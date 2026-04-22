Mallikarjun Kharge: मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या अडचणीत वाढ! ‘दहशतवादी’ विधानावरून निवडणूक आयोगाची नोटीस, 24 तासांत स्पष्टीकरण मागवले

निवडणूक आयोगाने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पंतप्रधान मोदींवरील 'दहशतवादी' या टिप्पणीबद्दल नोटीस बजावली आहे. २४ तासांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले असून भाजपने कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:09 PM
मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या अडचणीत वाढ! 'दहशतवादी' विधानावरून निवडणूक आयोगाची नोटीस (Photo Credit- X)

Election Commission Issues Notice to Mallikarjun Kharge: काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात कथितरित्या ‘दहशतवादी’ या शब्दाचा वापर केल्याप्रकरणी भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) कडक भूमिका घेतली आहे. आयोगाने खर्गे यांना नोटीस बजावली असून, २४ तासांच्या आत यावर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयोगाला ही टिप्पणी ‘आचारसंहितेचे’ (Model Code of Conduct) संभाव्य उल्लंघन असल्याचे वाटते. विशेषतः, निवडणूक कालावधीत शिष्टाचार राखणे आणि चिथावणीखोर किंवा आक्षेपार्ह भाषेचा वापर टाळणे यासंबंधीच्या तरतुदींनुसार, आयोगाने या टिप्पणीची गंभीर दखल घेतली आहे.

निवडणूक आयोगाची ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) एका शिष्टमंडळाने बुधवारी आयोगाची भेट घेतली आणि खर्गे यांच्या टिप्पणीविरोधात तीव्र निषेध नोंदवला. या प्रकरणी कडक कारवाईची मागणी करताना भाजपने म्हटले की, ही कारवाई इतरांसाठीही एक ‘दृष्टांत’ ठरावी. भाजपच्या या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, निर्मला सीतारामन आणि अर्जुन राम मेघवाल यांच्यासह पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंह यांचा समावेश होता. या सर्व नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करून काँग्रेस अध्यक्षांच्या या “विषारी विधानावर” कारवाई करण्याचे आवाहन केले.

माध्यमांशी बोलताना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी सांगितले की, पंतप्रधान यांच्या विरोधात वापरल्या गेलेल्या आक्षेपार्ह भाषेबद्दल भाजप शिष्टमंडळाने तीव्र दुःख आणि संताप व्यक्त केला असून, या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेतली जावी अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले, “खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना ‘दहशतवादी’ संबोधणे ही केवळ एक टिप्पणी नाही, तर संपूर्ण देशाचा घोर अपमान आहे. अशा लज्जास्पद वर्तनाचे सामान्यीकरण केले जाऊ शकत नाही.”

नेमका काय होता वाद?

मंगळवारी चेन्नई येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत, एका प्रश्नाला उत्तर देताना खर्गे यांनी पंतप्रधान यांच्या संदर्भात ‘दहशतवादी’ या शब्दाचा वापर केला होता; त्यानंतर हा वाद उफाळून आला. तथापि, नंतर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांच्या विधानाचा “गैरसमज” झाला होता. खर्गे म्हणाले, “पंतप्रधान मोदी हे दहशतवादी आहेत, असे सुचवण्याचा माझा कोणताही उद्देश नव्हता. माझा उद्देश हे सांगणे हा होता की, लोकांमध्ये भीती निर्माण केली जात आहे आणि लोकांना घाबरवण्यासाठी व धमकावण्यासाठी विविध संस्था व यंत्रणांचा वापर केला जात आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या सरकारच्या काळात निर्माण झालेल्या “भीतीच्या वातावरणावर” टीका करणे हाच त्यांच्या टिप्पणीचा उद्देश होता.

त्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, तपास यंत्रणांसह अनेक महत्त्वाच्या संस्था राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत, ज्यामुळे लोकशाही मूल्यांचे आणि निकषांचे अवमूल्यन होत आहे. या टिप्पण्यांनंतर राजकीय वाद अधिकच चिघळला आहे. केंद्रीय मंत्री आणि संसद सदस्यांसह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी खर्गे आणि काँग्रेस पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. खर्गेंचे विधान ‘बेजबाबदार’ आणि ‘अस्वीकार्य’ असल्याचे संबोधत, भाजप नेत्यांनी माफीची मागणी केली आहे; तसेच काँग्रेसच्या नेतृत्वावर राजकीय संवादाचा दर्जा खालावल्याचा आरोप केला आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:09 PM

