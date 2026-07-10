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केरळच्या Medical Studentची उझबेकिस्तानमध्ये निर्घृण हत्या; वर्गमित्राकडून सक्तीच्या धर्मांतराचा छळ अन् लॅपटॉपने प्रहार

Updated On: Jul 10, 2026 | 12:51 PM IST
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सारांश

Indian Medical Student Murder In Uzbekistan : केरळमधील अलाप्पुझा येथील २२ वर्षीय सावरिया बसंत हिची उझबेकिस्तानमधील बुखारा मेडिकल कॉलेजमध्ये तिचा वर्गमित्र सद्रुल अनम याने डोक्यात लॅपटॉप मारून हत्या केली.

kerala medical student savariya basanth murdered in uzbekistan by classmate forced conversion suspected

केरळच्या Medical Studentची उझबेकिस्तानमध्ये निर्घृण हत्या; वर्गमित्राकडून सक्तीच्या धर्मांतराचा छळ आणि लॅपटॉपने प्रहार ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • धक्कादायक घटना
  • सक्तीच्या धर्मांतराचा संशय
  • भारतात कायदेशीर कारवाई सुरू

Kerala medical student murdered Uzbekistan : उच्च शिक्षणाचे आणि डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून परदेशात गेलेल्या एका भारतीय विद्यार्थिनीचा (Kerala) तिच्याच वर्गमित्राने क्रूरपणे अंत केल्याची मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. उझबेकिस्तानमधील बुखारा स्टेट मेडिकल इन्स्टिट्यूटमध्ये (Bukhara State Medical Institute) एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षात शिकणाऱ्या केरळच्या २२ वर्षीय सावरिया बसंत हिची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तिचा वर्गमित्र सद्रुल अनम (२२) याला उझबेक पोलिसांनी घटनास्थळीच अटक केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला आता सक्तीच्या धर्मांतराचा (Forced Religious Conversion) धक्कादायक अँगल मिळाला असून खळबळ उडाली आहे.

काय आहे संपूर्ण घटना?

केरळच्या अलाप्पुझा जिल्ह्यातील हरिपाद येथील रहिवासी असलेली सावरिया बसंत आणि मलप्पुरम जिल्ह्यातील रहिवासी असलेला सद्रुल अनम हे दोघेही बुखारा मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकत होते आणि एकाच हॉस्टेलमध्ये राहत होते. कॉलेज कॅम्पसमध्ये दोघांमध्ये एका विषयावरून जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, संतापलेल्या सद्रुलने त्याच्या हातातील जड लॅपटॉपने सावरियाच्या डोक्यावर एकापाठोपाठ एक अनेक प्रहार केले. या जीवघेण्या हल्ल्यात सावरिया गंभीर जखमी झाली आणि तिचा मृत्यू झाला.

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केवळ वाद की पूर्वनियोजित छळ? सक्तीच्या धर्मांतराचा संशय

उझबेक पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आणि कॉलेजमधील इतर विद्यार्थ्यांच्या साक्षीवरून एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आरोपी सद्रुल अनम हा गेल्या अनेक दिवसांपासून सावरियावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकत होता. तिने धर्मांतरास स्पष्ट नकार दिल्याने तो तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करत होता, अशी साक्ष प्रत्यक्षदर्शींनी दिली आहे.

सावरियाचा मृतदेह भारतात आणल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी आणखी गंभीर आरोप केले आहेत. सावरियाच्या शरीरावर डोक्यापासून पायापर्यंत अनेक गंभीर जखमा आणि छळाच्या खुणा आढळल्या आहेत. त्यामुळे तिचा मृत्यू केवळ लॅपटॉपच्या एका आघातामुळे झाला नसून, हत्येपूर्वी तिला अत्यंत क्रूरपणे यातना देण्यात आल्या होत्या, असा दावा तिच्या पालकांनी केला आहे.

केरळ पोलिसांकडून हत्येचा गुन्हा दाखल

सावरियाचा मृतदेह बुधवारी केरळमध्ये आणण्यात आला, त्यानंतर अलाप्पुझा मेडिकल कॉलेजमध्ये तिचे पुन्हा एकदा शवविच्छेदन (Re-postmortem) करण्यात आले. सावरियाच्या पालकांनी जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडे दिलेल्या लेखी तक्रारीवरून केरळच्या हरिपाद पोलिसांनी हत्येचा ‘झिरो एफआयआर’ नोंदवला आहे. घटना परदेशात घडली असली तरी भारतीय कायद्यानुसार (BNS Sec 103) गुन्हा नोंदवण्याची विशेष तरतूद असल्याने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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परराष्ट्र मंत्रालय आणि भारतीय दूतावासाची मदत

वरिष्ठ पोलीस अधिकारी बिनू कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय दूतावास (Indian Embassy) आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) माध्यमातून उझबेकिस्तानमधील कायदेशीर तपासाची कागदपत्रे मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या आरोपी सद्रुल उझबेकिस्तानमधील तुरुंगात आहे. जर उझबेक न्यायालयाने त्याला तेथेच कडक शिक्षा सुनावली, तर तांत्रिकदृष्ट्या केरळमधील केस बंद केली जाईल. मात्र, पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्यास कायदेशीर अडथळे आल्यास, भारत सरकार आरोपीच्या भारतामध्ये प्रत्यार्पणाची (Extradition) प्रक्रिया सुरू करेल, जेणेकरून त्याला भारतीय कायद्यानुसार कठोर शिक्षा दिली जाईल.

Web Title: Kerala medical student savariya basanth murdered in uzbekistan by classmate forced conversion suspected

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Published On: Jul 10, 2026 | 12:51 PM

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