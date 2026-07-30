गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Thane »
  • Marathi Language 4500 Auto Rickshaw Drivers Join Marathi Workshops In Mira Bhayandar Navarashtra Ground Report

Marathi Language: मराठी सक्तीवर राजकारण सुरू; पण मीरा-भाईंदरातील रिक्षाचालकांनी दाखवली भाषेप्रती सकारात्मक भूमिका

Updated On: Jul 30, 2026 | 04:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

Marathi Language: महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा प्रशिक्षण उपक्रमाला मीरा-भाईंदरमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत सुमारे 4,500 रिक्षाचालकांनी मराठी कार्यशाळेत सहभाग नोंदवला आहे. नवराष्ट्र डिजिटलच्या ग्राउंड रिपोर्टमध्ये राजकीय वादांपेक्षा मराठी शिकण्यासाठी चालकांचा सकारात्मक पुढाकार अधिक ठळकपणे समोर आला आहे.

मराठी सक्तीवर राजकारण सुरू; पण मीरा-भाईंदरातील रिक्षाचालकांनी दाखवली भाषेप्रती सकारात्मक भूमिका

मराठी सक्तीवर राजकारण सुरू; पण मीरा-भाईंदरातील रिक्षाचालकांनी दाखवली भाषेप्रती सकारात्मक भूमिका

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राजकारण बाजूला, मराठीला पसंती!
  • मीरा-भाईंदरातील 4,500 रिक्षाचालक मराठी कार्यशाळेत सहभागी
  • मराठी शिकण्यासाठी रिक्षाचालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
विजय काते, मीरा भाईंदर: महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाने राज्यातील रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभर या विषयावर मोठी चर्चा सुरू झाली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली असून, विविध राजकीय पक्षांकडून समर्थन, विरोध आणि श्रेय घेण्याची स्पर्धाही पाहायला मिळाली. मात्र, या सर्व राजकीय घडामोडींना बाजूला ठेवून मीरा-भाईंदरमधील रिक्षाचालकांनी मराठी शिकण्याला प्राधान्य दिल्याचे नवराष्ट्र डिजिटलच्या ग्राउंड रिपोर्टमधून समोर आले आहे.

4,500 रिक्षाचालकांचा उत्स्फूर्त सहभाग

मीरा-भाईंदर शहरात परिवहन विभागाच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या मराठी भाषा कार्यशाळांमध्ये सुमारे 4,500 रिक्षाचालकांनी नावनोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये मोठ्या संख्येने परराज्यातील रिक्षाचालकांचाही सहभाग आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना स्थानिक भाषेत संवाद साधता यावा, प्रवाशांशी अधिक सुसंवाद निर्माण व्हावा आणि स्थानिक संस्कृतीशी जवळीक वाढावी, या उद्देशाने त्यांनी हा उपक्रम स्वीकारला आहे.

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

दैनंदिन व्यवहारासाठी उपयुक्त प्रशिक्षण

कार्यशाळांमध्ये रिक्षाचालकांना दैनंदिन व्यवहारात वापरले जाणारे मराठी शब्द, वाक्यरचना, प्रवाशांशी संवाद साधण्याची पद्धत, मार्गदर्शन करताना वापरायची भाषा याबाबत प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणामुळे चालकांचा आत्मविश्वास वाढल्याचेही दिसून येत आहे.

रिक्षाचालकांचे मत

रिक्षाचालकांच्या मते, मुंबई महानगर प्रदेशात विविध राज्यांतील नागरिक वास्तव्यास असले तरी महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना मराठी समजणे आणि बोलता येणे ही गरज आहे, याची जाणीव त्यांना झाली आहे. त्यामुळे ही कार्यशाळा केवळ नियमपूर्तीसाठी नसून त्यांच्या दैनंदिन व्यवसायासाठीही उपयुक्त ठरत आहे.

राजकारणापेक्षा सकारात्मक बदल महत्त्वाचा

मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावरून काही राजकीय पक्षांनी सरकारवर टीका केली, तर काहींनी हा निर्णय मराठी अस्मितेचा विजय असल्याचे सांगत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या राजकीय वादांपेक्षा प्रत्यक्षात हजारो रिक्षाचालकांनी स्वेच्छेने मराठी शिकण्याचा घेतलेला पुढाकार अधिक महत्त्वाचा ठरत असल्याचे चित्र मीरा-भाईंदरमध्ये दिसून आले.

१५ ऑगस्टपूर्वी आणखी सहभागाची अपेक्षा

१५ ऑगस्टची अंतिम मुदत जवळ येत असताना आणखी रिक्षाचालक या कार्यशाळेत सहभागी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. परिवहन विभागाकडूनही मराठी भाषा प्रशिक्षणाचा हा उपक्रम पुढेही सातत्याने सुरू ठेवण्याची तयारी करण्यात आली आहे.

