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पावसाळ्यात केसांची चमक हरवली? फ्रिझी अन् गळणाऱ्या केसांसाठी ‘या’ हेअर केअर टिप्स ठरतील फायदेशीर

Updated On: Jul 10, 2026 | 06:34 PM IST
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सारांश

Frizzy Hair Care Tips In Monsoon: पावसाळ्यात वाढलेली आर्द्रता, ओलावा आणि चुकीच्या केसांच्या निगेमुळे केस फ्रिझी होणे, गळणे आणि तुटणे यांसारख्या समस्या वाढू शकतात. योग्य काळजी घेतल्यास केस निरोगी आणि मऊ राहू शकतात. फ्रिझी आणि गळणाऱ्या केसांसाठी जाणून घ्या सोपे उपाय.

photo- yandex
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विस्तार
  • पावसाळ्यात केसांची चमक हरवली?
  • ‘या’ हेअर केअर टिप्स ठरतील फायदेशीर
  • पावसाळ्यात केस फ्रिझी का होतात?
पावसाळा सुरू होताच त्वचेसोबत केसांशी संबंधित समस्याही वाढू लागतात. हवेत वाढलेली आर्द्रता, वारंवार पावसात भिजणे आणि स्कॅल्पवर साचणारी घाण यामुळे केस कोरडे, निस्तेज आणि फ्रिझी दिसू लागतात. याशिवाय केस गळणे, तुटणे, कोंडा आणि टाळूला खाज येणे अशा तक्रारीही अनेकांना जाणवतात. त्यामुळे या ऋतूमध्ये केसांची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. योग्य हेअर केअर रूटीन आणि संतुलित आहाराचा अवलंब केल्यास या समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतात.

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पावसाळ्यात केस फ्रिझी का होतात?

हवेत असलेली जास्त आर्द्रता केसांमधील ओलाव्याचे संतुलन बिघडवते. त्यामुळे केस विस्कटलेले आणि फ्रिझी दिसू लागतात. नैसर्गिकरित्या कुरळे किंवा कोरडे केस असलेल्या व्यक्तींमध्ये ही समस्या अधिक जाणवू शकते.

केस गळणे आणि तुटणे का वाढते?

पावसाचे पाणी, स्कॅल्पवर साचलेली धूळ, घाम आणि अतिरिक्त तेल यामुळे केसांच्या मुळांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे केस कमकुवत होऊन गळणे आणि तुटणे वाढू शकते. ओल्या केसांवर जोरात कंगवा फिरवल्यानेही केस सहज तुटतात.

केस स्वच्छ ठेवणे आवश्यक

पावसात भिजल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर स्वच्छ पाण्याने केस धुवावेत. टाळू स्वच्छ ठेवल्याने घाण, प्रदूषण आणि अतिरिक्त तेल साचत नाही. यामुळे कोंडा आणि संसर्गाचा धोका कमी होण्यास मदत होते.

योग्य मॉइश्चरायझिंग आणि कंडिशनिंग करा

शॅम्पूनंतर हलका कंडिशनर किंवा हेअर सीरम वापरल्यास केसांमध्ये ओलावा टिकून राहतो. त्यामुळे केस मऊ राहतात आणि फ्रिझीपणा कमी होण्यास मदत मिळते.

ओले केस विंचरु नका

ओले केस अधिक नाजूक असतात. त्यामुळे टॉवेलने जोरात घासू नका, तसेच ओल्या केसांवर गरम स्टायलिंग उपकरणांचा वापर टाळा. केस नैसर्गिकरीत्या सुकू द्या किंवा मऊ टॉवेलने हलक्या हाताने कोरडे करा.

निरोगी केसांसाठी या टिप्स लक्षात ठेवा

  • संतुलित आणि प्रथिनयुक्त आहार घ्या.
  • पुरेसे पाणी प्या आणि शरीर हायड्रेट ठेवा.
  • नियमितपणे केस ट्रिम करा.
  • स्वच्छ कंगवा आणि टॉवेलचाच वापर करा.
  • केसांवर अनावश्यक रासायनिक उत्पादने वापरणे टाळा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Monsoon hair care tips frizzy hair hair fall remedies marathi

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Published On: Jul 10, 2026 | 06:34 PM

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