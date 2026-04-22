Raja Shivaji : ‘राजा शिवाजी’च्या ट्रेलरला दिग्गजांकडून दाद; प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला

Jio Studios आणि Mumbai Film Company निर्मित ‘राजा शिवाजी’ या बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक चित्रपटाचा ट्रेलर २० एप्रिल रोजी प्रदर्शित होताच सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. अभिनेता, दिग्दर्शक आणि निर्माता Riteish Deshmukh यांनी साकारलेला हा चित्रपट Chhatrapati Shivaji Maharaj यांच्या जीवनकार्यावर आधारित असून, ट्रेलरने प्रेक्षकांच्या अपेक्षा आणखी उंचावल्या आहेत.
भव्य दृश्य, दमदार ॲक्शन आणि भावनिक मांडणीने सजलेल्या या ट्रेलरने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण केली आहे. मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांनी ट्रेलरचे भरभरून कौतुक करत चित्रपटाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेता Akshay Kumar यांनी रितेशच्या अभिनय, लेखन आणि दिग्दर्शनाचे कौतुक करत चित्रपटाला ‘ब्लॉकबस्टर’ होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. निर्माता Karan Johar यांनी ‘अप्रतिम’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
दिग्दर्शक Nagraj Manjule यांनी ‘मनापासून अभिनंदन’ म्हणत ट्रेलरचे कौतुक केले, तर Aditya Sarpotdar यांनी हा चित्रपट भव्य आणि विशेष असल्याचे सांगितले. ज्येष्ठ दिग्दर्शक Subhash Ghai यांनी ट्रेलर पाहून चित्रपटाचा अनुभव ‘जादुई’ असेल, असा विश्वास व्यक्त केला. याशिवाय Sonu Sood, Sonali Bendre, Siddharth Jadhav, Abhijeet Sawant, Kedar Shinde आणि Priya Bapat यांनीही ट्रेलरचे कौतुक केले आहे.
या चित्रपटात Sanjay Dutt, Abhishek Bachchan, Vidya Balan, Mahesh Manjrekar, Sachin Khedekar, Boman Irani, Bhagyashree, Fardeen Khan, Jitendra Joshi आणि Genelia Deshmukh यांसारख्या कलाकारांचा भव्य मेळ पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती या सर्व जबाबदाऱ्या रितेश देशमुख यांनी सांभाळल्या असून, निर्मितीत Jyoti Deshpande आणि जेनेलिया देशमुख यांचा सहभाग आहे. ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये मराठी आणि हिंदी भाषेत प्रदर्शित होणार असून, भारतीय इतिहासाची भव्य गाथा मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे.