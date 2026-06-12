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Inflation: महाग तेलाने बिघडवला सर्व खेळ, अन्नधान्यच्या किमतीने सामन्यांना केले हवालदिल; ३.९३% वर पोहचली महागाई

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:29 PM IST
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सारांश

आखाती युद्धामुळे भारतात वाढलेल्या तेल आणि वायूच्या किमतींचा परिणाम आता महागाईच्या आकडेवारीत दिसू लागला आहे. मे २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई वाढली. आकडेवारी आली समोर

मे महिन्यात महागाई कडाडली (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

मे महिन्यात महागाई कडाडली (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • आखाती देशाच्या युद्धाने महागाई भडकली
  • अन्नधान्य पोहचले ४.७८% महागाईवर 
  • मे महिन्यात वाढली किरकोळ महागाई 
आखाती युद्धामुळे भारतात वाढलेल्या तेल आणि वायूच्या किमतींचा परिणाम महागाईच्या आकडेवारीवर दिसू लागला आहे. मे २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई वाढली. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) शुक्रवार, १२ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार देशात महागाई वाढल्याचे दिसून येते. किरकोळ महागाईचा अंदाज ३.८० टक्के असताना, मे २०२६ मध्ये अन्नधान्याची मासिक महागाई ४.७८ टक्क्यांवर पोहोचली. ग्रामीण महागाई ३.७४ टक्क्यांवरून ४.२५ टक्क्यांपर्यंत (मासिक) वाढली, तर शहरी महागाई ३.१६ टक्क्यांवरून ३.५३ टक्क्यांपर्यंत (मासिक) वाढली.

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काय आहे MoSPI ची आकडेवारी 

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाई एप्रिल २०२६ मधील ३.४८ टक्क्यांच्या तुलनेत मे २०२६ मध्ये ३.९३ टक्क्यांवर पोहोचली. MoSPI ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील किरकोळ महागाई गेल्या महिन्याच्या ३.४८ टक्क्यांवरून ३.९३ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. या वर्षीची किरकोळ महागाईची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम खाद्यपदार्थांवर झाला असून, त्यामुळे किरकोळ महागाई वाढली आहे. सरकारने जानेवारी २०२६ मध्ये सुधारित वस्तूंच्या संचासह आणि नवीन आधारभूत वर्षासह महागाईची गणना करून एक नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मालिका सुरू केली. परिणामी, मे २०२६ मधील महागाईची आकडेवारी या नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक मालिकेतील सर्वाधिक आहे.

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महाग तेलामुळे परिस्थिती बिघडली, मे महिन्यात महागाई वाढली

महागाई वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे तेल आणि वायूच्या वाढत्या किमती. युद्धानंतर सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधनाच्या किमती चार वेळा वाढवल्या आहेत. घरगुती सिलेंडरच्या किमती दोनदा आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमती चार वेळा वाढवण्यात आल्या आहेत. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे. एप्रिलमध्ये -०.०१% असलेली वाहतूक महागाई मे महिन्यात १.७५% पर्यंत वाढली. अन्न आणि पेय महागाई ४.०१% वरून ४.५५% पर्यंत वाढली, तर कपडे आणि पादत्राणे महागाई २.८०% वरून २.९८% पर्यंत वाढली. मे महिन्यात मूळ महागाई (Core inflation) ३.४% वरून ३.८% (महिना-दर-महिना) पर्यंत वाढली.

  • जानेवारीमध्ये २.७४%
  • फेब्रुवारीमध्ये ३.२१%
  • मार्चमध्ये ३.४%
  • एप्रिलमध्ये ३.४८%
काय महागले?
  • बाहेर जेवणदेखील महागः अन्न आणि पेय श्रेणीतील महागाई ४.५५% होती. रेस्टॉरंट आणि अन्न व पेय सेवांच्या खर्चातही वाढ झाली. अन्न आणि पेय सेवा सेवांमध्ये ५.७७% वाढ झाली, तर रेस्टॉरंट आणि निवास सेवांमध्ये ५.७५% वाढ झाली
  • महागाईचा परिणाम वाहतूक सेवांवरहीः .वाहतूक क्षेत्रातही किमतींचा दबाव वाढला. मालवाहतुकीशी संबंधित सेवांमधील महागाई ७.६३% होती. तज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील तणाव, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती ही यामागील मुख्य कारणे आहेत. वैयक्तिक परिचालन खर्चातही ३.०६% वाढ झाली
  • सोने आणि चांदी महागः दागिने आणि मौल्यवान धातूंमध्ये ५६.३५% ची लक्षणीय वाढ झाली. हे प्रामुख्याने जगभरातील सोन्याच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे होते
  • शिक्षण क्षेत्रातील खर्चात वाढः शिक्षण क्षेत्रातील खर्चही वाढला आहे. उच्च शिक्षणाचा खर्च ३.६४% ने, तर एकूण शिक्षण सेवा २.९९% ने वाढल्या
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नवीनतम महागाईची आकडेवारी आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीसाठी (एमपीसी) चिंतेचा विषय ठरू शकते. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर कच्च्या तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या, अन्नपुरवठ्यावर परिणाम झाला किंवा हवामानाशी संबंधित समस्या वाढल्या, तर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये व्याजदर ०.२५% ते ०.५०% ने वाढवावे लागू शकतात.

Web Title: Food inflation reached 4 point 78 percent and retail inflation rises to 3 point 93 percent

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:29 PM

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