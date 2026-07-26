Inflation Impact: महागाईचा सामान्यांना दणका! Tata चा मोठा निर्णय; चहा, डाळ अन् मसाल्यांच्या किमती वाढल्या

Indian Rupee In Nepal : भारतीय नोटांसंदर्भात मोठा निर्णय! 100, 200 अन् 500 रुपयांच्या नोटांची नेपाळमध्ये अधिकृत एन्ट्री
टाटा टी आणि टाटा सॉल्ट यांसारख्या उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्सने स्पष्ट केलं की, कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यास त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला जाईल. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ सुनील डिसोझा यांच्या मते, आपला नफा वाचवण्यासाठी कंपनी असे पाऊल उचलू शकते. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, चालू आर्थिक वर्षात आपला ऑपरेटिंग मार्जिन ५० ते ७० बेसिस पॉइंट्सने वाढवण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
कंपनीच्या मते, आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि एल निनोचा वाढता त्रास पाहता याचा परिणाम कच्च्या मालावर होत आहे. यामुळे किमती सतत बदलत आहेत.
मान्सूनला उशीर झाल्यामुळे चहाच्या पानांच्या किमतीत आधीच ७% ते १०% वाढ झाली आहे.
कंपनीने अलीकडेच चहाच्या किमतीत थोडी वाढ केली असून, पुढील १५-३० दिवस बाजारावर लक्ष ठेवून आहे.
एल निनोचा प्रभाव वाढला तर त्याचा परिणाम दाळींच्या किमतींवर दिसून येऊ शकतो. त्यामुळे कंपनी त्यांची ब्राँडेड दाळीची किमतही वाढवणार.
टाटा कंझ्युमरने या तिमाहीत संमिश्र कामगिरी नोंदवली. कंपनीचा एकूण महसूल ₹५,३४८.८८ कोटी होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे १२% नी वाढला आहे. निव्वळ नफा ₹४४४.८६ कोटी होता, ज्यात अंदाजे २८% वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय बाजारपेठेत कंपनीच्या मार्जिनवर काही प्रमाणात दबाव आला आहे.
टाटा संपन्न: डाळी आणि मसाल्यांच्या या ब्रँडच्या विक्रीत लक्षणीय ५८% वाढ झाली.
कोल्ड ड्रिंक्स आणि बेव्हरेजेस: रेडी-टू-ड्रिंक सेगमेंटमधील विक्रीत ४१% वाढ झाली.
टाटा स्टारबक्स: स्टारबक्सचा महसूल ११% नी वाढला आणि भारतातील त्यांच्या स्टोअर्सची एकूण संख्या ४९८ झाली.
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