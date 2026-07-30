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Abhijeet Dipke: ‘भाजपामध्ये या नाहीतर…’; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! तर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर…

Updated On: Jul 30, 2026 | 04:08 PM IST
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सारांश

Abhijit Dipke CJP BJP Offer Allegations: सीजेपी संस्थापक अभिजित दीपके यांनी भाजपची ऑफर नाकारल्याने कुटुंबाला धमक्या मिळाल्याचा आरोप केला आहे. भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

Abhijeet Dipke: 'भाजपामध्ये या नाहीतर...'; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! (Photo Credit- X)

Abhijeet Dipke: 'भाजपामध्ये या नाहीतर...'; CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा! (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘भाजपामध्ये या नाहीतर…’
  • CJP प्रमुख अभिजित दीपकेचा खळबळजनक दावा!
  • तर भाजपाकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर…
Abhijit Dipke News: विद्यार्थी आंदोलनामुळे चर्चेत आलेले छत्रपती संभाजीनगर येथील (CJP) चे संस्थापक अभिजित दीपके (Abhijit Dipke) यांनी भारतीय जनता पक्षावर (BJP) अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप केले आहेत. आंदोलन सुरू असताना भाजपमध्ये सामील होण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता; मात्र तो नाकारल्याने स्वतःसह कुटुंबाला जीवे मारण्याच्या आणि धमक्यांच्या सत्राला सामोरे जावे लागले, असा दावा दीपके यांनी केला आहे. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये (Keshav Upadhye) यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत दीपके यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे.

अभिजित दीपके काय म्हणाले?

अभिजित दीपके म्हणाले की, विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान त्यांच्यावर सतत दबाव आणला जात होता. छत्रपती संभाजीनगर येथे माध्यमांशी बोलताना दीपके यांनी दावा केला की, त्यांना भाजपमध्ये सामील होण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता, परंतु त्यांनी आपल्या तत्त्वांशी तडजोड करण्यास नकार दिला. यामुळे कथितरित्या धमक्यांची लाट आली. त्यांनी सांगितले की, त्यांचा संघर्ष कोणत्याही राजकीय पदासाठी नसून विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि सुधारित शिक्षणासाठी होता.

कुटुंबाला धमक्या दिल्याचा आरोप

दीपके यांनी आरोप केला की, धमक्या केवळ त्यांनाच नव्हे, तर त्यांच्या आई-वडिलांनाही लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यांच्या वडिलांनी असाही दावा केला आहे की, एका व्हिडिओद्वारे कुटुंबाला धमकी देण्यात आली, त्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव कुटुंबाला घर सोडून काही काळ नातेवाईकांकडे राहावे लागले.

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विद्यार्थी आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न

सीजेपी प्रमुख अभिजित दीपक म्हणाले की, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या पाठिंब्याने आंदोलन अधिक मजबूत झाले. ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीमुळे सरकारवर दबाव आला आणि राष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या गेल्या.

भाजपने आरोप फेटाळले

भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी अभिजीत दीपकेचे आरोप फेटाळले आहेत. हे पूर्णपणे खोटं आहे की भाजपमध्ये प्रवेश करायचा म्हणून धमक्या दिल्या गेल्या. एखादं आंदोलन केलं, त्यांच्या दृष्टीकोनातून ते केलं. आंदोलनाला चेहरा मिळाला. याचा अर्थ वाट्टेल ते बडबड करण्याचा अधिकार हा कुणालाही मिळत नाही. जसं त्याने एक आंदोलन केलं तर ती जबाबदारी अधिक वाढते. भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कोणालाही धमक्या द्याव्या लागत नाहीत. कुठल्याही प्रकारच्या अशा गोष्टी कराव्या लागत नाहीत. किंबहूना भारतीय जनता पार्टीमधून कोणीतरी ऑफर दिली, या आमच्यामध्ये म्हटलं असंही काही नाही. असं कोणी म्हटलं असलं तरी अधीक नीट सांगायला हवं होतं. पण चेहरा मिळाला, प्रसिद्धी मिळाली, नाव मोठं झालं आहे याचा उपयोग करुन भाजपवर टीका करत असेल तर ते जनताही स्वीकारणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.

CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात

Web Title: Abhijit dipke cjp bjp offer threat allegations keshav upadhye marathi news

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Published On: Jul 30, 2026 | 04:07 PM

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