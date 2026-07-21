Baby Boss वैभव सूर्यवंशीसाठी मोठा धोका! 6 फूट 8 इंच उंचीचा बॉलर पाहतोय वाट, आर्चरनंतर आता अजून मोठा अडथळा

जोफ्रा आर्चरच्या भेदक चेंडूंचा सामना केल्यानंतर, मुझारबानी आपल्या भेदक टप्प्यासह आणि उंच शरीरयष्टीसह, भारतीय फलंदाजीच्या फळीचे, विशेषतः तरुण सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीचे स्वागत करण्यासाठी पूर्णपणे तयार असेल. अनुभव विरुद्ध तरुण उत्साह यांच्यातील ही लढाई आगामी मालिकेतील सर्वात रोमांचक पैलू ठरू पाहत आहे.
जोफ्रा आर्चरसारखे आव्हान
वैभव सूर्यवंशीने अलीकडेच आपल्या आक्रमक आणि निर्भीड फलंदाजीने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. नेट सत्रांमध्ये आणि देशांतर्गत स्तरावर इंग्लंडचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज जोफ्रा आर्चरच्या वेगापुढे तो निष्प्रभ ठरल्यानंतर, वैभव निराश झाला असेल, पण खचलेला नाही. यात शंका नाही की झिम्बाब्वेच्या भूमीवरील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा पूर्णपणे वेगळी असेल. ब्लेसिंग मुझारबानीची ६ फूट ८ इंच उंची त्याला अतिरिक्त आणि धोकादायक उसळी देते, ज्याचा अंदाज कोणत्याही नवीन फलंदाजाला लावणे अत्यंत कठीण असते. आर्चरकडे अतिरिक्त वेग आणि स्विंग आहे, तर मुझारबानीकडे अशी लांबी आहे जी फलंदाजाच्या छाती आणि हेल्मेटला लक्ष्य करते.
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वैभव सूर्यवंशीची खरी कसोटी
हरारेच्या खेळपट्ट्या वैभव सूर्यवंशीसाठी एक नवीन धडा असतील, ज्याने वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी आपली फलंदाजीतील ताकद सिद्ध केली आहे. झिम्बाब्वेच्या खेळपट्ट्यांवर सुरुवातीच्या षटकांमध्ये दुहेरी उसळी आणि सीम मूव्हमेंट मिळण्याची शक्यता असते. मुझारबानी याचा फायदा घेईल आणि वैभवला आक्रमक होण्यापासून रोखून शॉर्ट-पिच चेंडूंनी त्याची परीक्षा घेईल. वैभवची रणनीती स्पष्ट असली पाहिजे.
मुझारबानीच्या उंचीचा आदर राखून, त्यांना सुरुवातीच्या षटकांमध्ये सावधपणे खेळावे लागेल, त्याच्या वेगाचा उपयोग करून घ्यावा लागेल आणि कट किंवा पुल शॉट्सवर अवलंबून राहावे लागेल. जर वैभवने ६ फूट ८ इंच उंचीच्या या गोलंदाजाचा सुरुवातीचा स्पेल एकही विकेट न गमावता पार पाडला, तर ते भारताने सामन्यावर नियंत्रण मिळवल्याचे लक्षण असेल.
टी-२० विश्वचषकातील ती शानदार कामगिरी
ब्लेसिंग मुझारबानी हा काही सामान्य गोलंदाज नाही; त्याने जागतिक स्तरावर स्वतःला सिद्ध केले आहे. गेल्या टी-२० विश्वचषकात, मुझारबानीच्या भेदक गोलंदाजीने जगातील अव्वल फलंदाजांना गुडघे टेकायला लावले होते. प्रमुख आयसीसी स्पर्धांमध्ये झिम्बाब्वेचा सर्वात मोठा सामना-विजेता म्हणून उदयास आलेल्या मुझारबानीने आपल्या संघाला अनेक ऐतिहासिक विजय मिळवून दिले आहेत. विश्वचषकातील त्याच्या प्रभावी कामगिरीमुळे तो जागतिक टी२० लीगमध्ये एक ओळखीचा चेहरा बनला आहे, आणि आता तो हा अनुभव भारताविरुद्ध वापरणार आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची त्याची गोलंदाजी चाहत्यांच्या अजूनही स्मरणात आहे.
अचूक गोलंदाजी, पॉवरप्लेमधील धारदार गोलंदाजी आणि डेथ ओव्हर्सचा बादशाह
मुझराबानीच्या गोलंदाजीत तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत, जी त्याला एक परिपूर्ण टी२० गोलंदाज बनवतात. त्याच्यामध्ये एकाच खेळपट्टीवर सातत्याने गोलंदाजी करण्याची आणि फलंदाजांना धावा काढण्यास वाव न देण्याची क्षमता आहे. मुझराबानी नव्या चेंडूने धावा करणे अशक्य करून टाकतो. त्याचे उसळणारे चेंडू पॉवरप्लेमध्ये फलंदाजांना हात उघडण्याची संधीच देत नाहीत. जेव्हा फलंदाज डावाच्या शेवटच्या षटकांमध्ये धोका पत्करतात, तेव्हा मुझराबानीचे ताशी १४०+ किमी वेगाने येणारे अचूक यॉर्कर्स यष्टी उखडून टाकू शकतात.
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हरारेमधील मोठी लढाई
या मालिकेत क्रिकेट चाहत्यांना एका मोठ्या ‘लढाई’चा अनुभव मिळणार आहे. एका बाजूला भारताचा उदयोन्मुख तारा वैभव सूर्यवंशी आहे, ज्याच्याकडे गमावण्यासारखे काहीही नाही आणि मिळवण्यासारखे आकाश आहे. दुसरीकडे झिम्बाब्वेचे सर्वात अनुभवी आणि धोकादायक अस्त्र, ब्लेसिंग मुझारबानी आहे, जो आपल्या घरच्या मैदानावर भारतीय युवा खेळाडूंना बॅकफूटवर ढकलण्यास उत्सुक आहे. जोफ्रा आर्चरनंतर, मुझारबानीचे आव्हान वैभव सूर्यवंशीला त्याच्या कारकिर्दीला एक नवी दिशा देऊ शकते. वैभव या आव्हानावर मात करू शकतो की मुझारबानीचा यॉर्कर आणि बाऊन्सचा मारा त्याला निष्प्रभ करेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.