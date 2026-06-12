Inflation: महाग तेलाने बिघडवला सर्व खेळ, अन्नधान्यच्या किमतीने सामन्यांना केले हवालदिल; ३.९३% वर पोहचली महागाई

Triple Warning For India: महागाई, मंदी की युद्ध? भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संकटाचे सावट, आता जगणंही कठीण होणार…
काय आहे MoSPI ची आकडेवारी
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाई एप्रिल २०२६ मधील ३.४८ टक्क्यांच्या तुलनेत मे २०२६ मध्ये ३.९३ टक्क्यांवर पोहोचली. MoSPI ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील किरकोळ महागाई गेल्या महिन्याच्या ३.४८ टक्क्यांवरून ३.९३ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या वर्षीची किरकोळ महागाईची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम खाद्यपदार्थांवर झाला असून, त्यामुळे किरकोळ महागाई वाढली आहे. सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये सुधारित वस्तूंच्या संचासह आणि नवीन आधारभूत वर्षासह महागाईची गणना करून एक नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मालिका सुरू केली. परिणामी, मे २०२६ मधील महागाईची आकडेवारी या नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक मालिकेतील सर्वाधिक आहे.
युद्धादरम्यानच देशात महागाई वाढली; घाऊक महागाईचे रेकॉर्ड मोडले
महाग तेलामुळे परिस्थिती बिघडली, मे महिन्यात महागाई वाढली
महागाई वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे तेल आणि वायूच्या वाढत्या किमती. युद्धानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधनाच्या किमती चार वेळा वाढवल्या आहेत. घरगुती सिलेंडरच्या किमती दोनदा आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमती चार वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे. एप्रिलमध्ये -०.०१% असलेली वाहतूक महागाई मे महिन्यात १.७५% पर्यंत वाढली. अन्न आणि पेय महागाई ४.०१% वरून ४.५५% पर्यंत वाढली, तर कपडे आणि पादत्राणे महागाई २.८०% वरून २.९८% पर्यंत वाढली. मे महिन्यात मूळ महागाई (Core inflation) ३.४% वरून ३.८% (महिना-दर-महिना) पर्यंत वाढली.
नवीनतम महागाईची आकडेवारी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीसाठी (एमपीसी) चिंतेचा विषय ठरू शकते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या, अन्नपुरवठ्यावर परिणाम झाला किंवा हवामानाशी संबंधित समस्या वाढल्या, तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये व्याजदर ०.२५% ते ०.५०% ने वाढवावे लागू शकतात.