नवराष्ट्र डिजिटलचा ग्राउंड रिपोर्ट – निष्कर्ष

राजकीय दावे-प्रतिदावे सुरू असले, तरी मीरा-भाईंदरमध्ये 4,500 रिक्षाचालकांनी मराठी शिकण्यासाठी पुढाकार घेतला, हीच या उपक्रमाची खरी यशोगाथा असल्याचे नवराष्ट्र डिजिटलच्या ग्राउंड रिपोर्टमधून स्पष्ट झाले आहे. या सकारात्मक बदलामुळे भविष्यात प्रवासी आणि रिक्षाचालक यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ, विश्वासार्ह आणि मैत्रीपूर्ण होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.

Mira-Bhayandar News: जागतिक कांदळवन दिनी भाईंदरमध्ये तरुणांचे स्वच्छता अभियान; शासकीय विभाग मात्र गैरहजर

Web Title: Marathi language 4500 auto rickshaw drivers join marathi workshops in mira bhayandar navarashtra ground report

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 04:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ठाण्याच्या विकासाला नवी गती! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; तब्बल 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रात…
1

ठाण्याच्या विकासाला नवी गती! जागतिक दर्जाचा वॉटरफ्रंट प्रकल्प उभारणार; तब्बल 50 एकरांहून अधिक क्षेत्रात…

Neral News: मोबाईल टॉवर बॅटरी चोरीचा पर्दाफाश; दोन आरोपी अटकेत, ₹4.78 लाखांचा मुद्देमाल जप्त
2

Neral News: मोबाईल टॉवर बॅटरी चोरीचा पर्दाफाश; दोन आरोपी अटकेत, ₹4.78 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार
3

केपीआयटीची पहिल्या तिमाहीत दमदार कामगिरी, महसुलात वार्षिक ८.९ टक्के वाढ; २५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे नवे करार

Nashik Potholes: खड्डे की मृत्यूचा सापळा? खड्ड्याने घेतला उद्योजकाचा बळी; नाशिकमध्ये अपघातानंतर ठाकरे-शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोप
4

Nashik Potholes: खड्डे की मृत्यूचा सापळा? खड्ड्याने घेतला उद्योजकाचा बळी; नाशिकमध्ये अपघातानंतर ठाकरे-शिंदे गटात आरोप-प्रत्यारोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Perfume Side Effects: अतिप्रमाणात परफ्यूम वापरताय? मग सावधान! शरीरावर होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम

Perfume Side Effects: अतिप्रमाणात परफ्यूम वापरताय? मग सावधान! शरीरावर होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम

Jul 30, 2026 | 05:09 PM
Single Teacher Schools : देशात तब्बल १ लाखांहून अधिक शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर! पाहा महाराष्ट्राचा क्रमांक कितवा?

Single Teacher Schools : देशात तब्बल १ लाखांहून अधिक शाळा एकाच शिक्षकाच्या भरवशावर! पाहा महाराष्ट्राचा क्रमांक कितवा?

Jul 30, 2026 | 05:08 PM
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या जोडीचा नवा चित्रपट ‘मूर्ती’! वेगळ्या विषयाची प्रभावी सिनेमॅटिक मांडणी

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या जोडीचा नवा चित्रपट ‘मूर्ती’! वेगळ्या विषयाची प्रभावी सिनेमॅटिक मांडणी

Jul 30, 2026 | 05:04 PM
‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’, मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल, गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी

‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाहच जबाबदार’, मल्लिकार्जुन खरगेंचा थेट हल्लाबोल, गृहमंत्र्यांविरोधात केली ‘ही’ तात्काळ मागणी

Jul 30, 2026 | 05:02 PM
Instagram बंद होण्याची अफवा खरी की खोटी? सरकारने नेमके काय सांगितले..

Instagram बंद होण्याची अफवा खरी की खोटी? सरकारने नेमके काय सांगितले..

Jul 30, 2026 | 05:00 PM
Dubai Jobs : दुबई उघडणार 20,000 इराणींसाठी दरवाजे; अमिरातीची इराणला शांतता कराराची ‘अशी’ नवी भन्नाट ऑफर

Dubai Jobs : दुबई उघडणार 20,000 इराणींसाठी दरवाजे; अमिरातीची इराणला शांतता कराराची ‘अशी’ नवी भन्नाट ऑफर

Jul 30, 2026 | 05:00 PM
Ajinkya Rahane च्या निवृत्तीनंतर KKR चा नवा राजा कोण? ‘हे’ खेळाडू कर्णधारपदाच्या शर्यतीत

Ajinkya Rahane च्या निवृत्तीनंतर KKR चा नवा राजा कोण? ‘हे’ खेळाडू कर्णधारपदाच्या शर्यतीत

Jul 30, 2026 | 04:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा