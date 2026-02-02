संपूर्ण जगभरात कोरियन कॉफीचा नवा ट्रेंड! झटपट बनवा Korean Banana Coffee, कोल्ड कॉफी कायमचे जाल विसरून

जगभरातील सर्वच देशांमध्ये असंख्य चहा कॉफी प्रेमी आहे. अनेकांच्या दिवसाची सुरुवातच चहा कॉफीचे सेवन करून होते. चहा किंवा कॉफी प्यायल्याशिवाय फ्रेशच वाटतं नाही. याशिवाय सोशल मीडियावर नवनवीन पेय कायमच ट्रेडिंगला असतात. त्यातील सतत व्हायरल होत असेलला पदार्थ म्हणजे कोरियन बनाना कॉफी. ही कॉफी केवळ चवीसाठीच नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा अतिशय पौष्टिक आहे. कॉफीची अनोखी चव, केळी यांचे एकत्र मिश्रण करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर कायमच चहा किंवा साध्या कॉफीचे सेवन करण्याऐवजी कोरियन बनाना कॉफी प्यावी. कोरियामध्ये उगम पावलेली पेय केवळ कोरियामध्येच नाहीतर संपूर्ण जगभरात फेमस आहेत. या कॉफीमध्ये कॅफिन आणि नैसर्गिक साखर असल्यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते. केळीमध्ये पोटॅशियम, व्हिटॅमिन बी६ आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. कोरियन कॉफीची चव घरातील साध्या कॉफीपेक्षा खूप जास्त वेगळी लागते. चला तर जाणून घेऊया कोरियन बनाना कॉफी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
वाटीभर रव्याचा वापर करून झटपट बनवा मऊ कुरकुरीत आप्पे, नोट करून घ्या परफेक्ट रेसिपी आणि प्रमाण