Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

World Telecommunication Day : जागतिक दूरसंचार आणि माहिती दिन दरवर्षी १७ मे रोजी साजरा केला जातो. माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे (आयसीटी) महत्त्व अधोरेखित करणे आणि डिजिटल दरी कमी करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 07:30 AM
world telecommunication and information society day 17 may 2026 history theme

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो 'जागतिक दूरसंचार दिन'? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • डिजिटल क्रांतीचा उत्सव
  • आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाचा वर्धापनदिन
  • २०२६ ची विशेष थीम

आजच्या वेगवान युगात सकाळी डोळे उघडल्यापासून ते रात्री झोपण्यापूर्वीपर्यंत आपण ज्या एका गोष्टीवर सर्वात जास्त अवलंबून असतो, ती म्हणजे ‘दूरसंचार’ (Telecommunication) यंत्रणा. इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया आणि सॅटेलाईट यांशिवाय आजच्या आधुनिक जगाची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही. याच डिजिटल क्रांतीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आणि मानवी जीवनातील तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी दरवर्षी १७ मे रोजी जगभरात ‘जागतिक दूरसंचार आणि माहिती समाज दिन’ (World Telecommunication and Information Society Day) साजरा केला जातो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील ‘डिजिटल दरी’ (Digital Divide) कमी करणे, हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.

१६१ वर्षांपूर्वी रचली गेली पायाभरणी: काय आहे इतिहास?

या दिवसाचा इतिहास खूप जुना आणि रंजक आहे. १७ मे १८६५ रोजी पॅरिस येथे पहिल्या आंतरराष्ट्रीय टेलिग्राफ कन्व्हेन्शनवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. याच दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ’ (ITU – International Telecommunication Union) ची स्थापना झाली. पुढे चालून १९६९ मध्ये या संस्थेच्या स्थापनेचा वर्धापनदिन ‘जागतिक दूरसंचार दिन’ म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात झाली. नंतरच्या काळात, म्हणजेच नोव्हेंबर २००६ मध्ये तुर्की येथील परिषदेत संयुक्त राष्ट्र महासभेने १७ मे हा दिवस ‘जागतिक दूरसंचार आणि माहिती समाज दिन’ म्हणून एकत्रितपणे साजरा करण्याची अधिकृत घोषणा केली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

यंदाची थीम काय? का आहे ती अत्यंत महत्त्वाची?

जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानाचे बदलते प्रवाह लक्षात घेऊन दरवर्षी या दिवसाची संकल्पना (Theme) बदलत असते. यंदा, म्हणजेच वर्ष २०२६ साठी “डिजिटल लाईफलाईन्स: अ कनेक्टेड वर्ल्डमध्ये लवचिकता मजबूत करणे” (Digital Lifelines: Strengthening Resilience in a Connected World) ही अधिकृत थीम निश्चित करण्यात आली आहे. आज जगभरातील बँकिंग, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन हे पूर्णपणे इंटरनेटच्या जाळ्यावर म्हणजेच अंडरवॉटर केबल्स, सॅटेलाईट आणि डेटा सेंटर्सवर अवलंबून आहेत. मात्र, हवामान बदल, चक्रीवादळे किंवा भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे ही संपर्क यंत्रणा कोलमडण्याचा धोका असतो. अशा संकटाच्या काळातही आपली डिजिटल नेटवर्क यंत्रणा कशी सुरक्षित आणि सक्षम राहील, यावर यंदा विशेष मंथन केले जात आहे.

credit – social media and Twitter

भारतातील डिजिटल क्रांती आणि ‘५जी-६जी’ चा वेध

भारताचा विचार केल्यास गेल्या एका दशकात देशाने दूरसंचार क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. जगातील सर्वात स्वस्त इंटरनेट डेटा पुरवणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. ५जी (5G) नेटवर्कचा वेगाने झालेला विस्तार आणि आता ६जी (6G) च्या दिशेने पडणारी पावले, यामुळे भारताने जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आज देशातील अगदी दुर्गम भागातील नागरिकही डिजिटल बँकिंग (UPI) आणि ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेने टेलिकॉम क्षेत्राचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

डिजिटल दरी मिटवण्याचे मोठे आव्हान

तंत्रज्ञानाने प्रगती केली असली, तरी आजही जगातील एका मोठ्या लोकसंख्येला इंटरनेट आणि आधुनिक साधनांचा लाभ घेता आलेला नाही. तांत्रिक कौशल्यांचा अभाव, महागडी उपकरणे आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांची कमतरता यामुळे कोट्यवधी लोक अद्यापही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. ही ‘डिजिटल दरी’ मिटवून जगातील शेवटच्या माणसाला तंत्रज्ञानाशी जोडणे, हेच आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघाचे (ITU) अंतिम ध्येय आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योग या क्षेत्रांमध्ये आयसीटीचा (ICT) वापर वाढवून शाश्वत विकास साधण्यासाठी आजचा दिवस संपूर्ण जगाला एकत्र येण्याचे आवाहन करतो.

Web Title: World telecommunication and information society day 17 may 2026 history theme

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 07:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला
1

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न ‘सिक्कीम’! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व
2

Sikkim Foundation Day: हिमालयाचे रत्न ‘सिक्कीम’! राजेशाही ते भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य भाग; जाणून घ्या 16 मे चे ऐतिहासिक महत्त्व

International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या ‘या’ जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती
3

International Day of Light : चक्क चहाच्या कपातून लेझरचा शोध? प्रकाशाच्या ‘या’ जादूचा आज विशेष दिवस; वाचा यावर रंजक माहिती

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?
4

International Family Day: ‘घर असावे घरासारखे…’ आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दिन; जाणून घ्या नात्यांची वीण कशी जपायची?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM