Heat Control Tips : स्वयंपाकघरातील हे 5 मसाले शरीराला ठेवतील थंड, जाणून घ्या रोजच्या जीवनात कसा करावा वापर…

Cooling Spices : तुम्हाला माहिती आहे का? आपल्या स्वयंपाकघरात काही असे मसाले आहेत जे फक्त जेवणाची चवच वाढवत नाही तर शरीराला थंडावाही मिळवून देतात. उन्हाळ्यात याचे सेवन आपल्या शरीरासाठी भरपूर फायद्याचे ठरु शकते.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • उन्हाळ्यात शरीरातील उष्णता कमी ठेवण्यासाठी आहारात काही खास घटकांचा समावेश महत्त्वाचा ठरतो.
  • स्वयंपाकघरातील काही पदार्थ पचन सुधारण्यासोबत शरीराला आतून थंडावा देतात.
  • योग्य पद्धतीने वापर केल्यास हे घटक उष्माघात आणि डिहायड्रेशनपासून बचाव करण्यात मदत करतात.
उन्हाळा ऋतू सुरु झाला असून उष्णतेच्या लाटा आता जाणवू लागल्या आहेत. उन्हाळ्यात वातावरण इतके तापते की याचा वाईट परिणाम आपल्या आरोग्यावर होण्याची शक्यता असते. उन्हाळ्याच्या या कडक तापमानात आपण जर आपल्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली नाही तर डिहायड्रेशन, उष्माघात, त्वचेच्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. याकाळात स्वत:ला जर निरोगी आणि तंदुरुस्त ठेवायचे असेल तर आपल्या आहारात थंड पदार्थांचा समावेश करणं फार गरजेचं ठरतं. आता हे थंड पदार्थ शोधण्यासाठी आपण नेहमी घराबाहेरचा मार्ग निवडतो पण तुम्हाला ठाऊक आहे का? घराबाहेरील पदार्थच नाही तर स्वयंपाकघरात आढळून येणारे काही मसाले देखील आपल्या शरीराला आतून थंडावा मिळवून देण्यास मदत करतात. या मसाल्यांचा आपल्या आहारात समावेश करुन तुम्ही शरीरात उष्णतेचा प्रभाव कमी करु शकता. चला तर मग ते कोणते मसाले आहेत याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

सुकी पुदिना पावडर

पोषणतज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात शरीराला थंडाव्या गरज असते. सुक्या पुदिन्याच्या पावडर यासाठी एक प्रभावी उपाय मानला जातो. त्यात मेन्थॉल, अँटीऑक्सिडंट्स, लोह आणि व्हिटॅमिन ए असतात, जे पचनक्रिया सुधारतात आणि शरीरातील उष्णता कमी करण्यास मदत करतात. याच्या सेवनाने पोटातील जळजळ, गॅस आणि उलट्यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळू शकतो. तुम्ही ही पावडर घरीच तयार करुन एका डब्यात साठवू शकता. तिला ताक, ज्यूस, दही किंवा लिंबू सरबतामध्ये मिक्स करुन याचे सेवन करता येऊ शकते.

सुकी धणेपूड

प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरात सुकी धणेपूड ठेवलेली असतेच. याचे सेवन शरीराला थंडावा मिळवून देते ज्यामुळे उन्हाळ्यात तर तुम्ही अधिकाधिक पदार्थांमध्ये याचा समावेश करायला हवा. यामध्ये व्हिटॅमिन सी, फायबर, लोह आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे पचनक्रिया सुधारतात आणि शरीरातील पाण्याची कमतरता (डिहायड्रेशन) कमी करण्यास मदत करतात. उन्हाळ्यात तुम्ही धणे रात्रभर भिजवून सकाळी त्याच्या पाण्याचे सेवन करु शकता.

जिऱ्याचे दाणे

रोजच्या जेवणात जिऱ्याचा अधिकतर वापर केला जातो. जेवणात वापरले जाणारे हे जिरे फक्त जेवणाची चवच वाढवत नाही तर शरीराचे तापमान देखील संतुलित ठेवण्यास मदत करते. यात लोह, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे पचनसंस्था मजबूत करतात. उन्हाळ्यात पाण्यात जिरे टाकून ते उकळवून आणि मग पाणी थंड करुन तुम्ही याचे सेवन करु शकता. याशिवाय ताक किंवा दह्यात टाकूनही जिऱ्याचे सेवन करता येऊ शकते.

बडीशेपच्या बिया

जेवणानंतर बडिशेपचे सेवन केले जाते. याशिवाय आपण अनेक पदार्थांमध्येही याचा वापर करु शकतो. बडिशेपमध्ये फायबर, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराला थंडावा देण्यासोबतच पचनक्रियाही सुधारण्यासही आपली मदत करतात. उन्हाळ्यात बडिशेपला चावून तुम्ही याचे सेवन करु शकताय याव्यतिरिक्त बडिशेपला पाण्यात मिळून तुम्ही याचे पाणी देखील पिऊ शकता. तुम्ही सरबत किंवा हर्बल टीमध्येही याचा वापर करु शकता.

वेलची

वेलचीमधील नैसर्गिक गुणधर्म शरीराला आतून थंडावा मिळवून देण्यास मदत करतात. यातील अँटीऑक्सिडंट्स, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यास मदत करतात. उन्हाळ्यात तुम्ही वेलची पाण्यात मिसळून किंवा दुधात उकळवून याचे सेवन करु शकता. चहातही किंवा गोडाच्या पदार्थांमध्येही याचा वापर केला जातो. यामुळे तोंडाची दुर्गंधी दूर होण्यास मदत होते आणि शरीराला ताजेतवाने वाटू लागते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

