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Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप, चांदीच्या किंमतही वाढल्या! आजचे दर पाहूनच घ्या खरेदीचा निर्णय

Updated On: Jul 21, 2026 | 08:14 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी आज महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 21 जुलै रोजी देशभरात सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरात वाढ झाली असून प्रमुख शहरांमध्ये नवीन भाव लागू झाले आहेत. लग्नसराई आणि गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आजचे ताजे दर जाणून घेणे आवश्यक आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप, चांदीच्या किंमतही वाढल्या! आजचे दर पाहूनच घ्या खरेदीचा निर्णय

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप, चांदीच्या किंमतही वाढल्या! आजचे दर पाहूनच घ्या खरेदीचा निर्णय

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विस्तार
  • आज सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ, 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,470 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला.
  • चांदीनेही घेतली उसळी, प्रति किलो चांदीचा भाव 2,35,100 रुपयांवर गेला.
  • मुंबई, पुणे, दिल्लीसह प्रमुख शहरांमध्ये नवीन दर लागू, खरेदीपूर्वी भाव तपासणे ठरणार महत्त्वाचे.
Gold Rate Today: भारतात 21 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,347 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,151 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,760 रुपये आहे. भारतात 21 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,600 रुपये आहे. भारतात 21 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 235.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,35,100 रुपये आहे.

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भारतात 20 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,328 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,746 रुपये होता. भारतात 20 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये होता. भारतात 20 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 229.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,29,900 रुपये होता.

दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,750 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,630 रुपये आहे. मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,600 रुपये आहे.

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सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,520 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,650 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,660 रुपये आहे. पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,600 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,31,510 ₹1,43,470 ₹1,07,600
पुणे ₹1,31,510 ₹1,43,470 ₹1,07,600
केरळ ₹1,31,510 ₹1,43,470 ₹1,07,600
कोलकाता ₹1,31,510 ₹1,43,470 ₹1,07,600
नागपूर ₹1,31,510 ₹1,43,470 ₹1,07,600
हैद्राबाद ₹1,31,510 ₹1,43,470 ₹1,07,600
बंगळुरु ₹1,31,510 ₹1,43,470 ₹1,07,600
दिल्ली ₹1,31,660 ₹1,43,620 ₹1,07,750
चंदीगड ₹1,31,660 ₹1,43,620 ₹1,07,750
लखनौ ₹1,31,660 ₹1,43,620 ₹1,07,750
जयपूर ₹1,31,660 ₹1,43,620 ₹1,07,750
नाशिक ₹1,31,540 ₹1,43,500 ₹1,07,630
सुरत ₹1,31,560 ₹1,43,520 ₹1,07,650
चेन्नई ₹1,31,510 ₹1,43,470 ₹1,09,660

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india rise again at 21 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 21, 2026 | 08:14 AM

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