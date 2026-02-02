Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

संपूर्ण जगभरात कोरियन कॉफीचा नवा ट्रेंड! झटपट बनवा Korean Banana Coffee, कोल्ड कॉफी कायमचे जाल विसरून

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कोरियन कॉफी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ जगभरात सगळीकडे फेमस आहे. चला तर जाणून घेऊया कॉफी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 02, 2026 | 08:00 AM
जगभरातील सर्वच देशांमध्ये असंख्य चहा कॉफी प्रेमी आहे. अनेकांच्या दिवसाची सुरुवातच चहा कॉफीचे सेवन करून होते. चहा किंवा कॉफी प्यायल्याशिवाय फ्रेशच वाटतं नाही. याशिवाय सोशल मीडियावर नवनवीन पेय कायमच ट्रेडिंगला असतात. त्यातील सतत व्हायरल होत असेलला पदार्थ म्हणजे कोरियन बनाना कॉफी. ही कॉफी केवळ चवीसाठीच नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक आहे. कॉफीची अनोखी चव, केळी यांचे एकत्र मिश्रण करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर कायमच चहा किंवा साध्या कॉफीचे सेवन करण्याऐवजी कोरियन बनाना कॉफी प्यावी. कोरियामध्ये उगम पावलेली पेय केवळ कोरियामध्येच नाहीतर संपूर्ण जगभरात फेमस आहेत. या कॉफीमध्ये कॅफिन आणि नैसर्गिक साखर असल्यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते. केळीमध्ये पोटॅशियम, व्हिटॅमिन बी६ आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. कोरियन कॉफीची चव घरातील साध्या कॉफीपेक्षा खूप जास्त वेगळी लागते. चला तर जाणून घेऊया कोरियन बनाना कॉफी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण

साहित्य:

  • केळ
  • थंड दूध
  • कॉफी
  • साखर
  • बर्फाचे तुकडे
  • व्हीप्ड क्रीम
  • कोको पावडर
  • कॉफी
सकाळ होईल स्पेशल! 10 मिनिटांमध्ये झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी ज्वारीच्या पिठाचा डोसा, लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम पदार्थ

कृती:

  • कोरियन बनाना कॉफी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, केळी, थंड दूध आणि इन्स्टंट कॉफी ब्लेंडरमध्ये घाला. त्यानंतर त्यात साखर घालून गुळगुळीत पेस्ट होईपर्यंत मिक्स करा.
  • ब्लेंडर नसल्यास तुम्ही मिक्सरच्या भांड्याचा किंवा व्हिस्कीचा वापर करू शकता. यामुळे मिश्रण व्यवस्थित बारीक होईल.
  • त्यानंतर त्यात बर्फाचे तुकडे घालून पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेले मिश्रण ग्लासात काढून त्यात व्हीप्ड क्रीम, कोको पावडर आणि कॉफी पावडर टाकून मिक्स करा.
  • सजावटीसाठी व्हीप्ड क्रीम टाकून कोरियन कॉफी पिण्यासाठी सर्व्ह करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कोरियन बनाना कॉफी.

Published On: Feb 02, 2026 | 08:00 AM

Feb 02, 2026 | 08:00 AM
Weekly Horoscope: फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Feb 02, 2026 | 07:05 AM
Budget 2026: ग्राहकांनो लागा तयारीला! ‘या’ एका निर्णयामुळे Nexon-Punch आणि Windsor EV होणार स्वस्त

Budget 2026: ग्राहकांनो लागा तयारीला! ‘या’ एका निर्णयामुळे Nexon-Punch आणि Windsor EV होणार स्वस्त

Feb 02, 2026 | 06:15 AM
उपाशी पोटी नियमित प्या थंडगार काकडीचे डिटॉक्स पेय, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो

उपाशी पोटी नियमित प्या थंडगार काकडीचे डिटॉक्स पेय, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो

Feb 02, 2026 | 05:30 AM
नवजात बाळांच्या शरीरावर बारीक केस का असतात? तज्ज्ञ म्हणतात की…

नवजात बाळांच्या शरीरावर बारीक केस का असतात? तज्ज्ञ म्हणतात की…

Feb 02, 2026 | 04:15 AM
Pune News: अपघातातील जखमींना ‘कॅशलेस’ उपचार ; मदतीसाठी धावणाऱ्यांनाही २५ हजार बक्षीस

Pune News: अपघातातील जखमींना ‘कॅशलेस’ उपचार ; मदतीसाठी धावणाऱ्यांनाही २५ हजार बक्षीस

Feb 02, 2026 | 02:35 AM
अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

Feb 02, 2026 | 01:15 AM

