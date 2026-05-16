KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

248 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना गुजरात टायटन्सनेही दमदार सुरुवात केली. कर्णधार शुभमन गिलने आक्रमक फलंदाजी करत 49 चेंडूत 85 धावांची शानदार खेळी साकारली. त्याच्या खेळीत 5 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. मात्र, मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला आणि तेथून गुजरातच्या डावाची घसरण सुरू झाली.
या सामन्यात, जीटीचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, पण फलंदाजांच्या या त्रिकुटाने त्याचा निर्णय चुकीचा ठरवला. फिन ॲलनने ३५ चेंडूंमध्ये ९३ धावा केल्या आणि त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. त्याने आपल्या खेळीत १० षटकार आणि चार चौकार मारले. अंगक्रिश रघुवंशीने ७ षटकार आणि ४ चौकारांच्या मदतीने ४४ चेंडूंमध्ये ८२ धावा केल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीनने ४ षटकार आणि ३ चौकारांच्या मदतीने २८ चेंडूंमध्ये ५२ धावा केल्या. जेव्हा संघाची धावसंख्या ४४ होती, तेव्हा कर्णधार रहाणेने आधीच १४ चेंडूंमध्ये १४ धावा केल्या होत्या.
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर
गुजरातच्या फलंदाजांनी शेवटपर्यंत झुंज दिली, पण केकेआरच्या गोलंदाजांनी निर्णायक क्षणी अचूक मारा करत सामना आपल्या बाजूने फिरवला. अखेर गुजरात टायटन्सला निर्धारित षटकांत लक्ष्य गाठता आले नाही आणि केकेआरने 29 धावांनी महत्त्वाचा विजय नोंदवला. या विजयामुळे कोलकात्याने प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या, तर गुजरातला प्लेऑफसाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
कोलकाता नाईट रायडर्स (प्लेइंग इलेव्हन): अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगक्रिश रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी.
गुजरात टायटन्स (प्लेइंग इलेव्हन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, रवीश्रीनिवासन, साई किशोर, मोहम्मद सिराज.
