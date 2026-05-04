दादरमध्ये ‘THREE ICC’ लाँच; ₹6,500 कोटींच्या प्रकल्पातून लक्झरी रिअल इस्टेटला नवी चालना

वाडिया समूहाची रिअल इस्टेट शाखा बॉम्बे रिअल्टीने दादर येथील आयलंड सिटी सेंटरमध्ये ‘THREE ICC’ या अल्ट्रा-लक्झरी निवासी टॉवरच्या लाँचची घोषणा केली आहे. मुंबईतील प्रीमियम गेटेड डेव्हलपमेंटमध्ये नवा अध्याय ठरणार आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 06:17 PM
मुंबई : तीन शतकांहून अधिक परंपरा असलेल्या वाडिया समूहाची रिअल इस्टेट शाखा असलेल्या बॉम्बे रिअल्टीने दादर येथील आयलंड सिटी सेंटरमध्ये ‘THREE ICC’ या अल्ट्रा-लक्झरी निवासी टॉवरच्या लाँचची घोषणा केली आहे. ‘वन ICC’ आणि ‘टू ICC’च्या यशानंतर, या लाँचमुळे मुंबईतील सर्वात वेगळ्या आणि एकात्मिक निवासी पत्त्यांपैकी एक म्हणून ICC च्या विकासात एक महत्त्वपूर्ण नवा अध्याय सुरू होत आहे.

मुंबईतील सर्वात मोठ्या लक्झरी गेटेड डेव्हलपमेंट पैकी एका प्रकल्पात वसलेला ‘THREE ICC’ हा प्रकल्प अशा नव्या पिढीतील घरखरेदीदारांसाठी संकल्पित करण्यात आला आहे. ज्यांना केवळ निवासस्थान नव्हे तर अधिक समृद्ध जीवनशैली हवी आहे. जी प्रशस्त जागा, गोपनीयता, आरोग्य, कनेक्टिव्हिटी आणि शहराच्या मध्यवर्ती भागातील दीर्घकालीन मूल्य यांद्वारे परिभाषित होते. या प्रकल्पाची अंदाजे महसूल क्षमता सुमारे ₹६,५०० कोटी इतकी असून, मुंबईतील लक्झरी निवासी क्षेत्रात त्याच्या व्याप्ती आणि महत्त्वाला अधोरेखित करते.

लाँचबाबत प्रतिक्रिया देताना, द बॉम्बे डाईंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडचे उपाध्यक्ष जहांगीर वाडिया म्हणाले: “बॉम्बे रिअल्टीमध्ये आमची परंपरा कधीही केवळ त्या क्षणासाठी बांधकाम करण्याची नव्हती. ती नेहमीच अशा पत्त्यांची निर्मिती करण्याबाबत राहिली आहे, जे पिढ्यान् पिढ्या टिकून राहतील आणि स्थैर्य, प्रामाणिकता व मूल्य यांचे प्रतीक असतील. आयलंड सिटी सेंटरसह, आम्हाला मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात लक्झरी जीवनशैलीचा अर्थ नव्याने मांडण्याची संधी मिळाली, एक संपूर्ण, विचारपूर्वक नियोजित परिसंस्था म्हणून, जिथे व्यापकता, मोकळेपणा, गोपनीयता आणि आरोग्यदायी जीवनशैली एकत्र येतात.”

‘THREE ICC’ हा त्या दृष्टिकोनाचा स्वाभाविक पुढचा टप्पा आहे. आजच्या आकांक्षांमध्ये झालेल्या स्पष्ट बदलाला तो प्रतिसाद देतो. आज लोकांना अधिक प्रशस्त जागा, दैनंदिन जीवनात अधिक समतोल आणि शहराशी अधिक घट्ट नात्याची जाणीव देणारी घरे हवी आहेत. मुंबईतील सर्वाधिक कनेक्टिव्हिटी असलेल्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध अशा दादरमध्ये, ‘THREE ICC’ प्रशस्त निवासस्थान, सुबकपणे नियोजित हरित परिसर, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि दीर्घकालीन मूल्य यांचे दुर्मीळ मिश्रण साकारतो. हा केवळ एक नवा प्रकल्प नाही; तर मुंबईतील जीवनमान उंचावणारे आणि दीर्घकाळ टिकणारे शहरी लँडमार्क निर्माण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा तो पुढील विस्तार आहे.”

‘THREE ICC’ मध्ये अतिशय प्रशस्त ३, ४, ४.५ आणि ५ बेडरूम डेक निवासस्थानांचा विशेष संग्रह उपलब्ध आहे, जो प्रशस्त मापदंड, नैसर्गिक प्रकाश, योग्य वायुवीजन आणि मोकळेपणाच्या लक्झरीला महत्त्व देणाऱ्या कुटुंबांसाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.

१,२८३ चौरस फूट ते २,९९४ चौरस फूट आणि त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या या निवासस्थानांची रचना गोपनीयता, आराम आणि आधुनिक देखणेपणा यांचा समतोल साधणारा परिष्कृत राहणीमानाचा अनुभव देण्यासाठी करण्यात आली आहे.

₹५.७५ कोटींपासून सुरू होणाऱ्या किमतीत उपलब्ध असलेली ही निवासस्थाने, मुंबईतील सर्वाधिक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मध्यवर्ती मायक्रो-मार्केटपैकी एका ठिकाणी अल्ट्रा-प्रीमियम पत्ता शोधणाऱ्या निवडक घरखरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक संधी सादर करतात.

‘THREE ICC’चे एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे जागेवर दिलेला विशेष भर घराच्या आत आणि त्यापलीकडेही. सुबकपणे विकसित हरित परिसर आणि मोकळ्या जागांनी वेढलेला हा प्रकल्प, रहिवाशांना एका सुरक्षित, गेटेड शहरी परिसरात विश्रांती, पुनरुज्जीवन आणि मुक्त हालचालीचा दुर्मीळ अनुभव देतो, आणि तरीही शहरातील प्रमुख व्यावसायिक व जीवनशैली केंद्रांशी अखंड जोडलेला राहतो. दादरमध्ये धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित असलेले आयलंड सिटी सेंटर, लोअर परळ, बीकेसी, दक्षिण मुंबई तसेच शहरातील उदयोन्मुख पायाभूत सुविधा कॉरिडॉर्सशी उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते. या प्रकल्पात पोडियम्स आणि सुबक हरित क्षेत्रांमध्ये पसरलेल्या प्रीमियम सुविधांची सर्वसमावेशक परिसंस्था उपलब्ध आहे, जी आरोग्य, विरंगुळा, क्रीडा, आराम आणि समुदायाधारित जीवनशैली लक्षात घेऊन विचारपूर्वक डिझाइन करण्यात आली आहे.

बॉम्बे रिअल्टीचे सीईओ रोहित संतोष पुढे सांगतिले की, “मुंबईतील घरांच्या अपेक्षा वेगाने बदलत आहेत. पायाभूत सुविधा शहरातील प्रवासाच्या पद्धतींमध्ये बदल घडवत असताना, दादरसारख्या मध्यवर्ती मायक्रो-मार्केट्सना नव्याने महत्त्व प्राप्त होत आहे. आजचा लक्झरी घरखरेदीदार केवळ एका अपार्टमेंटपलीकडे पाहत आहे; तो प्रमाण, सुरक्षितता, कनेक्टिव्हिटी, जीवनशैलीसाठीची पायाभूत सुविधा आणि एक संपूर्ण परिसंस्था शोधत आहे. ‘THREE ICC’ याच अपेक्षांच्या केंद्रस्थानी ठेवून डिझाइन करण्यात आला आहे. यात मोठ्या आकारमानाची निवासस्थाने आणि एकात्मिक विकासाचे फायदे एकत्रितपणे साकारले आहेत.”

Published On: May 04, 2026 | 06:17 PM

