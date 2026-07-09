EPFO: ईपीएफओच्या नव्या पोर्टलमध्ये 13 मोठे बदल, आता करोडो Subscribers चे काम होणार सोपे

दावे कार्यालयात पोहोचण्यापूर्वीच तपासले जातील
आतापासून, तुम्ही सादर केलेले सर्व पीएफ दावे ईपीएफओ अधिकाऱ्यांच्या डेस्कवर पोहोचण्यापूर्वी एका स्वयंचलित पूर्व-पडताळणी प्रक्रियेतून (सत्यापन प्रक्रियेतून) जातील. याचा अर्थ, प्रणाली सुरुवातीला तुमचा अर्ज आपोआप तपासेल.
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त्रुटी त्वरित उघड होतील
तुमच्या दावा अर्जात काही त्रुटी, अपूर्ण माहिती किंवा इतर कमतरता असल्यास, नवीन प्रणाली त्या त्वरित निदर्शनास आणेल. त्यानंतर सदस्यांना आगाऊ माहिती मिळेल जेणेकरून ते त्या चुका दुरुस्त करू शकतील.
चुका दुरुस्त करण्यासाठी ऑनलाइन मार्गदर्शन
नवीन पोर्टल केवळ तुमच्या चुकाच उघड करणार नाही, तर त्या कशा दुरुस्त करायच्या यावर मार्गदर्शनही करेल. या पायरीचा सर्वात मोठा फायदा हा होईल की तुमचा दावा पहिल्याच प्रयत्नात स्वीकारला जाण्याची शक्यता वाढेल, ज्यामुळे अर्ज वारंवार नाकारला जाण्याचा त्रास दूर होईल.
अर्ज करण्यापूर्वी तुम्ही रक्कम पाहू शकता
हे एक उत्तम वैशिष्ट्य आहे. आता, पीएफ सदस्य आपला दावा सादर करण्यापूर्वी, आजारपण, विवाह किंवा घरबांधणी यांसारख्या विविध पीएफ श्रेणींअंतर्गत ते काढण्यास पात्र असलेली कमाल रक्कम पाहू शकतील. यामुळे त्यांना योग्य नियोजन करण्यास मदत होईल.
सदस्यत्वाची संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध
सदस्यांना नवीन पोर्टलवर ‘युनिफाइड मेंबर डॅशबोर्ड’ उपलब्ध असेल. या एकाच डिजिटल इंटरफेसद्वारे, तुम्ही तुमच्या सदस्यत्वाचा तपशील, पीएफ शिल्लक, दाव्याची स्थिती, निवृत्तीवेतनपात्र सेवेची नोंद आणि लाभ एकाच वेळी पाहू शकाल.
१५ जुलैपर्यंत खात्यात व्याज जमा
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ८.२५% प्रतिवर्ष व्याजदर स्वयंचलितपणे प्रक्रिया करण्यात आला आहे. ३४ कोटी सदस्यांच्या खात्यांमधील ₹१.४४ लाख कोटींहून अधिक व्याजाच्या रकमेची पडताळणी जलदगतीने केली जाईल. १५ जुलैपर्यंत, हे सर्व सदस्यांच्या पासबुकमध्ये दिसेल.
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स्वयंचलित सेटलमेंटची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवली
ईपीएफओने स्वयंचलित सेटलमेंटची व्याप्ती वाढवली आहे. संपूर्ण केवायसी जोडणी असलेल्या खात्यांसाठी ₹५ लाखांपर्यंतच्या आगाऊ दाव्यांवर स्वयंचलित सेटलमेंटद्वारे त्वरित प्रक्रिया केली जाईल. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त ₹१ लाख होती.
नोकरी बदलल्यावर पीएफ हस्तांतरण आपोआप होईल
जर तुमचे पीएफ खाते तुमच्या यूएएन आणि आधारशी जोडलेले असेल, तर नवीन नोकरीत रुजू झाल्यावर तुमची जुनी पीएफ शिल्लक रक्कम नवीन खात्यात आपोआप हस्तांतरित केली जाईल. कर्मचाऱ्यांना वेगळी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन हस्तांतरण विनंती सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
ईपीएफओ प्रश्नांची उत्तरे ऑनलाइन देता येतील
जर ईपीएफओला दाव्यासंदर्भात अतिरिक्त माहिती किंवा कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, तर सदस्य पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन प्रतिसाद देऊ शकतात. या सुविधेमुळे, किरकोळ चौकशीसाठी ईपीएफओ कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
निपटारा झाल्याच्या दिवशीच पैसे बँक खात्यात जमा केले जातील
नवीन प्रणालीमध्ये केंद्रीकृत पेमेंट आर्किटेक्चरचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चॅनेलचा वापर करून, दाव्याची रक्कम दावा निकाली निघाल्याच्या दिवशीच सदस्याच्या बँक खात्यात सुरक्षित आणि जलद गतीने थेट जमा केली जाईल.
निवृत्तीवेतनधारकांसाठी स्वातंत्र्य
ईपीएस निवृत्तीवेतनधारक आता त्यांच्या सेवा मिळवण्यासाठी किंवा जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी देशातील कोणत्याही पीएफ कार्यालयात जाऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, निवृत्तीवेतन दाव्यांवर कोणत्याही प्रादेशिक कार्यालयाद्वारे प्रक्रिया केली जाऊ शकते. देशातील कोणत्याही बँक खात्यात निवृत्तीवेतन जमा केले जाऊ शकते.
सुरुवातीच्या दोन आठवड्यांसाठी अतिरिक्त देखरेख
डेटाबेसचे नवीन प्रणालीमध्ये पूर्ण स्थलांतर झाल्यानंतर, सध्या ‘स्थिरीकरण कालावधी’ सुरू आहे. त्यामुळे, पुढील दोन आठवड्यांसाठी सर्व दावे आणि सेवा विनंत्यांची अतिरिक्त छाननी आणि पडताळणी केली जाईल.
देशात कुठूनही प्रक्रिया करणे शक्य
पूर्वी, तुमचे पीएफ-संबंधित काम तुमच्या कंपनीची नोंदणी असलेल्या प्रादेशिक कार्यालयात हाताळले जात असे. तथापि, आता, केंद्रीकृत प्रणालीमुळे, कोणताही अधिकृत ईपीएफओ अधिकारी देशात कोठूनही तुमच्या सेवा विनंतीवर प्रक्रिया करू शकेल. यामुळे प्रक्रियेला लक्षणीय गती मिळेल.