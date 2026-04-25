In Trends:
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा उसळी, चांदीचे भाव स्थिर; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: २५ एप्रिल रोजी भारतात सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून २४ कॅरेट सोने 15,405 रुपये प्रति ग्रॅमवर पोहोचले आहे. विविध शहरांमध्ये सोन्याच्या किंमतीत किरकोळ फरक पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 08:32 AM
  • २५ एप्रिल रोजी २४ कॅरेट सोन्याचा दर 15,405 रुपये प्रति ग्रॅमवर पोहोचत वाढ नोंदली, तर २२ आणि १८ कॅरेट सोन्याच्या किंमतीतही वाढ झाली आहे.
  • देशातील विविध शहरांमध्ये सोन्याच्या दरात थोडाफार फरक असून दिल्ली, सुरत आणि नाशिकमध्ये किंमती अधिक दिसून येत आहेत.
  • चांदीच्या दरात किरकोळ घट होऊन प्रति ग्रॅम 259.80 रुपये झाला असला तरी बाजारातील अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 25 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,405 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,121 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,554 रुपये आहे. भारतात 25 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,540 रुपये आहे. भारतात 25 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.80 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

भारतात 24 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,354 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,074 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,515 रुपये होता. भारतात 24 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,150 रुपये होता. भारतात 24 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,590 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,570 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,590 रुपये आहे.

दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,590 रुपये आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,540 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,41,210 ₹1,54,050 ₹1,15,540
पुणे ₹1,41,210 ₹1,54,050 ₹1,15,540
नागपूर ₹1,41,210 ₹1,54,050 ₹1,15,540
हैद्राबाद ₹1,41,210 ₹1,54,050 ₹1,15,540
बंगळुरु ₹1,41,210 ₹1,54,050 ₹1,15,540
केरळ ₹1,41,210 ₹1,54,050 ₹1,15,540
कोलकाता ₹1,41,210 ₹1,54,050 ₹1,15,540
चेन्नई ₹1,40,990 ₹1,53,810 ₹1,17,590
नाशिक ₹1,41,240 ₹1,54,080 ₹1,15,570
सुरत ₹1,41,260 ₹1,54,100 ₹1,15,590
दिल्ली ₹1,41,360 ₹1,54,200 ₹1,15,590
चंदीगड ₹1,41,360 ₹1,54,200 ₹1,15,590
लखनौ ₹1,41,360 ₹1,54,200 ₹1,15,590
जयपूर ₹1,41,360 ₹1,54,200 ₹1,15,590

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

