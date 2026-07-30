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वो अलग ही लेव्हल का बंदा! ‘बेबी’ बॉसला कोणत्या बॉलरची भीती वाटते? Vaibhav Sooryavanshi म्हणाला…

Updated On: Jul 30, 2026 | 04:26 PM IST
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सारांश

Vaibhav Sooryavanshi Fear Which Bowler: वैभन सूर्यवंशीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावेळी, त्याला कोणत्या गोलंदाजाची सगळ्यात जास्त भीती वाटते, याबद्दल त्याने दिलेले उत्तराची चर्चा होत आहे.

वो अलग ही लेव्हल का बंदा! ‘बेबी’ बॉसला कोणत्या बॉलरची भीती वाटते? Vaibhav Sooryavanshi म्हणाला…
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विस्तार
  • वैभवला कोणत्या गोलंदाजाची भीती वाटते?
  • युवा फलंदाजाने दिले हटके उत्तर
  • दुलीप ट्रॉफीसाठी वैभव उपकर्णधारपदी
क्रिकेटविश्वामध्ये सध्या सर्वात चर्चेचे नाव म्हणजे वैभव सूर्यवंशी. त्याने नुकतेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले आहे. दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडून, ​​तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनला आहे.आयपीएलमधील त्याच्या प्रभावी कामगिरीमुळे त्याला भारतीय संघात स्थान मिळाले. त्याच्या पहिल्याच हंगामात (२०२५), त्याने एक ऐतिहासिक शतक झळकावले आणि भारतासाठी सर्वात जलद शतक करणारा फलंदाज ठरला. आयपीएल २०२६ मध्येही त्याने बुमराह, भुवनेश्वर आणि हेझलवूडसारख्या जागतिक दर्जाच्या गोलंदाजांविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर त्याने चौकार मारला, आणि दाखवून दिले की हा १५ वर्षांचा खेळाडू कोणालाही घाबरत नाही. त्यातच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ज्यात वैभवला विचारले असता त्याला फलंदाजी करताना कोणत्या गोलंदाजाची भीती वाटते, त्याने यावर दिलेले उत्तर चर्चेत आहे.

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वैभवला कोणत्या गोलंदाजाची भीती वाटते?

राजस्थान रॉयल्सने सोशल मीडियावर वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यामध्ये त्याला विचारण्यात आले की, असा कोणता गोलंदाज आहे ज्याच्याविरुद्ध फलंदाजी करायला त्याला भीती वाटते. वैभवने जराही न डगमगता उत्तर दिले की, ‘सध्या तरी तसा कोणी नाही. ‘ सध्या सोशल मीडियावर वैभवचा हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. चाहते त्याच्या आत्मविश्वासाचे कौतुक करत आहेत.

वैभवने गाजवले आयपीएल, आता टीम इंडियाची जबाबदारी

वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये शानदार कामगिरी केली. त्याने केवळ १६ सामन्यांमध्ये ७७६ धावा केल्या. त्याने केएल राहुल, ईशान किशन, विराट कोहली, शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांसारख्या दिग्गज फलंदाजांना मागे टाकून ऑरेंज कॅप जिंकली. या काळात त्याने जसप्रीत बुमराह आणि पॅट कमिन्स यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय गोलंदाजांची धुलाई केली.

दुलीप ट्रॉफीसाठी वैभव उपकर्णधारपदी

वैभव सूर्यवंशीच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे २०२६-२७ च्या दुलीप ट्रॉफीसाठी त्याची पूर्व विभागीय संघाच्या उपकर्णधारपदी निवड झाली आहे. या संघाचे कर्णधारपद यष्टीरक्षक आणि घातक फलंदाज ईशान किशन भूषवणार आहे. संघात स्थान मिळालेला वैभव हा बिहारमधील एकमेव खेळाडू आहे. तो अनुभवी फलंदाज अभिमन्यू ईश्वरनसोबत डावाची सुरुवात करू शकतो, असे मानले जात आहे. मात्र, इतक्या लहान वयात वैभवची उपकर्णधारपदी झालेली नियुक्तीमुळे काही स्तरावरुन टीकाही केली जात आहे.

पूर्व विभागाच्या संघात अनेक अनुभवी खेळाडूंचा समावेश आहे. वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी आणि मुकेश कुमार गोलंदाजीचे नेतृत्व करतील. अष्टपैलू खेळाडू शहबाज अहमद, विराट सिंग, कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय आणि दानिश दास यांचाही संघात समावेश आहे. मात्र, रियान पराग आणि आकाशदीप यांना दुखापतीमुळे संघात स्थान देण्यात आले नाही. शस्त्रक्रियेनंतर दोघेही सध्या रिहाब प्रक्रियेतून जात आहेत.

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Web Title: Vaibhav sooryavanshi viral video no bowler fear team india ipl 2026

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Published On: Jul 30, 2026 | 04:26 PM

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