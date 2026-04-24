Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात मोठा बदल! खरेदीपूर्वी नक्की वाचा आजचा भाव

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा चढ-उतार पाहायला मिळत असून 24 एप्रिल रोजी देशभरात सोन्याच्या किमतीत किंचित बदल दिसून आला आहे. विविध शहरांमध्ये दरांमध्ये थोडा फरक पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 08:30 AM
  • 24 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,53,540 रुपये, तर 22 कॅरेटचा दर 1,40,740 रुपये आहे.
  • चांदीचा दर प्रति किलो 2,59,900 रुपये असून बाजारात स्थिरतेचे संकेत दिसत आहेत.
  • चेन्नई, दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर इतर शहरांच्या तुलनेत थोडे अधिक आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 24 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,354 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,074 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,515 रुपये आहे. भारतात 24 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,150 रुपये आहे. भारतात 24 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,470 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,200 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,180 रुपये आहे.

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,150 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,300 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,40,740 ₹1,53,540 ₹1,15,150
पुणे ₹1,40,740 ₹1,53,540 ₹1,15,150
केरळ ₹1,40,740 ₹1,53,540 ₹1,15,150
कोलकाता ₹1,40,740 ₹1,53,540 ₹1,15,150
नागपूर ₹1,40,740 ₹1,53,540 ₹1,15,150
हैद्राबाद ₹1,40,740 ₹1,53,540 ₹1,15,150
बंगळुरु ₹1,40,740 ₹1,53,540 ₹1,15,150
नाशिक ₹1,40,770 ₹1,53,570 ₹1,15,180
सुरत ₹1,40,790 ₹1,53,590 ₹1,15,200
चेन्नई ₹1,41,590 ₹1,54,470 ₹1,18,090
दिल्ली ₹1,40,890 ₹1,53,690 ₹1,15,300
चंदीगड ₹1,40,890 ₹1,53,690 ₹1,15,300
लखनौ ₹1,40,890 ₹1,53,690 ₹1,15,300
जयपूर ₹1,40,890 ₹1,53,690 ₹1,15,300

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

