ण आहे, विशेषतः कमी मूल्याच्या आणि वारंवार केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांच्या बाबतीत. धोरणात्मक चर्चेत पुराव्यांचा समावेश करणे आणि अशा नियामक आराखड्याच्या निर्मितीत योगदान देणे हा या अहवालाचा उद्देश आहे; ज्यामुळे ग्राहकांचे संरक्षण होईल आणि त्याच वेळी पीपीआयच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्वीकारार्हतेस कारणीभूत ठरलेली सुलभता व सोय देखील टिकून राहील,” असे ‘पहिले इंडिया फाउंडेशन’च्या संशोधन सहकारी (Research Associate) आणि अहवालाच्या सह-लेखिका सुरभी सिंग यांनी सांगितले.

Web Title: There is a risk of india reverting to cash based transactions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 12:14 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
…तर भारत पुन्हा रोखीतील व्यवहारांकडेच वळण्याचा धोका; पहिले इंडिया फाऊंडेशनकडून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध

…तर भारत पुन्हा रोखीतील व्यवहारांकडेच वळण्याचा धोका; पहिले इंडिया फाऊंडेशनकडून श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध

Jun 12, 2026 | 12:14 PM
OnePlus चा डबल धमाका! दमदार फीचर्स दोन तगडे स्मार्टफोन्स लाँच… जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

OnePlus चा डबल धमाका! दमदार फीचर्स दोन तगडे स्मार्टफोन्स लाँच… जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

Jun 12, 2026 | 12:09 PM
Brain Health: तुमच्या शरीरात ‘या’ व्हिटॅमिन्सची कमतरता तर नाही? होऊ शकतो मेदूंचा ‘हा’ गंभीर आजार, संशोधनातून धक्कादायक समोर

Brain Health: तुमच्या शरीरात ‘या’ व्हिटॅमिन्सची कमतरता तर नाही? होऊ शकतो मेदूंचा ‘हा’ गंभीर आजार, संशोधनातून धक्कादायक समोर

Jun 12, 2026 | 12:04 PM
Nuclear Weapon : भारताचा अण्वस्त्र साठा अपेक्षेपेक्षा जास्त; पाकिस्तानने जाहीरपणे व्यक्त केली मोठी भीती; पाहा स्पेशल रिपोर्ट

Nuclear Weapon : भारताचा अण्वस्त्र साठा अपेक्षेपेक्षा जास्त; पाकिस्तानने जाहीरपणे व्यक्त केली मोठी भीती; पाहा स्पेशल रिपोर्ट

Jun 12, 2026 | 11:57 AM
Pune Water Crisis: पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! १५ जूनपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा

Pune Water Crisis: पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! १५ जूनपासून शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा

Jun 12, 2026 | 11:48 AM
ऑस्ट्रेलियाच्या टी-20 संघामध्ये निखिल चौधरी; सहा दशकांत प्रथमच कांगारुंच्या टीममध्ये भारतीय

ऑस्ट्रेलियाच्या टी-20 संघामध्ये निखिल चौधरी; सहा दशकांत प्रथमच कांगारुंच्या टीममध्ये भारतीय

Jun 12, 2026 | 11:45 AM
IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण पुढे ढकलणार? भारताच्या आयर्लंड दौऱ्यावर संकटाचे ढग, देशात हिंसाचार भडकला

IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशीचे पदार्पण पुढे ढकलणार? भारताच्या आयर्लंड दौऱ्यावर संकटाचे ढग, देशात हिंसाचार भडकला

Jun 12, 2026 | 11:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें