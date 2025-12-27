Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

8th Pay Commission वर सर्वात मोठी अपडेट! बदलणार पगार आणि निवृत्तीवेतन, फिटमेंट फॅक्टरमध्ये किती वाढणार वेतन?

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाची बऱ्याच काळापासून वाट पाहत होते. आयोगाच्या स्थापनेनंतर आता अनेक महत्त्वाचे तपशील समोर आले आहेत, प्रत्येकाला माहीत असायलाच हवेत

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:44 PM
8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठे तपशील (फोटो सौजन्य - iStock)

8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठे तपशील (फोटो सौजन्य - iStock)

  • ८ वा केंद्रीय वेतन आयोग
  • किती मिळणार पगार, किती वाढणार वेतन 
  • आयोगाच्या स्थापनेनंतर महत्त्वाचे तपशील 
देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे डोळे लावून आहेत. पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याबाबत बऱ्याच काळापासून अटकळ बांधली जात आहे. आता, आयोगाच्या स्थापनेमुळे, येत्या काही वर्षांत सरकारच्या वेतन रचनेत मोठे बदल होऊ शकतात हे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, अंमलबजावणीची तारीख आणि वाढीचे प्रमाण अद्याप निश्चित झालेले नाही.

आठव्या वेतन आयोगामुळे किती लोक प्रभावित होतील?

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोग ५० लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे आणि अंदाजे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारित करेल. याचा अर्थ देशातील एका मोठ्या वर्गाच्या उत्पन्नावर त्याचा थेट परिणाम होईल. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की नवीन वेतन रचना वेळेवर लागू होईल. सरकारने सूचित केले आहे की सुधारित वेतन आणि पेन्शन १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील.

8th Pay Commission: १ जानेवारी २०२६ पासून पगारवाढ शक्य? लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांची उत्सुकता शिगेला

आयोगाची रचना आणि कालावधी

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत माहिती दिली की ८ वा वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आला. त्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजन प्रभा देसाई आहेत. प्राध्यापक पुलक घोष यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून आणि पंकज जैन यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाला त्यांच्या शिफारशी तयार करण्यासाठी अंदाजे १८ महिने देण्यात आले आहेत. परिणामी, अहवाल २०२७ च्या आसपास अपेक्षित आहे.

वाढ निश्चित करण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर

पगार आणि पेन्शन वाढीची रक्कम प्रामुख्याने फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे जो नवीन रक्कम निश्चित करण्यासाठी सध्याच्या मूळ पगार आणि पेन्शनला गुणाकार करण्यासाठी वापरला जातो. जर फिटमेंट फॅक्टर २.१५ च्या आसपास सेट केला तर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन दुप्पट होऊ शकते. याचा परिणाम केवळ पगारांवरच नाही तर एचआरए, पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही होईल.

महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई भत्ता (DR) विलीनीकरणावर सरकारचे स्पष्ट उत्तर

गेल्या काही महिन्यांत, सोशल मीडियावर आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई भत्ता (DR) मूळ पगारात विलीन केला जाऊ शकतो अशी चर्चा सुरू आहे. तथापि, अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नाही. AICPI-IW डेटाच्या आधारे दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता आणि डीआर वाढणे सुरू राहील. या स्पष्टीकरणामुळे अनेक अफवांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

थकबाकी आणि अपेक्षित अंमलबजावणी तारीख

जरी पगार आणि पेन्शन १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानले जाऊ शकते, परंतु प्रत्यक्ष देयकांना वेळ लागू शकतो. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२८ च्या आर्थिक वर्षात लागू केल्या जाऊ शकतात. परिणामी, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीच्या तारखेपर्यंत थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. असा अंदाज आहे की ही थकबाकी सुमारे पाच तिमाहींमध्ये असू शकते.

8th Pay Commission: ८व्या वेतन आयोगावर आले मोठे अपडेट! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी कधीपासून होणार लागू? जाणून घ्या सविस्तर

सरकारवर किती आर्थिक भार पडेल?

वेतन आयोगाचा परिणाम केवळ कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही, तर सरकारी तिजोरीवरही मोठा दबाव निर्माण करतो. तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र आणि राज्य सरकारवरील एकत्रित भार ४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो. जर थकबाकी समाविष्ट केली तर हा आकडा ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी आणि वित्तीय संतुलन राखण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद केली जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारचे आव्हान

कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाकडून चांगले वेतन आणि निवृत्तीवेतन मिळण्याची अपेक्षा असताना, सरकारसमोर आर्थिक शिस्त राखण्याचे आव्हान आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात, हा आयोग लाखो कुटुंबांना दिलासा देऊ शकतो. येत्या काही महिन्यांत, सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या निर्णयांवर असेल, कारण या निर्णयांवरून नवीन वेतन प्रणाली किती फायदेशीर ठरेल हे ठरवले जाईल.

Published On: Dec 27, 2025 | 02:44 PM

