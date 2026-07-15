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EPFO सदस्यांसाठी धक्कादायक बातमी! UMANG पोर्टलमध्ये गंभीर सुरक्षा त्रुटी, पीएफची रक्कम धोक्यात?

Updated On: Jul 15, 2026 | 10:37 AM IST
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सारांश

लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पीएफ खातेदारांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. सुरक्षा संशोधकांनी UMANG पोर्टलमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचा दावा केला असून, यामुळे वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा आणि पीएफ खात्याच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

EPFO सदस्यांसाठी धक्कादायक बातमी! UMANG पोर्टलमध्ये गंभीर सुरक्षा त्रुटी, पीएफची रक्कम धोक्यात?

EPFO सदस्यांसाठी धक्कादायक बातमी! UMANG पोर्टलमध्ये गंभीर सुरक्षा त्रुटी, पीएफची रक्कम धोक्यात?

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विस्तार
  • सुरक्षा संशोधकांनी UMANG पोर्टलमधील त्रुटींमुळे UAN, आधार क्रमांक आणि इतर संवेदनशील माहिती धोक्यात येऊ शकते, असा दावा केला आहे.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने काही सुरक्षा त्रुटी मान्य केल्या असून त्यावर उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
  • तज्ज्ञांच्या मते, या त्रुटींचा गैरवापर झाल्यास सायबर गुन्हेगार बँक खात्याची माहिती बदलून पीएफ रकमेवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
देशातील लाखो नोकरदार कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत चिंताजनक बातमी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेकडो सेवांना एकत्र आणणाऱ्या उमंग पोर्टलमध्ये गंभीर सुरक्षा त्रुटी आढळून आल्या आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा कष्टाने कमावलेला पैसा आणि वैयक्तिक डेटा धोक्यात आला आहे. दोन सुरक्षा संशोधकांनी हा खुलासा केल्यानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) स्थलांतराचे कारण देत आपल्या ऑनलाईन पोर्टलवरील काही सेवा बंद केल्या आहेत.

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उमंग ॲपवरील ईपीएफओ मॉड्यूल ही सर्वाधिक वापरली जाणारी सेवा असून, गेल्या ३ महिन्यांतच यावर ४० कोटींहून अधिक व्यवहारांची नोंद झाली आहे. या तांत्रिक त्रुटीमुळे, ज्या सामान्य कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पेन्शन आणि पीएफसाठी पूर्णपणे डिजिटल पर्याय निवडला आहे, त्यांच्या सुरक्षेवर आणि गोपनीयतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

संशोधक अक्षय सी.एस. आणि वायरल वाघेला यांनी स्पष्ट केले की, या त्रुटी बहुधा अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत आणि सध्या २,४०० हून अधिक सेवा देणाऱ्या उमंग पोर्टलवर तपासलेल्या अनेक सेवांवर त्यांचा परिणाम होतो. त्यांनी सांगितले की, या समस्येचे मूळ पोर्टलच्या पायाभूत संरचनेत आहे. वाघेला यांच्या मते, त्याची रचनाच मुळात सदोष आहे. उघड झालेल्या डेटामध्ये ईपीएफओचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएनए) किमान एका प्रमुख तेल विपणन कंपनीकडील एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचा तपशील आणि वापरकर्त्यांची ओळख माहिती साठवणाऱ्या अनेक सेवांवर संग्रहित केलेले आधार क्रमांक यांचा समावेश आहे. अनेक सेवांवर आधार क्रमांक कोणत्याही सुरक्षा कोडिंगशिवाय (प्लेनटेक्स्ट) आढळले, जे आधार कायदा, २०१६ अंतर्गत अशा प्रकारे डेटा संग्रहित करण्यास मनाई करते.

मंत्रालयाने मान्य केल्या त्रुटी

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या सुरक्षा त्रुटी मान्य केल्या आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या तीन महिन्यांच्या एपीआय व्यवहार नोंदीचे (ट्रान्झॅक्शन लॉग्स) पुनरावलोकन करण्यात आले आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, सरकारी उपाययोजना करूनही या त्रुटी अजूनही अस्तित्वात आहेत. एका साध्या पर्यायी मार्गाचा वापर करून त्या अजूनही भेदल्या जाऊ शकतात, अक्षय आणि वाघेला यांनी या दोन्ही त्रुटींची माहिती माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम, इंडिया यांना दिली, जी देशभरातील संस्थांना अशा सुरक्षा त्रुटींबाबत सूचना आणि उपाययोजना जारी करते.

पैशांच्या चोरीचा मोठा धोका

अहवालानुसार, जर एखाद्या सायबर फसवणूक करणाऱ्याकडे तुमचा यूएनए क्रमांक आधीपासूनच असेल, तर तो या त्रुटीचा गैरफायदा घेऊ शकतो. तो पोर्टल हॅक करून, तुमचा बँक खाते क्रमांक बदलून, तुमच्या पीएफची रक्कम स्वतःच्या खात्यात हस्तांतरित (पेआउट) करू शकतो.

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तरीही माहिती लपवणे सुरूच

त्रुटी आढळल्यानंतर सरकारने सुरुवातीला केलेल्या सुरक्षा उपाययोजना प्रणाली सुरक्षित करण्यात अयशस्वी ठरल्या, समस्येचे निराकरण करण्याऐवजी, त्यांनी ती केवळ लपवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे सुरक्षा मजबूत होण्याऐवजी एक नवीन तांत्रिक त्रुटी निर्माण झाली.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Umang portal security flaw raises concerns over epfo pf data and uan details

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Published On: Jul 15, 2026 | 10:37 AM

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