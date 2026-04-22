Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raja Shivaji : ‘राजा शिवाजी’च्या ट्रेलरला दिग्गजांकडून दाद; प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला

Jio Studios आणि Mumbai Film Company निर्मित ‘राजा शिवाजी’चा ट्रेलर प्रदर्शित होताच मोठा प्रतिसाद मिळाला. Riteish Deshmukh यांनी साकारलेला हा चित्रपट Chhatrapati Shivaji Maharaj यांच्या जीवनावर आधारित आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:14 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

Jio Studios आणि Mumbai Film Company निर्मित ‘राजा शिवाजी’ या बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक चित्रपटाचा ट्रेलर २० एप्रिल रोजी प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता Riteish Deshmukh यांनी साकारलेला हा चित्रपट Chhatrapati Shivaji Maharaj यांच्या जीवनकार्यावर आधारित असून, ट्रेलरने प्रेक्षकांच्या अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत.

हॉटेलमध्ये धुवावी लागली होती प्लेट आणि… जातीवादामुळे धक्कादायक वागणूक, ‘पंचायत’ सीरीजच्या अभिनेत्यासोबत नेमकं काय घडलं?

भव्य दृश्य, दमदार ॲक्शन आणि भावनिक मांडणीने सजलेल्या या ट्रेलरने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे. मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांनी ट्रेलरचे भरभरून कौतुक करत चित्रपटाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेता Akshay Kumar यांनी रितेशच्या अभिनय, लेखन आणि दिग्दर्शनाचे कौतुक करत चित्रपटाला ‘ब्लॉकबस्टर’ होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. निर्माता Karan Johar यांनी ‘अप्रतिम’ अशी प्रतिक्रिया दिली.

दिग्दर्शक Nagraj Manjule यांनी ‘मनापासून अभिनंदन’ म्हणत ट्रेलरचे कौतुक केले, तर Aditya Sarpotdar यांनी हा चित्रपट भव्य आणि विशेष असल्याचे सांगितले. ज्येष्ठ दिग्दर्शक Subhash Ghai यांनी ट्रेलर पाहून चित्रपटाचा अनुभव ‘जादुई’ असेल, असा विश्वास व्यक्त केला. याशिवाय Sonu Sood, Sonali Bendre, Siddharth Jadhav, Abhijeet Sawant, Kedar Shinde आणि Priya Bapat यांनीही ट्रेलरचे कौतुक केले आहे.

Divyanka Sirohi Passed Away : मनोरंजन सृष्टीतील उभारता तारा हरपला! वयाच्या अवघ्या 30 व्या वर्षी सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीचे निधन

या चित्रपटात Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, Vidya Balan, Mahesh Manjrekar, Sachin Khedekar, Boman Irani, Bhagyashree, Fardeen Khan, Jitendra Joshi आणि Genelia Deshmukh यांसारख्या कलाकारांचा भव्य मेळ पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती या सर्व जबाबदाऱ्या रितेश देशमुख यांनी सांभाळल्या असून, निर्मितीत Jyoti Deshpande आणि जेनेलिया देशमुख यांचा सहभाग आहे. ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये मराठी आणि हिंदी भाषेत प्रदर्शित होणार असून, भारतीय इतिहासाची भव्य गाथा मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे.

Web Title: The trailer of raja shivaji is appreciated by veterans

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 08:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग
1

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection
2

Raja Shivaji Movie : बस काही पाऊले आणखीन! सैराटचा Record तुटणार का? 14 दिवसांचे Box Office Collection

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई
3

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा
4

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM