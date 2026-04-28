Stock Market Today: तेजी टिकणार की ब्रेक लागणार? सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता

Share Market Update: भारतीय शेअर बाजारात काल तेजी पाहायला मिळाली असली तरी आज बाजाराचा मूड बदलण्याची शक्यता आहे. जागतिक संकेत आणि गिफ्ट निफ्टीच्या ट्रेंडमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण दिसत आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 09:02 AM
  • गिफ्ट निफ्टी सुमारे 74 पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर ट्रेड होत असून बाजारासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहे.
  • सोमवारी सेन्सेक्स 639 अंकांनी आणि निफ्टी 50 जवळपास 195 अंकांनी वाढत 24,000 च्या वर बंद झाला.
  • तज्ज्ञांनी आज वेदांता, आयओसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी आणि नायका यांसारख्या शेअर्सवर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
India Share Market Update: २७ एप्रिल रोजी भारतीय शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळाली. गेल्या ३ दिवसांपासून सुरु असलेली घसरण काल थांबली. जागतिक बाजारांमधील संमिश्र संकेतांमुळे, आज २८ एप्रिल रोजी मंगळवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास ७४ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, २४,०४६ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

सोमवारी, भारतीय शेअर बाजाराने तीन दिवसांची घसरण थांबवत मोठी तेजी नोंदवली आणि निफ्टी ५० २४,००० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ६३९.४२ अंकांनी, म्हणजेच ०.८३ टक्क्यांनी वाढून ७७,३०३.६३ अंकांवर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १९४.७५ अंकांनी, म्हणजेच ०.८१ टक्क्यांनी वाढून २४,०९२.७० अंकांवर स्थिरावला. सोमवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १७४.५५ अंकानी म्हणजेच ०.३१% ने ५६,२६४.३० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी-विक्री करण्यासाठी तीन शेअर्स सुचवले आहेत. वैशाली पारेख यांनी निवडलेल्या शेअर्समध्ये वेदांता, आयओसी आणि सुला वाईनयार्ड्स यांचा समावेश आहे. भारतीय शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज गुंतवणूकदार मारुती सुझुकी, इटरनल, बंधन बँक, कॅस्ट्रॉल इंडिया, फेडबँक फायनान्शियल सर्व्हिसेस, ट्रेंट, भारतीय रेलटेल कॉर्पोरेशन, बजाज हाउसिंग फायनान्स, निप्पॉन इंडिया एएमसी, एयू स्मॉल फायनान्स बँक, महिंद्रा आणि महिंद्रा, संवर्धन मदरसन इंटरनॅशनल, सिटी युनियन बँक, रॅलीज इंडिया, या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडच्या वेल्थ मॅनेजमेंट विभागातील डेरिव्हेटिव्हज अँड टेक्निकल्सचे प्रमुख चंदन तापारिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी निवडलेल्या शेअर्समध्ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी , सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्ज आणि एनएमडीसी यांचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमीत बागडिया यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आज भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार झेन टेक्नॉलॉजीज, फोर्टिस हेल्थकेअर, राइट्स, एफएसएन ई-कॉमर्स व्हेंचर्स (नायका) आणि जेबीएम ऑटो हे शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Apr 28, 2026 | 09:02 AM

