Baba Vanga predictions 2026: २०२६ मध्ये मोठे आर्थिक संकट? बाबा वांगांच्या भविष्यवाण्यांनी जगभरात माजली खळबळ

Baba Vanga predictions 2026: २०२६ वर्ष जवळ येत असताना, बाबा वांगा यांच्या भविष्यवाण्यांबद्दल ऑनलाइन चर्चा पुन्हा तीव्र झाल्या आहेत. या बल्गेरियन गूढवादी, ज्यांचे खरे नाव व्हेंजेलिया पांडेवा गुश्तेरोवा होते, यांचे १९९६ मध्ये निधन झाले. तिच्या भविष्यवाण्या जगभरात खळबळ माजवत आहेत. तिने २०२६ वर्षासाठी अनेक भाकिते केली आहेत.
बाबा वांगा यांनी जगाच्या आर्थिक व्यवस्थेबद्दलही भाकिते केली आहेत. २०२६ मध्ये आर्थिक मंदी आणि आर्थिक अस्थिरता असल्यांची शक्यता वर्तवण्यात येणार आहे. मिळालेल्या अहवालातून असे दिसून आले की, तिच्या अनुयायांचा असा विश्वास आहे की तिने गेल्या काही वर्षांपासून प्रचलित असलेल्या आर्थिक अस्थिरतेच्या चालू राहण्याबद्दल इशारा दिला होता.
बाबा वांगा यांच्या भाकितानुसार, २०२६ मध्ये बँकांवर दबाव वाढू शकतो. यामुळे बँकांचे अपयश येऊ शकते. शिवाय, चलनातील चढउतार होऊ शकतात, ज्यामुळे चलन व्यवस्था विस्कळीत होऊ शकते. शेअर बाजार घसरू शकतात आणि महागाई झपाट्याने वाढू शकते. जर असे झाले तर जागतिक बाजारपेठांसाठी अनिश्चितता वाढेल.
बाबा वांगा यांनी २०२६ साठी अनेक भाकिते केली आहेत. त्यांच्या मते, तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि भारत-चीन सीमेवर मोठ्या अडचणी येण्याची अपेक्षा आहे. नवीन युती आणि प्रादेशिक विस्तारवादाने जागतिक व्यवस्था पूर्णपणे बदलली आहे. याचा अर्थ असा की या भागातील तणाव वाढू शकतो आणि भू-राजकीय परिस्थिती बदलू शकते. त्यांच्या भाकित्यांमध्ये चीनचे तैवानवर नियंत्रण आणि रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील थेट संघर्ष यांचाही समावेश आहे. तिने तिसरे महायुद्ध, नैसर्गिक आपत्ती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित भाकिते देखील केली.
बाबा वांगा यांना “बाल्कनचा नोस्ट्रेडॅमस” म्हणूनही ओळखले जाते. ती एक बल्गेरियन गूढवादी होती. जिचा जन्म १९११ मध्ये झाला आणि १९९६ मध्ये तिचा मृत्यू झाला. जेव्हा जेव्हा जगावर मोठे संकट येते तेव्हा तिच्या भविष्यवाण्या अनेकदा समोर येतात. तिच्या भविष्यवाण्यांची कोणतीही लेखी नोंद नाही, परंतु तिचे अनुयायी आणि मीडिया स्रोतांचा दावा आहे की, तिने अनेक महत्त्वाच्या घटना पाहिल्या होत्या. यापैकी काही घटनांमध्ये राजकुमारी डायनाचा मृत्यू, ९/११ चे दहशतवादी हल्ले आणि अनेक मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश आहे.