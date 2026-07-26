Breaking News : भारतात प्रवेशासाठी बायोमेट्रिक ओळखपत्र सक्तीचे? नेपाळची मोठी मागणी..

काठमांडू: नेपाळने भारताला विनंती केली आहे की, त्यांच्या बायोमेट्रिक राष्ट्रीय ओळखपत्राला (NID) सीमापार प्रवासासाठी एक वैध दस्तऐवज म्हणून मान्यता द्यावी. सध्या, भारतात प्रवास करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना एकतर वैध पासपोर्ट किंवा मूळ नागरिकत्व प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. नेपाळमध्ये प्रवेश करणाऱ्या भारतीय नागरिकांना पासपोर्ट किंवा फोटो असलेले मूळ मतदार ओळखपत्र दाखवावे लागते.
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नेपाळ सरकारने हा प्रस्ताव भारत सरकारकडे राजनैतिक मार्गांनी पाठवला आहे. जर भारताने याला मान्यता दिली, तर राष्ट्रीय ओळखपत्र हे नागरिकत्व प्रमाणपत्र आणि पासपोर्टसोबतच, भारतात जमिनीमार्गे आणि हवाई मार्गाने प्रवास करणाऱ्या नेपाळी नागरिकांसाठी एक वैध कागदपत्र बनेल.
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नेपाळी वृत्तसंस्था ‘काठमांडू पोस्ट’ने वरिष्ठ इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, भारतीय दूतावासाच्या एका शिष्टमंडळाने या आठवड्याच्या सुरुवातीला नेपाळी इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांशी या प्रस्तावावर चर्चा केली. या अहवालानुसार, भारतीय शिष्टमंडळ या उपक्रमाबाबत सकारात्मक होते. शिष्टमंडळाने नेपाळी अधिकाऱ्यांना माहिती दिली की, हा प्रस्ताव विचारासाठी नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे.
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