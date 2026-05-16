KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

आयपीएल 2026 मधील हायस्कोरिंग सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सने गुजरात टायटन्सवर 29 धावांनी शानदार विजय मिळवला. केकेआरच्या फलंदाजांनी धडाकेबाज खेळी करत मोठा स्कोर उभारला आणि गोलंदाजांनीही महत्त्वाच्या क्षणी दमदार कामगिरी केली.

Updated On: May 16, 2026 | 11:38 PM
60वा सामना कोलकाता नाईट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला गेला

  • गुजरात टायटन्ससमोर २४८ धावांचे मोठे लक्ष्य
  • गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी
  • शुभमन गिल 49 चेंडूत 85 धावा
Tata IPL 2026 KKR vs GT Live Updates: आयपीएल 2026 मधील (IPL 2026) 60वा सामना कोलकाता नाईट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला गेला असून आयपीएल 2026 मधील 60व्या सामन्यात कोलकाता नाईट रायडर्सने गुजरात टायटन्सचा विजयरथ रोखत 29 धावांनी शानदार विजय मिळवला. कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदानावर झालेला हा सामना पूर्णपणे फलंदाजांच्या वर्चस्वाचा ठरला. प्रथम फलंदाजी करताना केकेआरच्या फलंदाजांनी सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ करत धावांचा पाऊस पाडला. फिन एलेन, अंगकृष रघुवंशी आणि कॅमेरून ग्रीन यांनी तुफानी अर्धशतके झळकावत संघाला 247 धावांच्या विशाल स्कोरपर्यंत पोहोचवले.

248 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना गुजरात टायटन्सनेही दमदार सुरुवात केली. कर्णधार शुभमन गिलने आक्रमक फलंदाजी करत 49 चेंडूत 85 धावांची शानदार खेळी साकारली. त्याच्या खेळीत 5 चौकार आणि 7 षटकारांचा समावेश होता. मात्र, मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो सुनील नरेनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला आणि तेथून गुजरातच्या डावाची घसरण सुरू झाली.

या सामन्यात, जीटीचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, पण फलंदाजांच्या या त्रिकुटाने त्याचा निर्णय चुकीचा ठरवला. फिन ॲलनने ३५ चेंडूंमध्ये ९३ धावा केल्या आणि त्याचे शतक थोडक्यात हुकले. त्याने आपल्या खेळीत १० षटकार आणि चार चौकार मारले. अंगक्रिश रघुवंशीने ७ षटकार आणि ४ चौकारांच्या मदतीने ४४ चेंडूंमध्ये ८२ धावा केल्या, तर कॅमेरॉन ग्रीनने ४ षटकार आणि ३ चौकारांच्या मदतीने २८ चेंडूंमध्ये ५२ धावा केल्या. जेव्हा संघाची धावसंख्या ४४ होती, तेव्हा कर्णधार रहाणेने आधीच १४ चेंडूंमध्ये १४ धावा केल्या होत्या.

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

गुजरातच्या फलंदाजांनी शेवटपर्यंत झुंज दिली, पण केकेआरच्या गोलंदाजांनी निर्णायक क्षणी अचूक मारा करत सामना आपल्या बाजूने फिरवला. अखेर गुजरात टायटन्सला निर्धारित षटकांत लक्ष्य गाठता आले नाही आणि केकेआरने 29 धावांनी महत्त्वाचा विजय नोंदवला. या विजयामुळे कोलकात्याने प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या, तर गुजरातला प्लेऑफसाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

कोलकाता नाईट रायडर्स (प्लेइंग इलेव्हन): अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगक्रिश रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी.

गुजरात टायटन्स (प्लेइंग इलेव्हन): साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, रवीश्रीनिवासन, साई किशोर, मोहम्मद सिराज.

Published On: May 16, 2026 | 11:36 PM

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

