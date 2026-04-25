Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा उसळी, चांदीचे भाव स्थिर; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

भारतात 24 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,354 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,074 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,515 रुपये होता. भारतात 24 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,150 रुपये होता. भारतात 24 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,590 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,570 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,590 रुपये आहे.
दिल्ली, चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,200 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,590 रुपये आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,540 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,41,210
|₹1,54,050
|₹1,15,540
|पुणे
|₹1,41,210
|₹1,54,050
|₹1,15,540
|नागपूर
|₹1,41,210
|₹1,54,050
|₹1,15,540
|हैद्राबाद
|₹1,41,210
|₹1,54,050
|₹1,15,540
|बंगळुरु
|₹1,41,210
|₹1,54,050
|₹1,15,540
|केरळ
|₹1,41,210
|₹1,54,050
|₹1,15,540
|कोलकाता
|₹1,41,210
|₹1,54,050
|₹1,15,540
|चेन्नई
|₹1,40,990
|₹1,53,810
|₹1,17,590
|नाशिक
|₹1,41,240
|₹1,54,080
|₹1,15,570
|सुरत
|₹1,41,260
|₹1,54,100
|₹1,15,590
|दिल्ली
|₹1,41,360
|₹1,54,200
|₹1,15,590
|चंदीगड
|₹1,41,360
|₹1,54,200
|₹1,15,590
|लखनौ
|₹1,41,360
|₹1,54,200
|₹1,15,590
|जयपूर
|₹1,41,360
|₹1,54,200
|₹1,15,590