Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

जेनर मेटल्सचे वरिष्ठ मेटल स्ट्रॅटेजिस्ट आणि उपाध्यक्ष पीटर ग्रँट यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले की, महागाई सातत्याने उच्च पातळीवर आहे. यामुळे व्याजदर दीर्घकाळ उच्च राहण्याची शक्यता वाढली आहे, ज्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सोन्याच्या दरांवर दबाव येत आहे.
Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग
देशभरातील सोने आणि चांदीचे भाव
सरा बाजारात, दिल्लीत आज २४-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,६२,१६० रुपये नोंदवला गेला, आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव हा १,४८,६६० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. दरम्यान, मुंबई आणि कोलकातामध्ये २४-कॅरेट सोन्याचा भाव १,६२,०१० रुपये प्रति १० ग्रॅम आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव १,४८,५१० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.
काय सांगतो अहवाल
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, चेन्नईमध्ये २४-कॅरेट सोन्याचा भाव १,६३,६८० रुपये प्रति १० ग्रॅम आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव १,५०,०१० रुपये आहे. पुणे आणि बंगळूरुमध्ये २४-कॅरेट सोन्याचा भाव १,६२,०१० रुपये प्रति १० ग्रॅम आणि २२-कॅरेट सोन्याचा भाव १,४८,५१० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे. जयपूरमध्ये २२-कॅरेट सोन्याचा भाव १,४८,६६० रुपये प्रति १० ग्रॅमवर पोहोचला आहे आणि २४-कॅरेट सोन्याचा भाव १,६२,१६० रुपये प्रति १० ग्रॅम आहे.
१४ मे रोजी सकाळी चांदीचा भाव ३,१०,१०० रुपये प्रति किलोग्रॅमपर्यंत वाढला. आदल्या दिवशी, दिल्ली सराफा बाजारात चांदीच्या भावात २०,५०० रुपयांची लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली होती, ज्यामुळे तिचा भाव २,९७,५०० रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला होता. या वर्षी जानेवारी महिन्यात, भारतात चांदीचा भाव प्रथमच ४ लाख रुपये प्रति किलोग्रॅमच्या पुढे गेला होता.
आयात शुल्कातील वाढीमुळे सोन्याची मागणी कमी होईल का?
भारत सरकारने आयात कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६% वरून १५% पर्यंत वाढवले आहे. आयात शुल्कात मोठी वाढ होऊनही, भारतात सोने आणि चांदीची मागणी मजबूत राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतात लग्न, सण, गुंतवणूक आणि महागाईपासून संरक्षण म्हणून सोन्याला अजूनही खूप महत्त्वाचे मानले जाते. मार्च तिमाहीत प्रथमच सोन्याच्या गुंतवणुकीची मागणी दागिन्यांच्या खरेदीपेक्षा जास्त झाली. शेअर बाजारातून मिळणाऱ्या कमी परताव्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोन्याकडे मोर्चा वळवला आहे.