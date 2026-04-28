‘Raka’ चित्रपटात Deepika Padukone चा धमाकेदार अंदाज, प्रेग्नन्सीतही फुल ऑन Action करताना दिसणार अभिनेत्री

त्यांच्या भूमिकेबाबत वाढलेल्या उत्सुकतेदरम्यान सूत्रांनी स्पष्ट केलंय की दीपिका पादुकोण या कथानकाची मुख्य कडी आहेत आणि त्यांच्या सीन्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रणवीर सिंह यांच्यासोबत दुसऱ्या बाळाची अपेक्षा असतानाही त्या आपल्या प्रोजेक्ट्सचे शूटिंग सुरू ठेवत आहेत.
प्रोडक्शनशी संबंधित सूत्राने सांगितले, “चित्रपटात दीपिका पादुकोण यांची एंट्री धमाकेदार आहे आणि अल्लू अर्जुन यांच्यासोबत त्यांचा एक मोठा अॅक्शन सीनही आहे. हे सीन्स बॉडी डबलच्या मदतीने शूट केले जातील, तर दीपिका पादुकोण स्वतः ड्रामॅटिक आणि भावनिक सीन्सचे शूटिंग सुरू ठेवतील. त्यांच्या भूमिकेत कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही आणि ती जशी आहे तशीच राहील. त्या ‘राका’मधील एक प्रमुख पात्र आहेत आणि प्रेग्नन्सीमुळे कथेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.”
अॅटली यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेल्या ‘राका’बद्दल प्रचंड चर्चा आहे, विशेषतः दीपिका पादुकोण यांच्या भूमिकेबद्दल, ज्यामुळे कथेला भावनिक खोली मिळण्याची अपेक्षा आहे. अॅटली दिग्दर्शित ‘राका’बद्दल प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे, खासकरून दीपिका पादुकोण आणि अल्लू अर्जुन यांच्या भूमिकांबद्दल, ज्या अॅटलीच्या व्हिजनसोबत पडद्यावर कमाल करणार आहेत. यापूर्वीही एका सूत्राने सांगितले होते, “आपल्या प्रेग्नन्सीदरम्यानही दीपिका पादुकोण ‘राका’साठी इंटेन्स अॅक्शन सिक्वेन्स शूट करत आहेत आणि संपूर्ण प्रेग्नन्सीत त्या शूटिंग सुरू ठेवणार आहेत.” ‘राका’ आणि ‘किंग’ या दोन्ही चित्रपटांचे काम सुरळीत सुरू असून त्यांच्या भूमिकांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे दीपिका पादुकोण सतत चर्चेत आहेत.