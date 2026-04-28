Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करताय? आजचे दर पाहून तुमचाही प्लॅन बदलेल

भारतात 27 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,403 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,119 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,552 रुपये होता. भारतात 27 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,520 रुपये होता. भारतात 27 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,300 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,320 रुपये आहे.
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,420 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|पुणे
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|केरळ
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|कोलकाता
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|बंगळुरु
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|नागपूर
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|हैद्राबाद
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|नाशिक
|₹1,40,920
|₹1,53,730
|₹1,15,300
|सुरत
|₹1,40,940
|₹1,53,750
|₹1,15,320
|चेन्नई
|₹1,42,310
|₹1,55,250
|₹1,18,710
|दिल्ली
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|₹1,15,420
|चंदीगड
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|₹1,15,420
|लखनौ
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|₹1,15,420
|जयपूर
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|₹1,15,420