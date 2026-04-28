Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करताय? आजचे दर पाहून तुमचाही प्लॅन बदलेल

Today's Gold Rate: 28 एप्रिल रोजी सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाल्याचं दिसून आलं आहे. मात्र किंमती अजूनही उच्च पातळीवर असल्यामुळे खरेदीदारांनी बाजाराचा ट्रेंड लक्षात घेणं महत्त्वाचं ठरत आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 08:29 AM
  • 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹15,370 प्रति ग्रॅम असून 10 ग्रॅमसाठी ₹1,53,700 इतका आहे.
  • 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,40,890 प्रति 10 ग्रॅम असून मुंबई-पुण्यात दर समान आहेत.
  • चांदीचा दर ₹259.90 प्रति ग्रॅम कायम असून प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या दरात किरकोळ फरक दिसतो.
Gold Rate Todayभारतात 28 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,370 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,089 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,527 रुपये आहे. भारतात 28 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये आहे. भारतात 28 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

भारतात 27 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,403 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,119 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,552 रुपये होता. भारतात 27 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,520 रुपये होता. भारतात 27 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,300 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,320 रुपये आहे.

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,420 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
पुणे ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
केरळ ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
कोलकाता ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
बंगळुरु ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
नागपूर ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
हैद्राबाद ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
नाशिक ₹1,40,920 ₹1,53,730 ₹1,15,300
सुरत ₹1,40,940 ₹1,53,750 ₹1,15,320
चेन्नई ₹1,42,310 ₹1,55,250 ₹1,18,710
दिल्ली ₹1,41,040 ₹1,53,850 ₹1,15,420
चंदीगड ₹1,41,040 ₹1,53,850 ₹1,15,420
लखनौ ₹1,41,040 ₹1,53,850 ₹1,15,420
जयपूर ₹1,41,040 ₹1,53,850 ₹1,15,420

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

