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Share Market News: नफा वाढला, तरी अदानींच्या शेअर्सना मोठा फटका! कारण काय?

Updated On: Jul 30, 2026 | 02:02 PM IST
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सारांश

Share Market News: गौतम अदानी यांच्या अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ) कंपनीने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत 10 टक्क्यांहून अधिक नफावाढ नोंदवली आहे. बंदर, मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स व्यवसायातील वाढीमुळे कंपनीची आर्थिक कामगिरी मजबूत राहिली.

Share Market News: नफा वाढला, तरी अदानींच्या शेअर्सना मोठा फटका! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Share Market News: नफा वाढला, तरी अदानींच्या शेअर्सना मोठा फटका! (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • अदानी पोर्ट्सने पहिल्या तिमाहीत 10% पेक्षा अधिक नफावाढ नोंदवली.
  • बंदर, लॉजिस्टिक्स आणि मालवाहतूक व्यवसायामुळे आर्थिक कामगिरी मजबूत राहिली.
  • निकाल चांगले असूनही शेअरच्या किमतीत घसरण झाली.
  • निकालानंतर ब्रोकरेज संस्थांच्या टार्गेट प्राईसवर गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे.
 

Gautam Adani News: गौतम अदानी यांच्या अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (APSEZ) कंपनीने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे आर्थिक निकाल जाहीर केले असून, कंपनीने नफ्यात चांगली वाढ नोंदवली आहे. मात्र, अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करूनही शेअर बाजारात कंपनीच्या शेअरवर विक्रीचा दबाव दिसून आला. त्यामुळे निकाल जाहीर झालेल्याच दिवशी शेअरच्या किमतीत घसरण झाली.

आर्थिक कामगिरीला चांगला आधार

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते जून या तिमाहीत निव्वळ नफ्यात दहापेक्षा अधिक टक्क्यांची वाढ झाली. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत यंदा कंपनीने अधिक कमाई केली आहे. बंदर व्यवसाय, मालवाहतूक सेवा आणि लॉजिस्टिक्स विभागातील वाढीमुळे कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीला चांगला आधार मिळाला.

शेअरमध्ये मोठी घसरण

नफा वाढूनही शेअर बाजारात मात्र वेगळे चित्र पाहायला मिळाले. बुधवारी व्यवहारादरम्यान अदानी पोर्ट्सच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली. दिवसभरात शेअर सुमारे चार टक्क्यांपर्यंत खाली आला. दिवसअखेरीसही शेअर लाल चिन्हातच बंद झाला. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, काही गुंतवणूकदारांनी नफावसुली केल्यामुळे ही घसरण झाली असावी. अनेकदा चांगले निकाल आल्यानंतरही बाजारातील हालचाली वेगळ्या दिशेने जातात, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे. (Share Market News:)

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सकारात्मक भूमिका कायम

विशेष म्हणजे, अनेक ब्रोकरेज कंपन्यांनी अदानी पोर्ट्सबाबत सकारात्मक भूमिका कायम ठेवली आहे. काही संस्थांनी या शेअरवर ‘खरेदी’चा सल्ला देत भविष्यात आणखी वाढीची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, कंपनीचा विस्तार, वाढते उत्पन्न आणि दीर्घकालीन योजना लक्षात घेतल्यास हा शेअर पुढील काळात चांगली कामगिरी करू शकतो.

कंपनीच्या महसुलातही यंदा लक्षणीय वाढ झाली आहे. बंदरांमधून होणारी मालवाहतूक, लॉजिस्टिक्स सेवा आणि इतर व्यवसायांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे एकूण कमाई वाढली आहे. दुसरीकडे, व्यवसायाचा विस्तार आणि विविध प्रकल्पांवरील खर्चामुळे कंपनीच्या एकूण खर्चातही वाढ झाली आहे. तरीही कंपनीने नफ्याची गती कायम ठेवण्यात यश मिळवले आहे.

नेटवर्क मजबूत करण्यावर कंपनीचा भर

कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी गुप्ता यांनी निकालानंतर सांगितले की, विविध व्यवसाय विभागांमधील सातत्यपूर्ण वाढ ही कंपनीसाठी सकारात्मक बाब आहे. भारतातील बंदरांची क्षमता वाढवण्याबरोबरच परदेशातील व्यवसाय आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत करण्यावर कंपनीचा भर कायम राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी काही वर्षांत जागतिक स्तरावर अधिक प्रभावी स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट कंपनीने ठेवले आहे.

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आयात-निर्यातीशी संबंधित सर्व सेवा

दरम्यान, केरळमधील विझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदरामुळेही कंपनीला मोठी ताकद मिळणार आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत उभारण्यात आलेले हे बंदर आता पूर्ण क्षमतेने काम करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. लवकरच येथे आयात-निर्यातीशी संबंधित सर्व सेवा सुरू होणार आहेत. त्यामुळे हे बंदर केवळ कंटेनर ट्रान्सशिपमेंटपुरते मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीचे महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, आर्थिक निकालांच्या दृष्टीने अदानी पोर्ट्सने मजबूत कामगिरी केली असली, तरी शेअर बाजारातील अल्पकालीन चढ-उतार कायम आहेत. मात्र कंपनीचा विस्तार, वाढते उत्पन्न आणि भविष्यातील मोठे प्रकल्प लक्षात घेता, गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता पुढील तिमाहीतील कामगिरीकडे लागले आहे. बाजारातील अस्थिरतेनंतरही कंपनीची दीर्घकालीन वाढ कायम राहील, अशी अपेक्षा अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

Web Title: Adani ports q1 profit shares fall

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Published On: Jul 30, 2026 | 02:02 PM

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