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10 बँकांना तब्बल 3526 कोटींचा चुना! अनिल अंबानींच्या कंपनीविरोधात CBI चं पहिलं आरोपपत्र! माजी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:55 PM IST
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सारांश

रिलायन्स एडीए समूहातील रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड कर्ज गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने मुंबईच्या विशेष न्यायालयात गुरुवारी पहिले आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि कंपनीच्या तीन माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूण चार आरोपींवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

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विस्तार
  • 10 बँकांना तब्बल 3526 कोटींचा चुना!
  • अनिल अंबानींच्या कंपनीविरोधात CBI चं पहिलं आरोपपत्र!
  • माजी अधिकाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल
Chargesheet Filed Against Anil Ambani Company:  रिलायन्स एडीए समूहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड कर्ज गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) मुंबईच्या विशेष न्यायालयात गुरुवारी पहिले आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड कंपनीसह तिच्या तीन माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून एकूण चार जणांवर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. नेमके काय आहेत आरोप?

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माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे समोर

सीबीआयने दाखल केलेल्या या आरोपपत्रात कंपनीच्या माजी बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड कंपनीचे माजी कार्यकारी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र सुधाळकर, माजी मुख्य जोखीम अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन अय्यर आणि रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे माजी मुख्य कर्ज व जोखीम अधिकारी धनंजय भगवानप्रसाद तिवारी या सर्वांवर आर्थिक गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत ठपका ठेवण्यात आला आहे.

असा झाला आर्थिक गैरव्यवहार

CBI च्या तपासानुसार, या सर्व आरोपींनी मिळून गुन्हेगारी कट रचला आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची फसवणूक केली. रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडने विविध बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून इतरत्र वळवली. ही रक्कम काही मध्यस्थ आणि माध्यम कंपन्यांचा वापर करून रिलायन्स एडीए समूहातील इतर कंपन्यांकडे वळविण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

१० बँकांना ३५२६ कोटी रुपयांचा फटका

हे संपूर्ण प्रकरण युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कन्सोर्टियमने (बँकांचा समूह) दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने नोंदवले होते. कन्सोर्टियममधील एकूण १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे या घोटाळ्यामुळे तब्बल ३,५२६ कोटी ३५ लाख रुपयांचे अतोनात आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सीबीआय आता या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे. यामुळे अनिल अंबानींच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्या कंपनींच्या शेअर्समध्येही दिसून येत आहे.

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Web Title: Chargesheet filed against anil ambanis company includes finance former officials

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Published On: Jul 10, 2026 | 12:55 PM

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