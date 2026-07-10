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Tomato Price: महागाईचा आणखी एक झटका! स्वयंपाकघराचं गणित बिघडणार; टोमॅटोचे दर गगनाला भिडणार

Updated On: Jul 10, 2026 | 03:16 PM IST
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सारांश

भाजीपाला आणि डाळ-तांदळाच्या किमती दणदणीत वाढणार आहे. याचा परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. परिणामी घरगुती बजेट कोलमडण्याची भिती निर्माण झाली आहे.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • महागाईचा आणखी एक झटका!
  • स्वयंपाकघराचं गणित बिघडणार
  • टोमॅटोचे दर गगनाला भिडणार
Tomato Price : महागाई दणदणीत झटका बसत असताना याची तिव्रता आणखीन वाढताना दिसणार आहे. येत्या काही महिन्यांत हे चित्र आणखी जास्त बदलेल. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, कमी पावसामुळे आणि पावसाच्या कमतरतेमुळे येत्या काही महिन्यांत अन्नधान्याच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. टोमॅटो आणि नाशवंत भाज्या ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. याशिवाय, डाळी आणि तांदळाच्या किमतीही वाढू शकतात, ज्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या खर्चावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. टोमॅटोच्या किंमती तर वाढतील पण त्याच्यासोबत आणखी काही गोष्टी आहेत ज्यांच्या किमती गगनाला भिडणार आहेत. नेमके कोणते सविस्तर जाणून घेऊयात.

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खरं तर, जुलै महिन्यात पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे, ज्यामुळे पिकांची पेरणी आणि उत्पादन या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो. याचा थेट परिणाम येत्या काही महिन्यांत बाजारभावावर होईल.

टोमॅटो महाग होतील!

हे लक्षात ठेवा की हवामानातील बदलांमुळे टोमॅटो, कांदे, हिरव्या भाज्या आणि इतर नाशवंत पिकांच्या किमतींवर सर्वात आधी परिणाम होतो. जेव्हा पाऊस कमी होतो, तेव्हा त्यांचा पुरवठा कमी होतो, ज्यामुळे बाजारात किमती वाढतात. त्यामुळे, येत्या काही आठवड्यांत भाजीपाल्याच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे.

डाळी आणि तांदूळही महागणार

चिंतेची बाब ही आहे की केवळ भाजीपालाच नाही, तर तांदूळ आणि डाळींच्या किमतींवरही दबाव येऊ शकतो. खरीप हंगामात पेरणी कमी झाल्यास आणि पिकांना पुरेसा पाऊस न मिळाल्यास, काढणीवर परिणाम होणे अटळ आहे. त्यामुळे, भविष्यात त्यांच्या किमती वाढल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

या गोष्टीने वाढवली चिंता

या वर्षी मान्सूनचं प्रमाण कमी असल्याचं बोललं जात आहेत. अनेक भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, जर पावसात सुधारणा झाली नाही, तर त्याचा परिणाम शेतीवर होऊ शकतो. शेतीवरील या परिणामामुळे बाजारात पुरवठा कमी होईल आणि मागणी कमी झाल्यामुळे किमती वाढू शकतात.

महागाईवर परिणाम होईल

वाढत्या अन्नधान्याच्या किमतींचा परिणाम फक्त तुमच्या खिशावरच होणार नाही, तर त्याचा देशातील किरकोळ महागाईवरही होऊ शकतो. जर भाजीपाला, डाळी आणि धान्य महाग झाले, तर अन्नधान्याशी संबंधित महागाई वाढू शकते.

घाबरुन जास्त खरेदी करु नका

सध्या घाबरून जास्त खरेदी करण्याची गरज नाही. पण, येत्या काही दिवसांत पाऊस पुरेसा न पडल्यास, भाजीपाला आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढू शकतात. त्यामुळे, बाजारपेठेवर आणि हवामानावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

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Web Title: High inflation kitchen budgets set to go haywire tomato prices increase

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Published On: Jul 10, 2026 | 03:15 PM

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