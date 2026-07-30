Samsung चाहत्यांसाठी खुशखबर! तीन नवे Galaxy स्मार्टफोन लवकरच लॉन्च

माहितीनुसार, कंपनी Galaxy A08 4G, Galaxy M08 4G आणि Galaxy F08 4G हे तीन नवीन स्मार्टफोन बाजारात आणू शकते. विशेष म्हणजे, या तिन्ही मॉडेल्समध्ये अनेक वैशिष्ट्ये जवळपास सारखी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वेगवेगळ्या मालिकांमध्ये पर्याय मिळणार असला तरी वापराचा अनुभव जवळपास समान राहू शकतो.
अमेरिकेतील एफसीसी (FCC) या प्रमाणपत्र संस्थेच्या नोंदीत Galaxy A08 4G चे काही तपशील समोर आले आहेत. या फोनच्या सिंगल सिम आणि ड्युअल सिम अशा दोन्ही आवृत्त्यांची चाचणी सुरू असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. भारतात ड्युअल सिम फोनला मोठी मागणी असल्याने हे मॉडेल भारतीय ग्राहकांसाठीही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
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कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीतही हा फोन अनेक पर्यायांसह येऊ शकतो. 4G नेटवर्कसोबत ब्लूटूथ, एफएम रेडिओ आणि ड्युअल-बँड वाय-फाय यांसारख्या सुविधा यात असतील, अशी माहिती समोर आली आहे. तसेच मागील बाजूला दोन कॅमेऱ्यांचा सेटअप दिला जाण्याची शक्यता आहे, जो सॅमसंगच्या या मालिकेची ओळख बनला आहे.
या आगामी फोनमधील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्याची बॅटरी असू शकते. लीक झालेल्या माहितीनुसार, फोनमध्ये सुमारे 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर दिवसभर सहज वापर करता येईल, अशी अपेक्षा आहे. चार्जिंगसाठी 15W फास्ट चार्जिंगचा पर्यायही मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतातील BIS या प्रमाणपत्र संस्थेच्या वेबसाइटवरही या तिन्ही फोनची नोंद आढळली आहे. सामान्यतः एखादे डिव्हाइस या टप्प्यावर पोहोचले की त्याचे अधिकृत लॉन्च फार दूर नसते. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत सॅमसंगकडून मोठी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे नवीन स्मार्टफोन कंपनीच्या आधीच्या Galaxy A07, M07 आणि F07 मॉडेल्सची जागा घेतील. मागील मॉडेल्सना मोठा डिस्प्ले, चांगला कॅमेरा आणि दमदार प्रोसेसरमुळे चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे नवीन मॉडेल्समध्येही त्यापेक्षा अधिक सुधारणा पाहायला मिळू शकतात.
याशिवाय, सॅमसंग आपल्या बजेट स्मार्टफोनसाठी दीर्घकाळ सॉफ्टवेअर अपडेट्स देण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे कमी किमतीत फोन घेणाऱ्या ग्राहकांनाही अनेक वर्षे नवीन सुरक्षा अपडेट्स आणि अँड्रॉइडची नवीन आवृत्ती वापरण्याची संधी मिळू शकते. ही बाब इतर अनेक ब्रँडच्या तुलनेत सॅमसंगला वेगळी ओळख देत आहे.
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सध्या कंपनीने या फोनच्या किंमती, लॉन्चची तारीख किंवा संपूर्ण स्पेसिफिकेशन अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाही. मात्र, प्रमाणपत्र वेबसाइटवर दिसलेल्या माहितीमुळे या फोनची एंट्री आता फार दूर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कमी बजेटमध्ये विश्वासार्ह ब्रँडचा स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी सॅमसंगची ही नवीन मालिका चांगला पर्याय ठरू शकते.