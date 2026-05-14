Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर, १४ मे रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. एमसीएक्सवर सोन्याचा भाव ३०१ रुपयांनी, तर चांदीचा भाव ३,५३८ रुपयांनी घसरला. पहा सोन्याचांदीचे दर किती आहेत

Updated On: May 14, 2026 | 10:30 AM
सोन्याचांदीचे आजचे भाव (फोटो सौजन्य - iStock)

सोन्याचांदीचे आजचे भाव (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • आजचे सोन्याचांदीचे दर 
  • दोन दिवसांच्या तेजीनंतर उतरले भाव 
  • सराफा बाजारात किती आहे दर 
गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरात चढ-उतार होत आहे. सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर, आज, १४ मे रोजी सोन्याच्या दरात घसरण झाली. एमसीएक्सवर सोन्याचा भाव ३०१ रुपयांनी घसरून प्रति १० ग्रॅम १०० रुपयांवर आला. चांदीचा भाव ३५३८ रुपयांनी घसरून प्रति किलोग्रॅम १०० रुपयांवर आला. गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरात चढ-उतार होत आहे.

जेनर मेटल्सचे वरिष्ठ मेटल स्ट्रॅटेजिस्ट आणि उपाध्यक्ष पीटर ग्रँट यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, महागाई सातत्याने उच्च पातळीवर आहे. यामुळे व्याजदर दीर्घकाळ उच्च राहण्याची शक्यता वाढली आहे, ज्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सोन्याच्या दरांवर दबाव येत आहे.

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग

देशभरातील सोने आणि चांदीचे भाव

सरा बाजारात, दिल्लीत आज २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,६२,१६० रुपये नोंदवला गेला, आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव हा १,४८,६६० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. दरम्यान, मुंबई आणि कोलकातामध्ये २४-कॅरेट सोन्याचा भाव १,६२,०१० रुपये प्रति १० ग्रॅम आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव १,४८,५१० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.

काय सांगतो अहवाल

मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, चेन्नईमध्ये २४-कॅरेट सोन्याचा भाव १,६३,६८० रुपये प्रति १० ग्रॅम आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव १,५०,०१० रुपये आहे. पुणे आणि बंगळूरुमध्ये २४-कॅरेट सोन्याचा भाव १,६२,०१० रुपये प्रति १० ग्रॅम आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव १,४८,५१० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. जयपूरमध्ये २२-कॅरेट सोन्याचा भाव १,४८,६६० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर ​​पोहोचला आहे आणि २४-कॅरेट सोन्याचा भाव १,६२,१६० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.

१४ मे रोजी सकाळी चांदीचा भाव ३,१०,१०० रुपये प्रति किलोग्रॅमपर्यंत वाढला. आदल्या दिवशी, दिल्ली सराफा बाजारात चांदीच्या भावात २०,५०० रुपयांची लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली होती, ज्यामुळे तिचा भाव २,९७,५०० रुपये प्रति किलोग्रॅमवर ​​पोहोचला होता. या वर्षी जानेवारी महिन्यात, भारतात चांदीचा भाव प्रथमच ४ लाख रुपये प्रति किलोग्रॅमच्या पुढे गेला होता.

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट! सोनं झालं स्वस्त, चांदी किंचीत घसरली

आयात शुल्कातील वाढीमुळे सोन्याची मागणी कमी होईल का?

भारत सरकारने आयात कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवले ​​आहे. आयात शुल्कात मोठी वाढ होऊनही, भारतात सोने आणि चांदीची मागणी मजबूत राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतात लग्न, सण, गुंतवणूक आणि महागाईपासून संरक्षण म्हणून सोन्याला अजूनही खूप महत्त्वाचे मानले जाते. मार्च तिमाहीत प्रथमच सोन्याच्या गुंतवणुकीची मागणी दागिन्यांच्या खरेदीपेक्षा जास्त झाली. शेअर बाजारातून मिळणाऱ्या कमी परताव्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याकडे मोर्चा वळवला आहे.

Web Title: Today gold silver price 14 may mcx sarafa bazaar check details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax
1

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax

Post Office Scheme: महिना फक्त 5000 रुपये गुंतवा आणि मिळवा 300000 रुपये, सरकारची दमदार स्कीम, जाणून घ्या सविस्तर
2

Post Office Scheme: महिना फक्त 5000 रुपये गुंतवा आणि मिळवा 300000 रुपये, सरकारची दमदार स्कीम, जाणून घ्या सविस्तर

Tata Trusts : 36 वर्ष जुन्या Share Transfer वरुन वाद; नोएल टाटा आणि चंद्रशेखरन यांना नोटिसा, नेमकं प्रकरण काय?
3

Tata Trusts : 36 वर्ष जुन्या Share Transfer वरुन वाद; नोएल टाटा आणि चंद्रशेखरन यांना नोटिसा, नेमकं प्रकरण काय?

एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?
4

एकच झुंबड… लोकांनी नाही ऐकला PM Modi यांचा सल्ला; Gold खरेदीसाठी गर्दी? अवघ्या दोनच दिवसांत रिकामी झाले शोरूम्स?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

May 14, 2026 | 10:30 AM
Beed Crime: संतापजनक! 65 वर्षीय नराधमाकडून साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; खाऊचे आमिष अन्…

Beed Crime: संतापजनक! 65 वर्षीय नराधमाकडून साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; खाऊचे आमिष अन्…

May 14, 2026 | 10:25 AM
Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला बनवा खमंग आणि हेल्दी असा मूगडाळीचा पराठा, एकदा चाखाल तर पुन्हा बनवाल

Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला बनवा खमंग आणि हेल्दी असा मूगडाळीचा पराठा, एकदा चाखाल तर पुन्हा बनवाल

May 14, 2026 | 10:25 AM
Supreme Court News:  बंद खोलीतील जातीवाचक शिवीगाळ ‘अॅट्रॉसिटी’ नाही; सुप्रीम कोर्टाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल

Supreme Court News:  बंद खोलीतील जातीवाचक शिवीगाळ ‘अॅट्रॉसिटी’ नाही; सुप्रीम कोर्टाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल

May 14, 2026 | 10:15 AM
Vastu Tips: अंथरुणावर बसून जेवण केल्याने आरोग्य आणि मानसिक शांततेवर होऊ शकतो परिणाम

Vastu Tips: अंथरुणावर बसून जेवण केल्याने आरोग्य आणि मानसिक शांततेवर होऊ शकतो परिणाम

May 14, 2026 | 10:12 AM
Success Story: ‘तुला काहीच येत नाही’ म्हणणाऱ्यांना कसं दिलं उत्तर? अनु कुमारी यांची संघर्षमयी यशोगाथा एकदा वाचाच..

Success Story: ‘तुला काहीच येत नाही’ म्हणणाऱ्यांना कसं दिलं उत्तर? अनु कुमारी यांची संघर्षमयी यशोगाथा एकदा वाचाच..

May 14, 2026 | 10:03 AM
“चाळीत कैरी चोरण्याची मज्जा वेगळीच होती” योगिता चव्हाणने दिला उन्हाळाच्या आठवणींना उजाळा

“चाळीत कैरी चोरण्याची मज्जा वेगळीच होती” योगिता चव्हाणने दिला उन्हाळाच्या आठवणींना उजाळा

May 14, 2026 | 10:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM