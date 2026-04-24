Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! खरेदीपूर्वी नक्की वाचा आजचा भाव

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,200 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,180 रुपये आहे.
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,150 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,300 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,40,740
|₹1,53,540
|₹1,15,150
|पुणे
|₹1,40,740
|₹1,53,540
|₹1,15,150
|केरळ
|₹1,40,740
|₹1,53,540
|₹1,15,150
|कोलकाता
|₹1,40,740
|₹1,53,540
|₹1,15,150
|नागपूर
|₹1,40,740
|₹1,53,540
|₹1,15,150
|हैद्राबाद
|₹1,40,740
|₹1,53,540
|₹1,15,150
|बंगळुरु
|₹1,40,740
|₹1,53,540
|₹1,15,150
|नाशिक
|₹1,40,770
|₹1,53,570
|₹1,15,180
|सुरत
|₹1,40,790
|₹1,53,590
|₹1,15,200
|चेन्नई
|₹1,41,590
|₹1,54,470
|₹1,18,090
|दिल्ली
|₹1,40,890
|₹1,53,690
|₹1,15,300
|चंदीगड
|₹1,40,890
|₹1,53,690
|₹1,15,300
|लखनौ
|₹1,40,890
|₹1,53,690
|₹1,15,300
|जयपूर
|₹1,40,890
|₹1,53,690
|₹1,15,300