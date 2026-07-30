Poland Attack: रशिया-युक्रेन युद्धाची धग आता थेट NATOपर्यंत; पोलंडच्या हद्दीत क्षेपणास्त्र कोसळल्याने युरोपमध्ये प्रचंड घबराट

रशिया आणि युक्रेन (Russia Ukraine War) यांच्यात सुरू असलेले विनाशकारी युद्ध आता एका अत्यंत धोकादायक आणि चिंताजनक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. गुरुवारी (३० जुलै २०२६) पहाटेच्या सुमारास रशियन दलाने युक्रेनवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि भीषण हवाई हल्ला चढवला. या भीषण गोळीबार आणि बॉम्बवर्षावाचा थेट फटका शेजारील नाटो (NATO) सदस्य देश असलेल्या पोलंडला बसला आहे. युक्रेनच्या हद्दीत मारा करत असताना एक रशियन क्षेपणास्त्र पोलंडच्या हवाई हद्दीचे उल्लंघन करून थेट देशाच्या आत कोसळल्याने संपूर्ण युरोप खंडात आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायात खळबळ उडाली आहे.
पोलिश लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी पहाटे सुमारे ३:४० च्या सुमारास पोलंडच्या रडार प्रणालीवर एक संशयास्पद आणि अज्ञात वस्तू पोलिश हवाई हद्दीत घुसताना दिसून आली. ही वस्तू युक्रेनियन सीमेपासून तब्बल ९० किलोमीटर आत असलेल्या ल्युबलिन प्रांतातील तारनावा-कोलोनिया (Tarnawa-Kolonia) गावाजवळील एका शेतात जाऊन कोसळली. क्षेपणास्त्र कोसळल्यामुळे शेतात सुमारे १० मीटर रुंदीचा मोठा खड्डा तयार झाला आणि जोरदार स्फोटाचा आवाज झाला, ज्यामुळे परिसरातील गावकरी भीतीच्या छायखाली आले.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क (Donald Tusk) यांनी आपले सर्व नियोजित दौरे रद्द केले आणि परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. प्राथमिक तपासणीनंतर हे रशियन ‘Kh-101’ क्रूझ क्षेपणास्त्र असण्याची दाट शक्यता पोलिश सरकार आणि लष्करी सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. पोलंडचे संरक्षण मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामीश यांनी ही रात्र पोलिश हवाई दल आणि संरक्षण यंत्रणांसाठी “अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक रात्र” असल्याचे वर्णन केले.
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क्षेपणास्त्राची घुसखोरी ओळखून पोलंडच्या लष्कराने तातडीने आपली एफ-१६ (F-16) लढाऊ विमाने सीमेवर तैनात केली. खबरदारीचा उपाय म्हणून पूर्व पोलंडमधील अनेक शहरांमध्ये तब्बल दीड तासांपेक्षा जास्त वेळ आपत्कालीन सायरन वाजवले जात होते. नाटोच्या थेट उंबरठ्यावर रशियन क्षेपणास्त्र पडल्यामुळे नाटो आणि रशिया यांच्यात थेट लष्करी संघर्ष पेटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी आधीच इशारा दिल्याप्रमाणे रशियाने युक्रेनवर एकाच रात्रीत ७४ क्रूझ, बॅलिस्टिक आणि हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे तसेच २८४ ‘शाहेद’ (Shahed) आत्मघाती ड्रोन डागले. युक्रेनियन हवाई दलाने बहुतांश ड्रोन पाडले असले तरी, क्षेपणास्त्रांनी कीव्ह, क्रिव्ही रिह आणि विशेषतः पश्चिम युक्रेनमधील ल्विव (Lviv) शहरात प्रचंड विध्वंस घडवून आणला. ल्विव शहरात निवासी इमारतीवर क्षेपणास्त्र पडल्याने लहान मुलांसह ३० हून अधिक नागरिक जखमी झाले, तर इतर शहरांमध्ये मिळून ८ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
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युक्रेनसाठी युद्धभूमीवरून आणखी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. या भीषण रशियन हवाई हल्ल्याचा प्रतिकार करताना आणि हवेतच रशियन क्षेपणास्त्रे नष्ट करण्याच्या मोहिमेवर असताना युक्रेनचे एक एफ-१६ (F-16) लढाऊ विमान अपघाताचा बळी ठरले. हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, हवेत रशियन क्षेपणास्त्रांना रोखत असताना विमानात अचानक तांत्रिक बिघाड झाला, ज्यामुळे विमान कोसळले. सुदैवाने वैमानिकाने प्रसंगावधान राखून विमानातून सुरक्षितपणे बाहेर उडी मारल्याने त्याचा जीव वाचला आहे. पोलंड आणि नाटोच्या सीमेवर घडलेल्या या घटनेमुळे जागतिक राजकीय वातावरण प्रचंड तापले असून, नाटो देश यावर काय पावले उचलतात याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.