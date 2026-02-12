नागपूर, कोल्हापूर, सावंतवाडीसाठी धावणार 24 स्पेशल ट्रेन; गर्दीच्या काळात प्रवाशांची होणार मोठी सोय

मुंबई : आपल्यापैकी रेल्वेने प्रवास करणारे अनेकजण असतील. स्वस्त आणि आरामदायी प्रवास म्हणून रेल्वेकडे पाहिला जाते. त्यातच आता प्रवाशांच्या मागणीनुसार मध्य रेल्वे प्रशासनाने मुंबई ते नागपूर, कोल्हापूर, सावंतवाडी रोड आणि पुणे ते नागपूर दरम्यान २४ स्पेशल ट्रेन चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्पेशल गाड्यांमुळे नागरिकांना गर्दीच्या वेळेस मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सीएसएमटी-कोल्हापूर-सीएसएमटी दरम्यान ६ गाड्या धावणार आहेत. ०१०२९ विशेष रेल्वे १३, १८ आणि २० फेब्रुवारी रोजी सीएसएमटी येथून दुपारी २.३० वाजता निघून पहाटे ४.२० वाजता कोल्हापूरला पोहोचेल. परतीसाठी ०१०३० गाडी १४, १९ आणि २१ फेब्रुवारी रोजी कोल्हापूरहून दुपारी ३ वाजून ५५ – मिनिटांनी सुटून पहाटे ४.०५ वाजता सीएसएमटीला येईल. या गाडीला दादर, ठाणे (फक्त ०१०३० साठी), कल्याण, लोणावळा, पुणे, जेजुरी, लोणंद, सातारा, कराड, किर्लोस्करवाडी, सांगली आणि मिरज स्थानकात थांबा दिला आहेच.
सीएसएमटी-नागपूर ०२१३९ सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन १९ फेब्रुवारी रात्री १२ वाजून २० मिनिटांनी निघून दुपारी साडे तीन वाजता नागपूरला पोहोचेल. या गाडीला दादर, ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा स्थानकात थांबा दिला आहे.
सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड ६ गाड्या
सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड सीएसएमटी दरम्यान ६ गाड्या चालविण्यात येणार आहेत. ०११२९ स्पेशल गाडी सीएसएमटीहून १४, १९ आणि २१ फेब्रुवारी रोजी रात्री १२ वाजून २० मिनिटांनी निघून त्याच दिवशी दुपारी साडेबारा वाजता सावंतवाडी रोडला पोहोचेल. परतीकरिता ०११३० गाडी सावंतवाडी रोडवरून १४, १९ आणि २१ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी ५ वाजून २० मिनिटांनी सुटून पहाटे ४.०५ वाजता सीएसएमटीला पोहोचेल. या गाडीला दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, अरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलावडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग (फक्त ०११३० साठी) आणि कुडाळ स्थानकात थांबा दिला आहे.
टिळकनगर-नागपूर सुपरफास्ट ट्रेन
एलटीटी ते नागपूर ०१०२१ सुपरफास्ट स्पेशल १४ आणि २१ फेब्रुवारी रोजी एलटीटीहून रात्री १२.५५ वाजता निघून दुपारी ३ वाजून ४५ मिनिटांनी नागपूरला पोहोचेल. परतीकरिता ०१०२२ ट्रेन १४ आणि २१ फेब्रुवारी रोजी नागपूरहून रात्री ८ वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी रात्री ११.४५ वाजता एलटीटीला पोहोचेल. या गाडीला ठाणे, कल्याण, इगतपुरी (फक्त ०१०२२ साठी), नाशिक रोड, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, मलकापूर, शेगाव, अकोला, मूर्तिजापूर, बडनेरा, धामणगाव आणि वर्धा स्थानकात थांबा दिला आहे. याशिवाय पुणे-नागपूर दरम्यान ४ ट्रेन चालविण्यात येणार आहे. प्रवासी या गाड्यांचे आरक्षण करु शकतात.