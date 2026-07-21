Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप, चांदीच्या किंमतही वाढल्या! आजचे दर पाहूनच घ्या खरेदीचा निर्णय

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भारतात 20 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,328 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,746 रुपये होता. भारतात 20 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये होता. भारतात 20 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 229.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,29,900 रुपये होता.
दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,750 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,630 रुपये आहे. मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,600 रुपये आहे.
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सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,650 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,660 रुपये आहे. पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,600 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,31,510
|₹1,43,470
|₹1,07,600
|पुणे
|₹1,31,510
|₹1,43,470
|₹1,07,600
|केरळ
|₹1,31,510
|₹1,43,470
|₹1,07,600
|कोलकाता
|₹1,31,510
|₹1,43,470
|₹1,07,600
|नागपूर
|₹1,31,510
|₹1,43,470
|₹1,07,600
|हैद्राबाद
|₹1,31,510
|₹1,43,470
|₹1,07,600
|बंगळुरु
|₹1,31,510
|₹1,43,470
|₹1,07,600
|दिल्ली
|₹1,31,660
|₹1,43,620
|₹1,07,750
|चंदीगड
|₹1,31,660
|₹1,43,620
|₹1,07,750
|लखनौ
|₹1,31,660
|₹1,43,620
|₹1,07,750
|जयपूर
|₹1,31,660
|₹1,43,620
|₹1,07,750
|नाशिक
|₹1,31,540
|₹1,43,500
|₹1,07,630
|सुरत
|₹1,31,560
|₹1,43,520
|₹1,07,650
|चेन्नई
|₹1,31,510
|₹1,43,470
|₹1,09,660