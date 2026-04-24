गुंतवणूकदारांची चांदी! Gold च्या किमतीत 420 रुपयांची वाढ, या वर्षी सोनं तब्बल 18 हजारांनी महागलं

२०२६ मध्ये आतापर्यंत सोन्यात १८,००० रुपयांची वाढ झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १.३३ लाख रुपये होता, जो आता १.५१ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.यावर्षी चांदी १०,००० रुपयांनी महाग झाली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी चांदीचा भाव २.३० लाख रुपये प्रति किलो होता, तो आता वाढून २.४० लाख रुपये झाला आहे.
२९ जानेवारी रोजी सोन्याने १.७६ लाख रुपयांचा आणि चांदीने ३.८६ लाख रुपयांचा उच्चांक गाठला. याचा अर्थ, उच्चांकापासून सोने २५,००० रुपयांनी आणि चांदी १.४६ लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
१. फक्त प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक AZ4524 सारखा अक्षरांकीय असू शकतो. हॉलमार्किंग सोन्याचे कॅरेट दर्शवते.
२. किमतीची पडताळणी करा: खरेदीच्या दिवशी सोन्याचे अचूक वजन आणि त्याची किंमत अनेक स्रोतांकडून जसे की इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट पडताळून पाहा. सोन्याच्या किमती २४ कॅरेट, २२ कॅरेट आणि १८ कॅरेटनुसार बदलतात.
मॅग्नेट टेस्ट: खरे चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर ते चिकटले, तर ते बनावट आहे.
आइस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ अधिक वेगाने वितळतो.
स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास नसतो. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो.
क्लॉथ टेस्ट: चांदी पांढऱ्या कापडाने घासा. जर काळा डाग दिसला, तर ती अस्सल आहे.
श्री. कॉलिन शाह, व्यवस्थापकीय संचालक, कामा ज्वेलरी यांचे FY 2026-27 मधील सोन्याच्या किंमतींचा अंदाज आणि कामगिरीवरील मत व्यक्त केलं आहे. सोन्याच्या किमतीत झालेल्या जोरदार वाढीनंतर, पश्चिम आशियातील भूराजकीय तणाव, वाढत्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन डॉलरच्या मजबुतीमुळे अलीकडे सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण दिसून आली आहे. यामुळे किंमतींच्या हालचालीत तसेच मागणीच्या स्वरूपात चढ-उतार निर्माण झाले आहेत. तथापि, युद्धविरामाच्या शक्यता निर्माण होत असल्याने, मागणी पुन्हा वाढेल आणि सोन्याच्या किमतींमध्ये पुन्हा तेजी येण्याची शक्यता आहे.
वेळोवेळी हे सिद्ध झाले आहे की ग्राहकांचा सोन्यावर मोठा विश्वास आहे. सध्याच्या ट्रेंडनुसार, ही केवळ मागणीवर आधारित गोष्ट नाही; ग्राहक आता अधिक चांगल्या गुणवत्तेच्या दागिन्यांकडे वळत आहेत. ते प्रमाणापेक्षा दागिन्यांच्या सौंदर्याला आणि गुणवत्तेला अधिक महत्त्व देत आहेत.
भूराजकीय जोखीम कमी झाली तरीही सोन्याची मागणी मजबूत राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. मागील आर्थिक वर्षात सोन्याच्या किमतीत तेजी दिसून आली होती आणि FY 2026-27 मध्येही अशीच प्रवृत्ती राहू शकते, मात्र वाढीचा वेग तुलनेने कमी असू शकतो.
जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा सोन्याच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो, तरीही सोन्याचा भविष्यातील दृष्टिकोन सकारात्मक राहण्याची अपेक्षा आहे. अर्थव्यवस्था स्थिर आणि सकारात्मक राहिल्यास, विशेषतः संघटित किरकोळ क्षेत्रातून मागणी कायम राहील. एकूणच, चालू आर्थिक वर्षात सोन्याच्या किमती USD 5000 च्या पातळीपलीकडे जाण्याची शक्यता आहे.