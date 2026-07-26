सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Buldhana crime news: तलवारीने कापला केक; तिघांवर गुन्हा दाखल, वडगाव खंडोपत येथील घटना

Updated On: Jul 26, 2026 | 05:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

Buldhana Borakhedi crime news: वडगाव खंडोपंत येथे वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात तलवारीने केक कापून दहशत निर्माण केल्याप्रकरणी तिघांविरोधात बोराखेडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

crime

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तलवारीने कापला केक
  • तिघांवर गुन्हा दाखल
  • वडगाव खंडोपत येथील घटना
बुलढाणा: सार्वजनिक ठिकाणी दहशत निर्माण करीत वाढदिवशी तलवारीने केक कापल्या प्रकरणी वडगाव खंडोपंत येथे बेकायदेशीरपणे शस्त्र बाळगणाऱ्या तिघांवर बोराखेडी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना मोताळा तालुक्यातील वडगाव खंडोपंत येथे घडली असून, याप्रकरणी शुक्रवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Buldhana News: १५,४११ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित, वीज वितरणचा सापत्नभाव; श्रीमंतांना अभय, सर्वसामान्यांची कापली वीज

२५ जून रोजी सांयकाळी वडगाव खंडोपंत येथील ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर कुंदन दादाराव शेळके (२०) याचा वाढदिवस साजरा केला जात होता. यावेळी भूषण दयाराम पाटील (३२) आणि कुंदन शेळके यांनी एमएच २८/ एबी ३००१ या क्रमांकाच्या दुचाकीवर केक ठेवून तो तलवारीने कापला. त्यानंतर गोविंदा रमेश पाटील (३२) याने हातातील तलवार हवेत फिरवून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले. सदर घटनेची माहिती मिळताच प्रवीण पडोळ यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला.

त्यानंतर शुक्रवारी दुपारी १ वाजता भूषणच्या घराची झडती घेतली असता त्याच्याकडे बेकायदेशीर तलवार आढळून आली. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा गांच्या जमावबंदी आदेशाचेही उल्लंघन केल्याप्रकरणी पडोळ यांच्या फिर्यादीवरून बोराखेडी पोलिसांनी उपरोक्त तिपांविरुद्ध कलम ४/२५ भारतीय शख अधिनियम सहकलम १३५ महाराष्ट्र पोलिस कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास हेकाँ. अमोल खराडे करीत आहे.

Buldhana News : धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जेरबंद! गिरडा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर केला होता हल्ला

Web Title: Buldhana vadgaon khandopant sword cake cutting case borakhedi police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 05:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Buldhana News : शासकीय शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश द्या! अजित पवार गेल्याने राजकीय पोकळी
1

Buldhana News : शासकीय शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश द्या! अजित पवार गेल्याने राजकीय पोकळी

Buldhana News : पहिल्याच पावसात रस्त्यांची दैना; खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त, अपघातांचा धोका वाढला
2

Buldhana News : पहिल्याच पावसात रस्त्यांची दैना; खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त, अपघातांचा धोका वाढला

जमीन हडपण्यासाठी बनावट दस्तऐवजांचे रॅकेट, तब्बल 50 लाखांची फसवणूक; 18 जणांवर गुन्हा दाखल
3

जमीन हडपण्यासाठी बनावट दस्तऐवजांचे रॅकेट, तब्बल 50 लाखांची फसवणूक; 18 जणांवर गुन्हा दाखल

घरफोडी करणारी बिहारची टोळी गजाआड, तब्बल 14 तोळे सोन्याचे दागिने जप्त; गुन्हे शोध पथकाची कारवाई
4

घरफोडी करणारी बिहारची टोळी गजाआड, तब्बल 14 तोळे सोन्याचे दागिने जप्त; गुन्हे शोध पथकाची कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हा शेवट नाही’; विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच – नसीम खान

‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हा शेवट नाही’; विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच – नसीम खान

Jul 26, 2026 | 10:31 PM
भायखळा पोलीस ठाण्यात आगीचा तांडव! अग्निशमन दलाकडून वेळेत आग आटोक्यात; आगीचं नेमकं कारण काय?

भायखळा पोलीस ठाण्यात आगीचा तांडव! अग्निशमन दलाकडून वेळेत आग आटोक्यात; आगीचं नेमकं कारण काय?

Jul 26, 2026 | 10:11 PM
कोलमाइन्स प्रकल्पावर हरकतींचा भडीमार, नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार

कोलमाइन्स प्रकल्पावर हरकतींचा भडीमार, नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार

Jul 26, 2026 | 10:10 PM
Aditi Tatkare: ‘१५०० रुपये मिळताच महिलांची बाजारात…’; वाशिममध्ये आदिती तटकरेंच्या विधानाने खळबळ, नवा वाद पेटण्याची शक्यता

Aditi Tatkare: ‘१५०० रुपये मिळताच महिलांची बाजारात…’; वाशिममध्ये आदिती तटकरेंच्या विधानाने खळबळ, नवा वाद पेटण्याची शक्यता

Jul 26, 2026 | 09:53 PM
६०० ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित, ५१ हजार ग्राहकांकडे १२.३२ कोटींची महावितरणची थकबाकी

६०० ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित, ५१ हजार ग्राहकांकडे १२.३२ कोटींची महावितरणची थकबाकी

Jul 26, 2026 | 09:52 PM
‘जातो माघारी पंढरीनाथा’ म्हणत वारकऱ्यांचा परतीचा प्रवास सुरू; आषाढीनंतर पंढरीतून भक्तांची एक्झिट; रेल्वे, बसस्थानकावर गर्दी

‘जातो माघारी पंढरीनाथा’ म्हणत वारकऱ्यांचा परतीचा प्रवास सुरू; आषाढीनंतर पंढरीतून भक्तांची एक्झिट; रेल्वे, बसस्थानकावर गर्दी

Jul 26, 2026 | 09:32 PM
ChinaCyclone: चीनमध्ये ‘नौल’ चक्रीवादळाचा कहर; लाखो नागरिक सुरक्षितस्थळी, शेकडो उड्डाणे रद्द

ChinaCyclone: चीनमध्ये ‘नौल’ चक्रीवादळाचा कहर; लाखो नागरिक सुरक्षितस्थळी, शेकडो उड्डाणे रद्द

Jul 26, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा