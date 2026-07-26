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Inflation Impact: महागाईचा सामान्यांना दणका! Tata चा मोठा निर्णय; चहा, डाळ अन् मसाल्यांच्या किमती वाढल्या

Updated On: Jul 26, 2026 | 05:22 PM IST
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सारांश

देशातील सर्वसामान्यांच्या किचनचे बजेट पुन्हा एकदा कोलमडण्याची शक्यता आहे. टाटा समूहाची एफएमसीजी कंपनी 'टाटा कन्स्युमर प्रॉडक्ट्स'ने आपल्या चहा, डाळी आणि मसाल्यांसारख्या अनेक दैनंदिन उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • महागाईचा सामान्यांना दणका!
  • Tata चा मोठा निर्णय
  • चहा, डाळ अन् मसाल्यांच्या किमती वाढल्या
Tata Consumer Price Hike: जागतिक स्तरावर तणावाच्या वातावरणाचा प्रभाव आता सगळ्या क्षेत्रांवर दिसायला लागला आहे. हळूहळू सगळ्याच वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. आता टाटाने देखील वस्तूंच्या किमती वाढवल्या आहेत. चहापासून डाळींसह रोजच्या जीवनातील वस्तूंच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेमकी किती होणार वाढ आणि कंपनीने हा निर्णय का घेतला गेला? सविस्तर समजून घेऊयात.

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टाटा टी आणि टाटा सॉल्ट यांसारख्या उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्सने स्पष्ट केलं की, कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यास त्याचा भार ग्राहकांवर टाकला जाईल. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ सुनील डिसोझा यांच्या मते, आपला नफा वाचवण्यासाठी कंपनी असे पाऊल उचलू शकते. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, चालू आर्थिक वर्षात आपला ऑपरेटिंग मार्जिन ५० ते ७० बेसिस पॉइंट्सने वाढवण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.

वस्तूंच्या किमती का वाढू शकतात?

कंपनीच्या मते, आंतरराष्ट्रीय तणाव आणि एल निनोचा वाढता त्रास पाहता याचा परिणाम कच्च्या मालावर होत आहे. यामुळे किमती सतत बदलत आहेत.

चहाची पाने महागली

मान्सूनला उशीर झाल्यामुळे चहाच्या पानांच्या किमतीत आधीच ७% ते १०% वाढ झाली आहे.
कंपनीने अलीकडेच चहाच्या किमतीत थोडी वाढ केली असून, पुढील १५-३० दिवस बाजारावर लक्ष ठेवून आहे.

दाळीचे दर वाढण्याची चिंता

एल निनोचा प्रभाव वाढला तर त्याचा परिणाम दाळींच्या किमतींवर दिसून येऊ शकतो. त्यामुळे कंपनी त्यांची ब्राँडेड दाळीची किमतही वाढवणार.

कंपनीची पहिली तिमाही कशी होती?

टाटा कंझ्युमरने या तिमाहीत संमिश्र कामगिरी नोंदवली. कंपनीचा एकूण महसूल ₹५,३४८.८८ कोटी होता, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे १२% नी वाढला आहे. निव्वळ नफा ₹४४४.८६ कोटी होता, ज्यात अंदाजे २८% वाढ झाली आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय बाजारपेठेत कंपनीच्या मार्जिनवर काही प्रमाणात दबाव आला आहे.

कोणत्या व्यवसायात विक्रीत वाढ झाली?

टाटा संपन्न: डाळी आणि मसाल्यांच्या या ब्रँडच्या विक्रीत लक्षणीय ५८% वाढ झाली.
कोल्ड ड्रिंक्स आणि बेव्हरेजेस: रेडी-टू-ड्रिंक सेगमेंटमधील विक्रीत ४१% वाढ झाली.
टाटा स्टारबक्स: स्टारबक्सचा महसूल ११% नी वाढला आणि भारतातील त्यांच्या स्टोअर्सची एकूण संख्या ४९८ झाली.

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Web Title: Tata consumer products price hike tea pulses salt marathi news

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Published On: Jul 26, 2026 | 05:22 PM

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