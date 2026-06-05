Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Central Government Made Amendments To Income Tax Act 2025 To Enhance Transparency In Financial Transactions Pan Card

‘PAN Card’बाबतचे नवे नियम नेमके कुणासाठी? आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता करण्यात आले ‘हे’ बदल

Updated On: Jun 05, 2026 | 02:35 AM IST
जाहिरात
सारांश

स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅनकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या घर, फ्लॅट किंवा जमिनीच्या व्यवहारात पॅन नसल्यास नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही.

‘PAN Card’बाबतचे नवे नियम नेमके कुणासाठी? आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता करण्यात आले ‘हे’ बदल

'प्राप्तिकर कायदा २०२५' (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी पॅनकार्ड आवश्यक
स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅनकार्ड बंधनकारक
दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या खरेदीदरम्यानही पॅन महत्वाचे

पुणे: आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि करचोरीला आळा घालण्यासाठी (Business) केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणाऱ्या ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ अंतर्गत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, उच्च मूल्याच्या आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड (Permanent Account Number) सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, पर्यायी घोषणापत्रांची सुविधा बंद करण्यात आली आहे.

यापूर्वी पॅन नसलेल्या व्यक्तींना ‘फॉर्म ६०’ सादर करून काही व्यवहार करण्याची मुभा होती. मात्र नव्या व्यवस्थेत ही सवलत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी पॅनकार्ड आवश्यक राहणार आहे.

स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी पॅनकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या घर, फ्लॅट किंवा जमिनीच्या व्यवहारात पॅन नसल्यास नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही. तसेच दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या खरेदीदरम्यानही पॅन सादर करावा लागणार आहे.

PAN Card Rules 2026: PAN कार्ड मिळवणे आता होणार कठीण! 1 एप्रिलपासून होणार नवे नियम लागू

बँकिंग क्षेत्रातही नव्या नियमांचा प्रभाव दिसून येणार आहे. एका दिवसात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करताना, परकीय चलन खरेदी करताना तसेच शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि डिबेंचर्समधील मोठ्या गुंतवणुकीसाठी पॅनकार्ड अनिवार्य असेल.
याशिवाय, क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डसाठी अर्ज करताना तसेच ५० हजार रुपयांहून अधिक हॉटेल बिलांच्या व्यवहारातही पॅनची माहिती देणे आवश्यक राहणार आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. तसेच बँका आणि वित्तीय संस्थांना पॅनशिवाय उच्च मूल्याचे व्यवहार न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या मते, प्रत्येक मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा मागोवा घेणे, करसंकलन वाढविणे आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण मिळविणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे अद्याप पॅनकार्ड नसलेल्या नागरिकांनी ते तातडीने काढून घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या नव्या व्यवस्थेमुळे आर्थिक व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील, करचोरीला आळा बसेल आणि प्रामाणिक करदात्यांना अधिक सुलभ व स्पष्ट व्यवहार प्रणालीचा लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

PAN Card हरवलं? डोन्ट वरी! घरबसल्या असं करा Reprint, जाणून घ्या संपूर्ण ऑनलाइन-ऑफलाइन प्रोसेस

कोणत्या व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड अनिवार्य?
५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घर, फ्लॅट किंवा जमिनीची खरेदी-विक्री
दुचाकी व चारचाकी वाहनांची खरेदी
एका दिवसात ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम बँकेत जमा करणे
परकीय चलन (Foreign Currency) खरेदी
शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि डिबेंचर्समधील मोठी गुंतवणूक
क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्डसाठी अर्ज
५० हजार रुपयांहून अधिक रकमेची हॉटेल बिले
इतर उच्च मूल्याचे आर्थिक व्यवहार

Web Title: Central government made amendments to income tax act 2025 to enhance transparency in financial transactions pan card

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol-Diesel Price: इंधन दरवाढीचा भडका! पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये ₹२.५० ची वाढ होण्याची शक्यता; नवीन अहवाल समोर
1

Petrol-Diesel Price: इंधन दरवाढीचा भडका! पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये ₹२.५० ची वाढ होण्याची शक्यता; नवीन अहवाल समोर

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मिळणार गती; मुंबईत ‘IID’ संस्थेचे थाटात उद्घाटन, बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठी भागीदारी
2

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मिळणार गती; मुंबईत ‘IID’ संस्थेचे थाटात उद्घाटन, बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठी भागीदारी

Rajesh Exports: अरारा खतरनाक! तब्बल १५ लाख कोटींची हेराफेरीचा आरोप, कोण आहे राजेश मेहता, LIC ला देखील झटका
3

Rajesh Exports: अरारा खतरनाक! तब्बल १५ लाख कोटींची हेराफेरीचा आरोप, कोण आहे राजेश मेहता, LIC ला देखील झटका

100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीवर भर! भारत-नॉर्वे बिझनेस समिटमुळे आर्थिक सहकार्याला नवी चालना
4

100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीवर भर! भारत-नॉर्वे बिझनेस समिटमुळे आर्थिक सहकार्याला नवी चालना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘PAN Card’बाबतचे नवे नियम नेमके कुणासाठी? आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता करण्यात आले ‘हे’ बदल

‘PAN Card’बाबतचे नवे नियम नेमके कुणासाठी? आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता करण्यात आले ‘हे’ बदल

Jun 05, 2026 | 02:35 AM
इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला; जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड

इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला; जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड

Jun 05, 2026 | 12:30 AM
ही होती भारतात तयार झालेली पहिली SUV कार! ९०च्या दशकात लाँच झालेल्या या SUV बद्दल जाणून घ्या

ही होती भारतात तयार झालेली पहिली SUV कार! ९०च्या दशकात लाँच झालेल्या या SUV बद्दल जाणून घ्या

Jun 05, 2026 | 12:13 AM
नागपूर कृषी उत्पन्न बाजाराला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा, पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्वीकारला पदभार

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजाराला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा, पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्वीकारला पदभार

Jun 04, 2026 | 10:00 PM
भाजपमधील नाराजी, जुने राजकीय ऋणानुबंध आणि मतांची गणिते; वसंत देशमुखांच्या श्रीपूर भेटीमागे नेमके काय?

भाजपमधील नाराजी, जुने राजकीय ऋणानुबंध आणि मतांची गणिते; वसंत देशमुखांच्या श्रीपूर भेटीमागे नेमके काय?

Jun 04, 2026 | 09:42 PM
IND Vs AFG: ‘प्रिन्स’ होणार टेस्ट क्रिकेटचा ‘किंग’; 50 रन्स करताच नावावर होणार ‘हा’ रेकॉर्ड

IND Vs AFG: ‘प्रिन्स’ होणार टेस्ट क्रिकेटचा ‘किंग’; 50 रन्स करताच नावावर होणार ‘हा’ रेकॉर्ड

Jun 04, 2026 | 09:38 PM
स्वयंचलित गाड्यांच्या या आहेत पाच लेव्हल! कशा चालतात या स्वयंचलित गाड्या चालकाशिवाय? जाणून घ्या

स्वयंचलित गाड्यांच्या या आहेत पाच लेव्हल! कशा चालतात या स्वयंचलित गाड्या चालकाशिवाय? जाणून घ्या

Jun 04, 2026 | 09:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM