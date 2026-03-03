World Obesity Day 2026: शेकडो आजारांचे मूळ आहे लठ्ठपणा, शरीर सडवण्यापासून अटॅक येण्यापर्यंत त्रास; वेळीच करा वजन कमी

नोएडा एक्सटेंशनमधील यथार्थ हॉस्पिटलमधील मिनिमल अॅक्सेस, बॅरिएट्रिक आणि रोबोटिक सर्जरी विभागाचे संचालक डॉ. कपिल कोचर यांनी स्पष्ट केले की पोटाभोवती जमा होणारी अतिरिक्त चरबी शरीरात मूक हत्यारा म्हणून काम करते. ही चरबी इन्सुलिन प्रक्रियेत व्यत्यय आणते, ज्यामुळे हळूहळू व्यक्ती मधुमेहाला बळी पडते. शिवाय, जास्त वजन हृदयाच्या धमन्यांवर लक्षणीय दबाव टाकते, ज्यामुळे इशारा न देता हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, यकृतामध्ये चरबी जमा होणे आणि सतत जळजळ होणे मूत्रपिंड आणि सांध्यावर प्रतिकूल परिणाम करते, ज्यामुळे संपूर्ण शरीर रोगांना बळी पडते. लठ्ठपणामुळे विविध प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका देखील वाढू शकतो.
health Care Tips: स्थूलतेमुळे वंध्यत्वाची समस्या गंभीर! संतती सुखप्राप्तीसाठी प्रोजेनेसिसमध्ये उचित मार्गदर्शन उपलब्ध
कोणत्या गोष्टी आहेत घातक?
डॉक्टरांनी स्पष्टपणे सांगितले की, रात्री वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता इंजेक्शन घेणे किंवा अत्यंत कमी कॅलरीयुक्त क्रॅश डाएट घेणे घातक ठरू शकते. अशा प्रयत्नांमुळे शरीरातील पाणी आणि मीठ संतुलन बिघडते, ज्यामुळे अनियमित हृदयाचे ठोके, स्नायू कमकुवत होणे आणि पचनसंस्थेच्या समस्या यासारख्या गंभीर समस्या उद्भवतात. वैद्यकीय देखरेखीखाली वजन कमी करणे महत्वाचे आहे कारण जलद वजन कमी होणे अनेकदा परत येते. लठ्ठपणा ही एक वैद्यकीय स्थिती आहे जी वैज्ञानिकदृष्ट्या आणि सुरक्षितपणे संबोधित करणे आवश्यक आहे.
कोणते आजार बळावले?
नोएडाच्या सेक्टर ११० येथील यथार्थ सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील स्त्रीरोग विभागातील वरिष्ठ सल्लागार डॉ. प्रगती जैन यांनी सांगितले की, अनियमित मासिक पाळी आणि उशीरा गर्भधारणेच्या ओपीडी प्रकरणांमध्ये २५ ते ३५% वाढ झाली आहे, मुख्यतः जास्त वजनामुळे. पीसीओएस असलेल्या सुमारे ७०-८०% महिला लठ्ठ आहेत. ताणतणाव, उशिरापर्यंत जागणे आणि बाहेर खाणे या समस्या वाढवत आहेत. चिंताजनक बाब म्हणजे, पूर्वी वृद्ध महिलांमध्ये दिसणाऱ्या समस्या आता १६ ते २० वर्षे वयोगटातील मुलींमध्ये वाढत्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. चांगली बातमी अशी आहे की वजन लवकर नियंत्रित केल्याने प्रजनन आरोग्य समस्या आणि जीवनशैलीशी संबंधित इतर आजारांचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.
जंक फूडच्या अतिसेवनामुळे आरोग्यासंबंधित १०० टक्के वाढतात ‘हे’ गंभीर आजार, लठ्ठपणा- मधुमेहामुळे होईल शरीराचे नुकसान