Flipkart ची ‘Pay Later’ सुविधा लॉन्च! ३० दिवसांची परतफेड, हप्ते आणि ईएमआयचा पर्याय

फ्लिपकार्ट ग्रुपने पेयू फायनान्सच्या भागीदारीत ‘फ्लिपकार्ट पे लेटर’ ही नवीन डिजिटल कर्ज सुविधा सुरू केली आहे. या सुविधेमुळे ग्राहकांना फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आणि फ्लिपकार्ट मिनिट्सवर खरेदी करताना चेकआउटच्या वेळीच लवचिक परतफेडीचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. ‘पे लेटर’, ‘पे इन 3’ आणि 3 ते 12 महिन्यांच्या ईएमआय अशा तीन पर्यायांमुळे दैनंदिन तसेच महागड्या खरेदीसाठी वित्तपुरवठा अधिक सोपा होणार आहे.
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फ्लिपकार्ट फायनान्सने या उपक्रमासाठी पेयू फायनान्सला पहिला कर्जदाता भागीदार म्हणून जोडले असून, भविष्यात इतर वित्तीय संस्थांनाही या प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याची योजना आहे. व्यवहारांचा इतिहास, खरेदीची पद्धत आणि कॉमर्स इंटेलिजन्सच्या आधारे ग्राहकांच्या पतक्षमतेचे मूल्यांकन करून जलद व जबाबदार कर्ज मंजुरी दिली जाणार आहे.
फ्लिपकार्ट फायनान्सचे कार्यकारी संचालक विशाल आहुजा यांनी सांगितले की, ही सुविधा ग्राहकांसाठी परवडणारा वित्तपुरवठा अधिक सहज उपलब्ध करून देईल आणि भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. तर पेयू फायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मेंदिरत्ता यांनी तंत्रज्ञान, डेटा-आधारित अंडररायटिंग आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर अखंडित कर्ज अनुभव देण्याचा विश्वास व्यक्त केला.
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२००७ मध्ये स्थापन झालेल्या फ्लिपकार्ट ग्रुपकडे ५० कोटींहून अधिक नोंदणीकृत ग्राहक असून ८० हून अधिक श्रेणींतील १५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पादने उपलब्ध आहेत. कंपनीच्या मते, ‘फ्लिपकार्ट पे लेटर’मुळे लाखो भारतीय ग्राहकांसाठी डिजिटल कर्ज अधिक सुलभ होऊन ऑनलाइन खरेदीचा अनुभव अधिक सोयीचा होणार आहे.